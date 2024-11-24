В Таджикистане создали штаб по цифровизации госуслуг и безналичных расчетов

17:03 25.11.2024

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Все министерства, ведомства, местные органы госвласти, учреждения и предприятия обязали ежемесячно отчитываться перед штабом.



Правительство Таджикистана своим постановлением поручило создать Республиканский штаб по вопросам цифровизации государственных услуг и безналичных расчетов.



В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации Минюста страны, министерствам, ведомствам, местным органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и другим организациям поручается до 5 числа каждого месяца предоставлять созданному Штабу подробную информацию о ходе цифровизации государственных услуг и перехода к системе безналичных расчетов.



Республиканский штаб обязуется:



- регулярно анализировать механизмы оценки эффективности оказания госуслуг и системы безналичных расчетов в деятельности центральных и местных исполнительных органов государственной власти и принимать необходимые меры по ускорению ее своевременного внедрения и обеспечению информационной безопасности;



12:15 26 сентября

Каким должен быть правильный шаг к расширению электронной торговли в Таджикистане

- в течение одного месяца подготовить и утвердить план своей работы;



- до 10 числа каждого месяца предоставлять правительству информацию о результатах деятельности и выполненных работ.



Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.



В состав республиканского штаба вошли:



1. Первый заместитель премьер-министра РТ – руководитель Республиканского штаба;



2. Первый заместитель руководителя Исполнительного аппарата президента РТ;



3. Помощник президента РТ по экономическим вопросам;



4. Директор Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте РТ;



5. Председатель Национального банка Таджикистана;



6. Министр юстиции РТ;



7. Министр финансов РТ;



8. Министр экономического развития и торговли РТ;



9. Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ;



10. Председатель Налогового комитета при правительстве РТ;



11. Начальник Таможенной службы при правительстве РТ;



12. Начальник Службы связи при правительстве РТ;



13. Начальник правового управления Исполнительного аппарата президента РТ;



14. Начальник управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата президента РТ;



15. Начальник управления финансов Исполнительного аппарата президента РТ;



16. Начальник центра информационных и коммуникационных технологий Исполнительного аппарата президента РТ;



17. Главный специалист центра информационных и коммуникационных технологий Исполнительного аппарата президента РТ (ответственный секретарь штаба).



Напомним, указом президента Таджикистана с 1 августа 2023 года оплата государственных услуг, пошлин, налогов, платежи за жилищно-коммунальное хозяйство, медицинские манипуляции будут производиться полностью по безналичному расчету. Согласно документу, всем структурам с этой даты запрещено принимать оплату в наличной форме.