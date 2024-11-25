Имперский зуд толкает Британию на самоубийственную помощь Украине, - О.Головенко

00:06 26.11.2024 25.11.2024 | ОЛЕСЬ ГОЛОВЕНКО



Британские аналитические центры вынашивают самоубийственную идею "превентивного" удара по России



Крупные поставки военной техники и денежные транши Киеву усугубили проблемы в экономике Великобритании. Увеличились риски стагфляции, выросло недовольство населения властями. Британия рассчитывала по примеру США получить прибыль от ВПК, но наблюдает обратный эффект от своих действий.



Как пишет Bloomberg, общий объем военной помощи Великобритании Украине в 2024 финансовом году составит £3 млрд, или $3,7 млрд. Всего с февраля 2022 года Лондон пообещал выделить Киеву почти £12 млрд ($14,8 млрд), из которых £7 млрд – военная поддержка, а остальное – гуманитарная и экономическая.



Великобритания и еще восемь стран, которые поддерживают Киев в текущем конфликте с Россией, вложили более £1 млрд ($1,3 млрд) в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был учрежден в 2022 году. Об этом 3 сентября говорится в заявлении британского Минобороны:



"Восемь стран со всего мира присоединились к Великобритании, чтобы предоставить более £1 млрд Международному фонду поддержки Украины (IFU), что является значительным проявлением единства со стороны союзников Украины".



Отмечается, что наиболее крупный взнос в IFU в размере £500 млн фунтов сделала сама Великобритания. Также внесли пожертвования Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Литва, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия.



Кроме того, министр обороны Джон Хили подтвердил подписание контракта на £300 млн из средств фонда на военные поставки Украине, о котором было объявлено на саммите НАТО в июле. В рамках него Киеву до конца года будут переданы "тысячи" снарядов для артиллерии калибром 152 мм. В течение следующих полутора лет Украина получит в целом еще 120 тыс. боеприпасов. Данный пакет – крупнейший по помощи Киеву в рамках деятельности фонда, указали в ведомстве.



Итого Британия в этом году оказала Украине помощь в размере £800 миллионов фунтов стерлингов. Повиляло ли это на ситуацию в самом Соединенном Королевстве?



Безусловно, да, причем самым негативным способом.



На фоне жесточайшего бюджетного кризиса Вооруженные силы Великобритании в ближайшее время выведут из строя пять военных кораблей, десятки вертолетов и флот беспилотников, чтобы сократить расходы бюджета на 500 млн фунтов (около $630 млн) в течение пяти лет. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в палате общин.



Отмечается, что к концу года будут списаны десантно-вертолетные корабли HMS Albion и HMS Bulwark, хотя изначально предполагалось, что они прослужат еще десять лет. Кроме того, из строя будут выведены 17 транспортных вертолетов Puma и 14 вертолетов Chinook, фрегат HMS Northumberland, два корабля-заправщика RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler, а также 47 беспилотников Watchkeeper.



"Мы знаем, что настали серьезные времена. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, рост угроз во всем мире. Технологии стремительно меняют природу военных действий, и мы видим это прямо сейчас в Украине. До выборов в британский парламент в июле мы знали о серьезных проблемах с обороной Великобритании. Один из предыдущих министров обороны, представляющий Консервативную партию, говорил, что вооруженные силы выхолощены и не имеют достаточного финансирования последние 14 лет. Тем не менее, как я не раз отмечал, проблема была еще хуже, чем мы думали", – отметил Хили.



"Это ужасное наследие. Я говорю как про состояние финансов, так и про состояние вооруженных сил, – вещал далее министр. – Вот почему мы принимаем решительные меры". По его словам, в связи с непростой финансовой ситуацией правительство Великобритании вынуждено форсировать отказ от устаревших видов вооружений и единиц техники. При этом Хили добавил, что власти по-прежнему нацелены на повышение военных расходов до 2,5% ВВП, однако не уточнил, к какому году планируется достичь этого показателя.



В Великобритании – жесточайший бюджетный кризис. И хиреющему флоту приказано уничтожить два флагмана, фрегат и другие суда. Также под нож пустят полсотни беспилотников Watchkeeper и три десятка военных вертолетов. Так сэкономят на содержании 500 миллионов фунтов стерлингов. Министр обороны Британии заявил, что нужно быть готовыми к войне, но денег нет. Украине эту технику отдавать не стали. Туманно пояснили, что Киев ее не сможет использовать как следует.



Странная ситуация, не правда ли? Денег на содержание армии и флота нет, а на помощь Украине есть. Но при этом списанную технику Украине не отдают под весьма странным предлогом.



