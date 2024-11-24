Президент Узбекистана посадил дерево в рамках проекта создания "зеленого пояса" Ташкента

21:06 25.11.2024

Президент посадил дерево в рамках проекта создания "зеленого пояса" вокруг Ташкента. Новый сад заложен вдоль столичной кольцевой автодороги. В мероприятии участвовали члены правительства, представители общественности и иностранные дипломаты. Одновременно сады были заложены в регионах Узбекистана.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 ноября посадил дерево в новом саду в Бектемирском районе, заложенном в рамках создания "зеленого пояса" вокруг Ташкента. Сад, создаваемый в рамках общенационального проекта "Яшил макон" ("Зеленый край"), разбивается вдоль Ташкентской кольцевой автодороги.



