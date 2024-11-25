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|Умерла ветеран ВОВ Мария Лиманская, известная как "Регулировщица Победы"
08:33 26.11.2024
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Она стала всемирно известной благодаря фотографии Евгения Халдея, запечатлевшего ее на фоне Бранденбургских ворот. В мае 1945-го девушка регулировала дорожное движение в Берлине.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной",- написал господин Бусаргин в Telegram-канале.
Мария Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В 1942 году она служила в запасном полку, шила одежду для советских солдат. За время службы она была трижды госпитализирована - из-за воспаления легких, тропической малярии и автомобильной аварии. В мае 1945 года она служила в Берлине регулировщицей движения. 2 мая фотограф Евгений Халдей сфотографировал девушку, стоявшую на дороге возле Бранденбургских ворот. Фотография получила название "Регулировщица Победы". Она же регулировала движение в дни Потсдамской конференции (17 июля - 2 августа 1945 года) - тогда она пропустила кортеж британского премьера Уинстона Черчилля.
После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила в селе Звонаревка Саратовской области вместе с дочерью Ниной Тормозовой.