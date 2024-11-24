Экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Куракина приговорили к 17 годам колонии

17:10 25.11.2024

Алия Демина

Кроме того, его обязали уплатить штраф в размере 396 млн рублей

Бывшего главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии по делу о хищении леса из воинских частей. Соответствующая информация появилась на сайте Никулинского суда Москвы.



Вместе с тем экс-чиновник обязан уплатит штраф в размере 396 млн рублей. В рамках уголовного дела его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в получении взятки и мошенничестве. Несмотря на предъявленные обвинения, Куракин признал свою вину частично.



Напомним, экс-главу арестовали еще в ноябре 2023 года и отправили под домашний арест. Следствие установило, что вместе с другими должностными лицами Куракин занимался незаконной вырубкой леса и выдачей здоровых деревьев под видом санитарных, отправляя все в Китай. А освобожденные земельные участки после срубленных деревьев он продавал знакомым бизнесменам.



Ранее стало известно

о задержании замгубернатора Ростовской области и замминистра транспорта. По предварительной информации, их подозревают в получении взятки.