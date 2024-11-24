В "Исламском Эмирате Афганистан" появился Директорат по сохранению ценностей джихада

00:03 26.11.2024

Министерство информации и культуры "Исламского Эмрата Афганистан" (самоназвание страны у талибов*) объявило о создании новой структуры под названием Директорат по сохранению ценностей джихада. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Ariana News.



Исполняющий обязанности министра информации и культуры Хайрулла Хайрхва пояснил, что этому директорату поручено "сохранять ценности джихада и его историю". Хайрхва обозначил три основные функции директората: производство аудиовизуального контента, создание "музея джихада" и документирование исторических событий. Он заявил, что музей будет собирать и архивировать экспонаты времен конфликтов Афганистана с Великобританией, Советским Союзом и Соединенными Штатами.



По его словам, музеи джихада также будут построены в Кабуле и провинциях для сбора и демонстрации работ, связанных с джихадом.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