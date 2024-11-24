Политолог Гасанов оценил будущее протестов в Грузии: "Ситуация сложная"

00:13 26.11.2024

Эксперт рассказал о дальнейших действиях грузинской оппозиции и властей



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В Тбилиси впервые собрался новоизбранный парламент. Президент страны и оппозиционные депутаты заседание проигнорировали. Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН Камран Гасанов рассказал "МК", чем завершится политический кризис в стране.



Эксперт рассказал о дальнейших действиях грузинской оппозиции и властей



В Грузии продолжаются протесты перед зданием парламента. Активисты требуют аннулировать итоги парламентских выборов и провести избирательную кампанию повторно. Некоторые пытаются разбить на территории палатки, чтобы демонстрировать свой протест и ночью. Но установленные сооружения сносит полиция.



В понедельник, 25 ноября, новоизбранный парламент собрался на первую сессию. Президент страны Саломе Зурабишвили и все оппозиционный депутаты заседание пропустили. Вместо 150 человек на нем присутствовали лишь 89 членов партии "Грузинская мечта". Вместо президента заседание открыл старейший депутат парламент Владимир Кахадзе.



В "Грузинской мечте" убеждены: долго депутатские кресла пустовать не будут. Депутат Георгий Кахиани, который возглавил комитет по юридическим вопросам, напомнил, что подобное в политической жизни страны уже было. Он убежден: в оппозиции быстро откажутся от своих заявлений и вернутся к своим рабочим обязанностям в парламенте.



Председателем парламента вновь стал Шалва Папуашвили. Его первым заместителем и на этот раз избран Гия Вольский. Пост заместителя главы парламента сохранила за собой Нино Цилосани.



Президент страны Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги выборов. Решение по иску, как ожидается, будет обнародовано в течение месяца. В то же время сама Зурабишвили в скором времени может лишиться занимаемой должности: срок ее полномочий истекает.



О политическом кризисе в Грузии рассказал старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН Камран Гасанов.



- Может ли Зурабишвили такими действиями пытаться отсрочить свою отставку?



- Ситуация с выборами действительно сложная. В хорошо функционирующих странах дата выборов назначается заранее. А в Грузии спикер парламента говорит, что выборы президента должны пройти в 2024 году, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе допустил их проведение в 2025 году.



Новый парламент Грузии официально принял полномочия



В ситуации массовых протестов, бойкота парламента и в целом политического кризиса проводить голосование невозможно. Грузии нужно переварить сначала парламентские выборы.



Все понимают, что должность президента номинальная и главное - поставить под контроль парламент. А так, конечно, власти больше торопятся с выборами, чтобы очистить даже такую не самую важную должность от "иноагентов" и оппозиции.



⁠- Есть ли шанс, что в стране произойдет госпереворот?



- Прошел почти месяц с выборов, но улица ничего не добилась. Они меняют тактику, стратегию. Сейчас решили прекратить протесты, чтобы придумать что-то новое. Конечно, бывают истории многомесячных демонстраций. Например, в той же Украине в 2013 году протесты как раз начались в ноябре и продлились до февраля 2014-го и увенчались госпереворотом.



Оппозиция в Грузии при поддержке Запада не будет сдаваться. Но в целом ощущение, что протесты все же идут на спад. У властей уже есть опыт борьбы с майданами. А через два месяца в Белом доме сменится хозяин, которого очень жалуют Бидзина Иванишвили и Кобахидзе.



⁠- Чем может закончиться вся эта история с протестами?



- Власти не пойдут на перевыборы. Требования перевыборов уравновешиваются тем, что у президента Грузии и других обвинителей нет доказательств фальсификации, так что спрос еще будет с них за ложные обвинения. Кобахидзе уже формирует новое правительство, и парламент будет все равно работать, даже если меньшинство в лице оппозиции не явится на сессии.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА ЛУЖБИНА