Как США захлестнула эпидемия нового наркотика и почему она грозит военным вторжением в Мексику?

21:10 25.11.2024 "Страна отравлена".

"Лента.ру": США захлестнула эпидемия опасного наркотика фентанила



Дмитрий Попов (корреспондент отдела "Мир")



В США не первый год продолжается страшная наркотическая эпидемия из-за распространения синтетического опиата - фентанила. Жизни сотен тысяч американцев, прежде всего молодых людей, все чаще обрываются из-за передозировки, и число летальных исходов продолжает расти. Из-за специфического эффекта от действия нового наркотика и тяжелых последствий его применения фентаниловый кризис называют не иначе как "зомби-апокалипсис". Президент США Джо Байден уже выделил на борьбу с проблемой 50 миллиардов долларов, а избранный президент Дональд Трамп призывает даже начать военную операцию против мексиканских картелей, переправляющих опасное вещество на территорию страны. О том, чем опасен фентанил, почему на него подсели американцы и как власти пытаются бороться с новой напастью, - в материале нового цикла "Ленты.ру" про современные проблемы США.



Что такое фентанил?

Чем опасен фентанил?

Как наркотик попадает в США?

Почему проблема фентанила связана с миграционным кризисом?

К каким последствиям привело распространение фентанила?

Кто главные жертвы наркотика?

Как в США ведут борьбу с фентаниловой эпидемией?

Как проблема фентанила связана с отношениями США и Китая?

Что предлагает сделать Дональд Трамп?



1 Что такое фентанил?



Фентанил - это опиоидный анальгетик короткого действия, обезболивающее средство. Применяется в медицине для снятия острых болей при инфаркте миокарда, стенокардии, инфаркте легкого, почечных и печеночных коликах, а также злокачественных новообразованиях и лучевой болезни.



Сам по себе фентанил не запрещен в большинстве стран мира, включая США, где врачи выписывают препарат пациентам, страдающим от сильных хронических болей или перенесшим тяжелые операции



Например, в 2012 году, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США на 100 человек приходилось 81,3 рецепта, выписанных врачами на опиоидные лекарственные препараты.



2 Чем опасен фентанил?



Вместе с тем фентанил - сильнодействующее наркотическое средство. По своему эффекту он в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфия, а всего лишь 2 миллиграмма вещества могут привести к летальному исходу.



Часто после приема фентанила как лечебного средства у пациентов возникало привыкание, и они становились наркозависимыми



Больные мучились от адских болей и не могли нормально жить, пока не принимали очередную таблетку Vicodin, OxyContin или Percocet, содержащую, казалось бы, лечебную дозу опиоида.



При этом зависимые от фентанила начинали искать препараты с этим веществом на черном рынке. В связи с ростом спроса фентанил стали все чаще производить кустарным способом, в подпольных лабораториях.



3 Как наркотик попадает в США?



Фентанил для продажи производится нелегально, но не в США, а в других странах. Ввозят его в виде порошка, назального спрея или таблеток, чтобы внешне походило на легальный препарат.



Исключительная сила наркотика делает его очень компактным: в рюкзак или набедренную сумку легко помещается целый килограмм вещества, то есть более полумиллиона доз.



В Управлении по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подчеркивали прямую связь мексиканских картелей и американских наркоторговцев.



Криминалитет в Мексике нашел золотую жилу, начав производить и поставлять в США фентанил



Интересно, что покупать фентанил в США начали все чаще через мессенджеры, в том числе и Telegram.



4 Почему проблема фентанила связана с миграционным кризисом?



Поскольку фентанил попадает в США из-за рубежа, проблему распространения наркотика стали связывать с обострившимся в это же время миграционным кризисом на границе с Мексикой.



В приграничных штатах количество летальных исходов от передозировки фентанила резко возросло с увеличением наплыва нелегалов



На это указывают в Республиканской партии, которая призывает президента Джо Байдена к более жестким мерам по предотвращению нелегальной миграции.



Наша граница открыта, и это опасно. Наркотики льются рекой

Энди Биггс

член палаты представителей от Республиканской партии



Однако, по данным исследовательского Института Катона (англ. Cato Institute), большую часть фентанила провозят через южную границу сами граждане США. В 2022 году в 84 процентах случаев это вещество было изъято при легальном прохождении границы. Более чем из шести тонн наркотиков, обнаруженных пограничниками за год, у задержанных нелегалов изымалась лишь одна.



В то же время нельзя исключать, что пограничники не могут тщательно проверять пересекающих границу и из-за наплыва беженцев упускают из вида часть контрабандистов-американцев.



5 К каким последствиям привело распространение фентанила?



Количество летальных исходов от наркотических передозировок начало расти в США еще в начале 2010-х годов, а в 2021-м эти число превысило 100 тысяч человек. На фентанил приходилось до 75 процентов подобных случаев. Особенно обострила проблему пандемия коронавируса COVID-19, в условиях которой все больше американцев подсаживались на опасный наркотик.



В 2022 году из-за передозировки фентанила американцы уходили из жизни каждые семь минут. По количеству летальных исходов отравление этим наркотиком обогнало ДТП.