Создается впечатление, что британские политики, как консерваторы, так и лейбористы, просто отрабатывают некую глобалистскую методичку, бесконечно далекую от интересов собственного все более радикализирующегося населения, не говоря уж о каких-то там украинцах, используемых разве что в качестве расходного материала, о чем откровенничал еще небезызвестный Борис Джонсон. Как бы то ни было, дела в британской экономике – хуже некуда. С 2010 по 2024 год она столкнулась с одной из самых серьезных проблем своего времени – стагнацией производительности, которая оказалась тесно связанной с хроническим недоинвестированием. Несмотря на усилия по стимулированию экономического роста, реальные показатели производительности оставались на низком уровне, что сдерживало потенциал экономики.



Производительность труда является одним из важнейших показателей экономического здоровья страны. Согласно данным IFS, среднегодовые темпы роста производительности оставались на уровне ниже 1%, что значительно отставало от исторических норм и показателей других стран G7.



Одной из причин этого явления стало медленное внедрение новых технологий и методов управления, что ограничило рост эффективности труда. В то время как некоторые другие страны активно инвестировали в модернизацию производственных мощностей и повышение квалификации работников, Великобритания оказалась в ситуации хронического недоинвестирования, что негативно сказалось на производительности.



Помимо этого, недоинвестирование в инфраструктуру и научные исследования стало еще одним фактором, тормозящим рост производительности. Важные инфраструктурные проекты откладывались или финансировались недостаточно, что затрудняло развитие как производственного сектора, так и сферы услуг.



Проблема недоинвестирования в экономике Великобритании стала особенно заметной после глобального финансового кризиса 2008 года. В течение последующих лет в Лондоне отдавали приоритет фискальной консолидации и сокращении бюджетного дефицита, что привело к урезанию государственных расходов, включая капитальные вложения.



Уровень инвестиций в основные средства в Великобритании был одним из самых низких среди стран G7, составляя около 16-17% ВВП. В то же время в Германии и США этот показатель составлял 20-22% ВВП, что свидетельствует о значительно более высоком уровне вложений в экономику.



Последствия недоинвестирования проявились в низком уровне производительности, который в свою очередь отрицательно сказался на росте заработных плат и уровне жизни. Экономика потеряла возможность выйти на новый уровень развития, что особенно заметно на фоне других стран G7, где производительность росла более уверенными темпами.



Таким образом, стагнация производительности и хроническое недоинвестирование создали замкнутый круг, из которого стране было трудно выйти. Недостаток капитальных вложений, как в государственном, так и в частном секторе, привел к снижению эффективности труда и тормозил экономическое развитие.



Отметим, что надежд на налаживание инвестиционного процесса нет от слова совсем. Под угрозой банкротства оказался финансовый сектор. Так, восемь крупнейших банков могут потерпеть крах в условиях кризиса без дополнительной финансовой помощи. К такому выводу пришли чиновники Банка Англии по итогам проведенного второго по счету анализа.



По итогам завершившейся проверки Банк Англии вынес рекомендации восьми крупнейшим британским кредиторам по устранению проблем, которые могут привести к их банкротству. В число крупнейших банков Великобритании входят Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, NatWest, Santander UK, Standard Chartered и Virgin Money UK.



Великобритания оказалась во власти жесточайшего экономического кризиса, вывести из которого страну не смогли консерваторы. Очевидно, не смогут этого сделать и сменившие их лейбористы.



При этом, как видим, Туманный Альбион продолжает оказывать финансовую и военную помощь режиму Зеленского, невзирая на то, что этим напрямую подрывает собственную оборонную мощь. Более того, в случае неудачи попыток политико-дипломатического шантажа Москвы, по мнению главы "программы по международной безопасности" (!) нежелательного в России Chatham House Патрисии Льюис, "страны НАТО могут принять решение о вмешательстве, чтобы предотвратить запуск, заранее разбомбив хранилища и места размещения ракет". При этом, правда, признаются "огромные риски" такого решения, которое неизбежно будет воспринято в Москве как "акт агрессии со стороны НАТО, а не как упреждающая оборона".



Как видим, фантомный зуд утраченного навек великодержавия не дает покоя наследникам канувшей в Лету Британской империи, и это таит чрезвычайную опасность. Думается, чем дольше у них будет зудеть ностальгия по "Большой игре", тем быстрее скатывающиеся в неадекватность обитатели островов за Ла-Маншем придут к статусу несостоявшегося государства. Источник - fondsk.ru

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