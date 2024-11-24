|В Таджикистане создали штаб по цифровизации госуслуг и безналичных расчетов
17:03 25.11.2024
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Все министерства, ведомства, местные органы госвласти, учреждения и предприятия обязали ежемесячно отчитываться перед штабом.
Правительство Таджикистана своим постановлением поручило создать Республиканский штаб по вопросам цифровизации государственных услуг и безналичных расчетов.
В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации Минюста страны, министерствам, ведомствам, местным органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и другим организациям поручается до 5 числа каждого месяца предоставлять созданному Штабу подробную информацию о ходе цифровизации государственных услуг и перехода к системе безналичных расчетов.
Республиканский штаб обязуется:
- регулярно анализировать механизмы оценки эффективности оказания госуслуг и системы безналичных расчетов в деятельности центральных и местных исполнительных органов государственной власти и принимать необходимые меры по ускорению ее своевременного внедрения и обеспечению информационной безопасности;
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- в течение одного месяца подготовить и утвердить план своей работы;
- до 10 числа каждого месяца предоставлять правительству информацию о результатах деятельности и выполненных работ.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.
В состав республиканского штаба вошли:
1. Первый заместитель премьер-министра РТ – руководитель Республиканского штаба;
2. Первый заместитель руководителя Исполнительного аппарата президента РТ;
3. Помощник президента РТ по экономическим вопросам;
4. Директор Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте РТ;
5. Председатель Национального банка Таджикистана;
6. Министр юстиции РТ;
7. Министр финансов РТ;
8. Министр экономического развития и торговли РТ;
9. Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ;
10. Председатель Налогового комитета при правительстве РТ;
11. Начальник Таможенной службы при правительстве РТ;
12. Начальник Службы связи при правительстве РТ;
13. Начальник правового управления Исполнительного аппарата президента РТ;
14. Начальник управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата президента РТ;
15. Начальник управления финансов Исполнительного аппарата президента РТ;
16. Начальник центра информационных и коммуникационных технологий Исполнительного аппарата президента РТ;
17. Главный специалист центра информационных и коммуникационных технологий Исполнительного аппарата президента РТ (ответственный секретарь штаба).
Напомним, указом президента Таджикистана с 1 августа 2023 года оплата государственных услуг, пошлин, налогов, платежи за жилищно-коммунальное хозяйство, медицинские манипуляции будут производиться полностью по безналичному расчету. Согласно документу, всем структурам с этой даты запрещено принимать оплату в наличной форме.