Беспрецедентное количество жертв употребления наркотика также привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни в США впервые со времен Второй мировой войны. В декабре 2022 года этот показатель снизился до 76,4 года - рекордно низкой отметки за последние 20 лет.



В СМИ эпидемию фентанила в США уже окрестили "зомби-апокалипсисом".



Коктейль из фентанила и ксилазина Управление по борьбе с наркотиками окрестило "зомби-наркотиком" из-за незаживающих ран на телах его потребителей



6 Кто главные жертвы наркотика?



Больше всего от наркотика страдает молодежь.



Передозировка фентанила стала самой частой причиной летальных исходов среди американцев в возрасте от 18 до 45 лет



Причем среди самых молодых американцев - от 18 до 24 лет - доля таких случаев оказалась в два раза выше, чем у их сверстников из Франции, Германии, Японии и других развитых стран.



При этом подростки жили в благополучных семьях и не страдали от зависимости, а просто купили, как они считали, "безобидное" расслабляющее средство для вечеринок



Кроме того, подросткам все чаще продают подделки, содержащие фентанил в дозировках, несовместимых с жизнью.



Наконец, жертвами опиоида становятся даже маленькие дети. Их родители, употребляющие фентанил, оставляли наркотик без присмотра. Дети - кому-то из них не было и двух лет - случайно вдыхали или тащили в рот или глаза опасный порошок.



7 Как в США ведут борьбу с фентаниловой эпидемией?



Активную борьбу с распространением наркотиков в США начали вести еще в 1980-е годы при президенте Рональде Рейгане. Но если тогда главный угрозой был кокаин из Колумбии, то сейчас - именно фентанил из Мексики.



Прежде всего, по всей стране местные власти принимают запретительные законодательные акты, названные в честь подростков, чья жизнь трагически оборвалась из-за наркотика. В учебных заведениях ряда штатов регулярно рассылают учащимся сообщения с просьбой сдать все приобретенные на улице или в соцсетях таблетки, обещая не задавать никаких вопросов и не сдавать их властям.



В ноябре прошлого года президент Джо Байден выделил 50 миллиардов долларов на помощь пострадавшим от приема опиатов и борьбу с их распространением. Средства были направлены на лечение наркозависимых, обеспечение их жильем и зарплаты социальным работникам.



Мы должны создавать ориентированные на восстановление сообщества, которые поддерживают людей

Пресиа Стуби

председатель отдела по борьбе с наркоманией округа Ханкок штата Мэн



При этом конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц даже призывали команду Джо Байдена начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Они предложили законопроект, который бы разрешил использовать военную силу в соседнем государстве для борьбы с наркотрафиком. По словам Дэна Креншоу, наркокартели "наносят урон в тысячи раз больший", чем террористы.



Республиканская партия проводит новую внешнюю политику: бомбить Мексику, чтобы остановить фентанил

Politico

американское издание



Президент США Джо Байден, однако, идею отверг, подчеркнув, что наркокартели нельзя рассматривать как террористические организации. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также обозначил, что борьба с наркотрафиком является задачей именно правоохранительных органов.



8 Как проблема фентанила связана с отношениями США и Китая?



В Соединенных Штатах основным источником фентанила считают подпольные лаборатории в Китае. Небольшие химические и фармацевтические производители фентанила из этой страны действительно направляли в США свою продукцию.



Часто лаборатории маскируют под сложную сеть юридических лиц, зарегистрированных в отдаленных китайских городах, где контроль со стороны правоохранительных органов слабее. Минуя тщательный досмотр, преступники фасуют тысячи доз по небольшим посылкам, нередко спрятанным в другом товаре.



Действия коммунистического Китая показали, что они выбрали быть нашими врагами. Фентанил, производимый в Китае, убил тысячи американцев

Рик Скотт

сенатор от Республиканской партии



Интересно, что китайские поставщики даже рекламировали свою продукцию в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией), где получали положительные отзывы от покупателей.



Вместе с тем власти США стремятся сотрудничать с Китаем в борьбе с распространением наркотика. Еще в 2018 году на полях саммита "Группы двадцати" председатель КНР Си Цзиньпин заключил соглашение с США, пообещав взять под контроль производство и оборот фентанила. Вскоре подобная деятельность была запрещена в стране.



Кроме того, Джо Байден и Си Цзиньпин во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре прошлого года договорились о содействии в этой сфере.



Си Цзиньпин согласился преследовать компании, производящие даже химикаты-прекурсоры для фентанила, что, по словам Джо Байдена, должно спасти жизнь многим американцам



9 Что предлагает сделать Дональд Трамп?



Во время избирательной кампании Дональд Трамп подчеркивал, что фентанил представляет угрозу для американцев, и даже призывал начать для борьбы с этой проблемой военную операцию.



Нам нужна военная операция. Из-за фентанила, из-за отравления фентанилом люди умирают в таких количествах, которые никто не видел

Дональд Трамп

45-й и 47-й президент США



При этом избранный президент подчеркивал связь проблемы с миграционным кризисом и с подпольными лабораториями в Китае. По мнению Дональда Трампа, массовое распространение опиоида - это следствие наплыва нелегалов и часть "китайской угрозы". Источник - Lenta.ru

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