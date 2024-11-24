Президент Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Вену

21:02 25.11.2024

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 24 ноября прибыл с официальным визитом в Австрию.



Как сообщила пресс-служба президента, в международном аэропорту Вены главу государства встретил руководитель протокола Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Максимилиан Хеннинг.



На флагштоках международного аэропорта г.Вена были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Австрии, расстелена ковровая дорожка.



В рамках официального визита запланированы двусторонние переговоры Садыра Жапарова с Федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в узком и расширенном форматах, с канцлером Карлом Нехаммером, а также с председателем Национального совета Вальтером Розенкранцем.



