Банки Узбекистана и Казахстана прекратили обслуживать выпущенные Газпромбанком карты UnionPay

17:00 25.11.2024

Это произошло после сообщения Минфина США об очередном пакете антироссийских санкций.



Банки Узбекистана, Казахстана и ряда других стран перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, сообщает ТАСС.



Помимо этих стран Центральной Азии, карты Газпромбанка перестали принимать в Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланде, Индии, Катаре, Вьетнаме, Южной Корее, Тунисе, Египте, Аргентине, ЮАР, Греции, Китае, Монголии и Марокко.



Также банк OTP, который оставался единственным банком в Венгрии, обслуживавшим в своих банкоматах карты UnionPay, эмитированные Газпромбанком, при запросе на снятие наличных денег в банкомате выдает предупреждение о том, что такие карты не принимаются.



Как сообщили корреспонденты ТАСС, при попытке снять деньги в банкоматах указанных стран выдается предупреждение о технической ошибке либо о том, что карта не обслуживается данным банком. Некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не дает санкции на операции с картой.



Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay.



Минфин США 21 ноября сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц, в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись.



Кредитная организация уведомила клиентов о трудностях в работе карт UnionPay и посоветовала в ближайшее время снять наличные. На сайте Газпромбанка 22 ноября карта UnionPay исчезла из списка доступных к оформлению карт. При этом банк заверил клиентов, что ранее выданные банковские карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.