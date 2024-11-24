Путин назвал прорывом создание российской вакцины от рака

00:39 26.11.2024

Президент России Владимир Путин оценил как прорыв создание российской вакцины от рака.



Заявление прозвучало на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Отчет о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.



"Это все равно прорыв будет", - заявил президент, комментируя слова Скворцовой о том, что для тщательной проверки вакцины на безопасность нужен еще год.



Скворцова рассказала, что при лечении рака кишечника ученые сумели свести к нулю побочные действия вакцины с помощью "специальных биотехнологических приемов". При введении вакцины животному она "сократила более чем на 80 процентов размер опухоли", уточнила Скворцова.



На очереди, по ее словам, создание вакцины от меланомы (рака кожи) и глиобластомы (рак мозга).



Путин заявил, что Россия подошла к созданию вакцин от рака



В июне 2024 года директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что в России разработали вакцину от рака и уже доказали ее эффективность на мышах.