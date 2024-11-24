Таджикистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2025 году. Детали соглашения не раскрываются

00:34 26.11.2024

Таджикистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2025 году



Детали соглашения не раскрываются.



Энергетические компании Таджикистана и Афганистана заключили контракт на поставки таджикской электроэнергии в 2025 году.



Документ подписали генеральный директор Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Абдул Бори Омар и генеральный директор госэнергокомпании "Барки точик" Мухаммадумар Асозода. Встреча состоялась в Турции, сообщила 24 ноября компания DABS.



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Объемы и стоимость поставок, а также другие детали соглашения не раскрываются.



В 2008 году две страны подписали генеральное соглашение о поставках электроэнергии из Таджикистана в Афганистан до 2028 года. В конце каждого календарного года стороны подписывают дополнительный протокол, в котором уточняют объемы поставок и цены на электроэнергию на следующий год.



За 10 месяцев этого года Таджикистан экспортировал за рубеж электричества на сумму более $102,4 млн, что на $3,4 млн (на 3,2%) меньше по сравнению с этим же периодом 2023 года. Более 80% экспорта электроэнергии приходится на Афганистан, остальные 20% – на Узбекистан.



В холодное время года Афганистан испытывает острый дефицит электроэнергии и в значительной степени зависит от импорта электричества из стран Центральной Азии – Таджикистана, Узбекистана Туркменистана.



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