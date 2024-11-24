 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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La Repubblica: Запад получил зеркальный ответ. Европа поджала хвост, увидев "Орешник"
20:59 25.11.2024

La Repubblica
Италия

Страх от Лондона до Варшавы: от новых ракет Путина нет средств защиты
La Repubblica: Россия стремится к изменению соотношения сил в Европе

В Европе активно обсуждают применение Россией "Орешника", пишет La Repubblica. По мнению автора, эта ракета может разрушить любую европейскую столицу за считанные минуты, и у Запада нет ответа на новейшую российскую разработку.

Джанлука ди Фео (Gianluca Di Feo)

Ударная волна от российской ракеты в "безъядерном" оснащении прокатилась по всем западным военным штабам. Начиная с вечера четверга, спешно собирается множество совещаний на высшем уровне, как внутри стран, так и на уровне НАТО, чтобы понять действия России и оценить возможности противодействия. На встречах обсуждают характеристики загадочного "Орешника", его количество и способы ответных действий, которые сдержат угрозу атомной эскалации. Ясно одно: послание Кремля адресовано в первую очередь Европе.

Дело не только в тактико-технических характеристиках. Подобная ракета не может пересечь океан, однако с ядерными боеголовками или без она способна разрушить любую столицу Европы, в том числе Лондон, за считанные минуты. Мик Райан, австралийский генерал и преподаватель военных училищ США, один из самых дальновидных аналитиков в области развития современных конфликтов, написал, что "это послание Европе касается не только поддержки Киева. Оно говорит о готовности России расширить свои оборонные стратегии далеко за пределами Украины. Путин стремится запугать европейских политиков и повлиять на их попытки конфронтации с Россией, которая становится только сильнее".

Не следует забывать об одном важном моменте: Кремль преследует более важную цель, чем победа в Донбассе или устранение Зеленского. Россия хочет изменить соотношение сил в Европе и добиться признания статуса великой державы, который был утрачен после распада СССР. Именно поэтому в Москве намекают на применение атомного оружия, запустив на объект в Днепропетровске ракету, способную переносить такое оружие. Генерал Райан подчеркнул, что "Путин в очередной раз продемонстрировал свое намерение использовать ядерные боеголовки в случае необходимости. Он показал, что его решимость добиться благоприятных для Москвы изменений в формировании безопасности в Европе сильнее, чем стремление последней противостоять ему".

Эту ситуацию необходимо рассматривать в рамках глобального сценария, возникшего после победы Трампа. Если европейские партнеры не увеличат военные расходы, существует угроза того, что США покинут НАТО и направят свои силы на борьбу с Китаем. Без американского щита никто в Европе не сможет остановить оружие, подобное запущенному в четверг, даже если оно оснащено обычными боеголовками. В Европе нет ни одной противоракетной системы, способной перехватывать баллистические ракеты с несколькими боеголовками. Даже по этому техническому вопросу, имеющему фундаментальное значение для авторитета ЕС и защиты его граждан, к единому мнению прийти не удалось.

Германия возглавила инициативу по принятию на вооружение израильских систем Arrow. К этой программе присоединились еще 22 страны, включая Швейцарию и Великобританию. Год назад Берлин подписал первоначальный контракт на четыре миллиарда евро, но сроки поставки, и без того очень долгие, рискуют сорваться из-за военных приоритетов Израиля. Италия и Франция вместо этого следуют альтернативному плану, включающему новое поколение перехватчиков Samp-T, таких же, как те, что поставляются Киеву. Их производит, как ни странно, европейская компания MBDA. Все это оказалось пустой тратой денег, так как страны ЕС беспомощны перед баллистическим превосходством России.

Осенью 2021 года шок от вывода войск из Кабула, казалось, немного встряхнул ЕС, побудив первую комиссию Урсулы фон дер Ляйен поспешно начать попытки укрепления обороны. Было предложено создать оперативную группу для ограниченных вторжений, подобных афганскому сценарию, которая была практически бесполезна в украинском контексте. Прошло три года, но даже эта инициатива так и осталась на бумаге. Еще хуже, что Европа, погрязшая во внутренних разногласиях, не смогла стать посредником в международных конфликтах, которые от Донбасса до Газы продолжают порождать кровопролития. Время истекло, и ЕС рискует через несколько месяцев оказаться между Трампом и Путиным с навязанным перемирием на украинском фронте, унизительным для Киева и благоприятным для амбиций Кремля. Сейчас есть последний шанс реформировать Евросоюз и сделать его политическим, дипломатическим и военным игроком. Отправная точка уже существует - это документ, который представил Марио Драги два месяца назад. Это наша новая надежда, но она была моментально забыта.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732557540


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