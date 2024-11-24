 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Узбекистана посадил дерево в рамках проекта создания "зеленого пояса" Ташкента
21:06 25.11.2024

Президент посадил дерево в рамках проекта создания "зеленого пояса" вокруг Ташкента. Новый сад заложен вдоль столичной кольцевой автодороги. В мероприятии участвовали члены правительства, представители общественности и иностранные дипломаты. Одновременно сады были заложены в регионах Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 ноября посадил дерево в новом саду в Бектемирском районе, заложенном в рамках создания "зеленого пояса" вокруг Ташкента. Сад, создаваемый в рамках общенационального проекта "Яшил макон" ("Зеленый край"), разбивается вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.



Как сообщила пресс-служба главы государства, для "зеленого пояса" выделено 100 гектаров земли. За два года здесь будет посажено 100 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Для их орошения созданы 3 искусственных водоема и 12 колодцев. "Примечательной особенностью является то, что здесь будет создана естественная лесная экосистема", - говорится в сообщении.

Проект "Яшил макон", запущенный три года назад, ставит целью довести уровень озеленения городов Узбекистана до 30%, в том числе путем создания вокруг них "зеленых поясов".

В мероприятии участвовали члены правительства, общественности, а также иностранные дипломаты. Президент выразил благодарность за их вклад в эту благородную инициативу. За мероприятием через видеосвязь наблюдали представители Каракалпакстана и областей, где также были посажены деревья.

"Эта традиция глубоко укоренилась в нашем народе. Мы называем природу "матерью", с почтением относимся к земле и воде. Сегодня, на фоне актуальных экологических проблем, эта истина становится особенно очевидной. Именно поэтому был инициирован проект "Яшил макон", а следующий год объявлен годом охраны окружающей среды. Теперь важно, чтобы эти инициативы получили широкое распространение и глубоко укоренились, особенно среди молодежи. Каждая семья, каждое предприятие должны внести свой вклад в сохранение природы, - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Всего в этом осеннем сезоне в рамках проекта "Яшил макон" планируется посадить 80 миллионов саженцев деревьев и кустарников. Весной, по официальным данным, было посажено 138 миллионов саженцев. Министерства и хокимияты создали 257 парков. "Зеленые пояса" также создаются вокруг крупных промышленных предприятий и мусорных полигонов.

Для посадки деревьев почти 10 тысячам жителей и предпринимателей на основе договора аренды были выделены земли, прилегающие к автомобильным и железным дорогам, рекам и каналам. Начата поэтапная посадка по 215 проектам, признанным победителями в рамках проекта "Мой сад".

В целом за три года по стране высажено 646 миллионов саженцев деревьев и кустарников. В Приаралье площадь зеленых насаждений превысила 2 миллиона гектаров, говорится в сообщении.

В предыдущие годы Шавкат Мирзиеев сажал саженцы в Новом Ташкенте, а также Сергелийском и Чиланзарском районах столицы.

Источник - Газета.uz
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