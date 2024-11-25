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Инфраструктурные войны: Запад осознал себя в новой реальности, - А.Белов
00:04 26.11.2024

25.11.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Энергетический кризис неотвратимо надвигается на Европу

Накануне немецкая BILD со ссылкой на американскую The Wall Street Journal сообщила о том, что крупный предприниматель из США (в различных источниках его называют то миллионером, а то миллиардером), близкий к Дональду Трампу (пожертвовал на его перевыборную кампанию что-то около 300 тысяч долларов) некто Стивен Линч запросил у Минфина США лицензию на проведение переговоров о покупке газопровода "Северный поток – 2", находящегося сегодня под санкциями Вашингтона.

Как отмечается в публикации, уже в январе 2025 года в Швейцарии должна пройти процедура банкротства предприятия, владеющего газопроводом, что, по мнению Линча, позволит выкупить его практически "за копейки".

"Строительство газопровода за 10 млрд долларов завершили в конце 2021 года. Германия так ни разу и не закупила по нему газ. После диверсии в сентябре 2022 года одна из двух его ниток разрушена. А из-за войны в Украине власти ФРГ вообще отказались от газа из России", – уточняет BILD.

В качестве аргумента для получения разрешения на сделку 57-летний инвестор из Флориды указывает на возможность "контролировать поставки энергии в Европу до конца эры ископаемого топлива", а также на получение дополнительного рычага давления на Россию во время будущих переговоров с Москвой о судьбе Украины.

Насчет лишнего козыря на переговорах, боюсь, мистер Линч, которого WSJ характеризует как открытого гея, намеренно скрывающего подробности своей жизни, сильно преувеличивает значение СП-2. В конце концов Россия найдет куда пристроить свой газ из западно-сибирских месторождений.

А вот с точки зрения интересов Европы, и прежде всего Германии, крайне заинтересованной в возобновлении поставок трубопроводного газа из России, как пишет BILD, американский бизнесмен уверен, что после войны РФ и ЕС захотят ввести газопровод в эксплуатацию, то тут способность США взять под контроль газовые потоки и тем самым полностью перекрыть любую возможность для российского-германского сотрудничества в этой сфере, действительно, может больно ударить по экономике ФРГ и Евросоюза в целом.

Как сообщает Bloomberg, Европа стоит на пороге нового энергетического кризиса, предпосылки которого определяются, во-первых, быстрым истощением запасов газа в хранилищах (пришедшие в Европу морозы увеличили спрос на отопление, ветряки из-за тотального штиля не справляются и потому потребовалось большего использования газа для производства электроэнергии), а во-вторых, надвигающимися перебоями с поставками газа из России (31 декабря 2024 года истекает контракт с украинским "Нафтогазом" на транзит голубого топлива по территории Украины, и продлевать его никто не собирается).

"Эскалация напряженности в Украине способствовала росту цен на газ в этом году примерно на 45%. Хотя уровень цен все еще намного ниже рекордных показателей 2022 года – он достаточно высок, чтобы усугубить кризис стоимости жизни для домохозяйств и усилить конкурентное давление на испытывающих трудности производителей", – отмечают эксперт агентства.

Несмотря на отчаянные попытки европейских глобалистов полностью отказаться от сотрудничества с Москвой, СПГ, поставляемого по заоблачным ценам из США и Катара, на все не хватает.

"У нас все еще есть проблемы с поставками газа", – заявил намедни главный исполнительный директор крупнейшей германской энергетической компании RWE AG Маркус Креббер.

Ситуация стала для европейцев еще более тревожной после недавнего введения США санкций против российского Газпромбанка, через который до сегодняшнего дня иностранными контрагентами осуществлялись платежи за российский газ.

Причем в объяснения типа "все это делается ради сокращения доходов Кремля от экспорта энергоносителей" никто в Европе по большому счету не верит. Все прекрасно понимают, что это еще одна американская удавка на шее европейской промышленности.

Как полагают аналитики Energy Aspects, потеря возможности получать трубопроводный газ по последним оставшимся маршрутам окажет еще большее давление на газовый рынок и приведет к резкому росту мировых цен.

По сути, мы имеем дело с продолжением инфраструктурной войны на континенте, начатой подрывом газопроводов "Северный поток – 1 и 2". Штаты, видимо, не удовлетворившись их разрушением, намерены, с одной стороны, забрать "потоки" под себя (сделка Линча), а с другой – санкциями полностью перекрыть поступление российского газа в Европу.

В этой связи весьма любопытна реакция европейцев на недавний инцидент в Балтийском море, "жертвами" которого стали оптоволоконные кабели, соединявшие Литву и Швецию, а также Германию и Финляндию.

С тех пор прошло уже больше нежели, а ЕС продолжат искать в произошедшем российский след. По последней версии, капитаном китайского судна, которое подозревают в повреждении кабелей, оказался гражданин России.

"Федеральная полиция Германии начала оказывать поддержку Финляндии и Швеции в расследовании возможной диверсии, из-за которой оказались перерезаны телекоммуникационные кабели в Балтийском море, для чего будет задействован корабль немецкой береговой охраны. По одной из версий, кабели мог оборвать спущенный в воду якорь или донный трал. Под подозрение попало китайское грузовое судно Yi Peng 3. Корабль привлек внимание своими странными маршрутами, поэтому два судна ВМС Дании последовали за ним. Согласно сообщениям в социальных сетях, датчане, по всей видимости, настигли Yi Peng 3 и остановили его. Капитаном судна оказался гражданин России", – сообщает BILD.

Полученные данные позволили министру обороны ФРГ Борису Писториусу предположить, что повреждение подводных кабелей было "преднамеренным".

Так это или нет, и стал ли обрыв связи между различными странами НАТО неким ответом или предупреждением со стороны России на западную эскалацию конфликта на Украине – нам доподлинно неизвестно и спекулировать на эту тему не имеет смысла.

Куда важнее другое. Внезапное осознание уязвимости всей этой критической инфраструктуры, а равно и понимание того, что правил больше нет, отправной точкой к чему стала диверсия на "Северных потоках", ответственность за которую несомненно несет именно коллективный Запад (какой бы версии теракта вы ни придерживались – американской или украинской, – это в любом случае зона ответственности США и их союзников: в первом случае прямая, а во втором "косвенная") поместило Европу в новую реальность. Реальность, в которой ей небезопасно и весьма неуютно, а совсем скоро станет еще и холодно, и темно.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732568640


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