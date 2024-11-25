ВС РФ создали плацдарм на западном берегу Оскола севернее Купянска – итоговая сводка Readovka за 25 ноября

08:37 26.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 ноября в разрезе СВО. Русские войска форсировали реку Оскол и создали плацдарм на ее западном берегу севернее Купянска. Белый дом впервые официально признал, что разрешил Киеву бить ракетами ATACMS по территории РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что разрешение было дано только для самообороны "в случае неотложной необходимости". На Украине разгорелся скандал на почве того, что ее граждане предпочитают возвращаться на контролируемую Россией территорию. Евросегмент НАТО раздумывает об отправке своих войск в незалежную под видом ЧВК.

Свято место пусто не бывает



Ряд источников сообщил, что штурмовые подразделения ВС РФ, начиная с вечера прошедших суток, при помощи лодок форсировали реку Оскол севернее Купянска. Русская армия сумела с ходу занять позиции противника в лесном массиве между селами Двуречная и Новомлынск. ВСУ снова были пойманы на том, что их позиции оказались пустыми из-за того что одно подразделение снялось, а второе еще не успело его сменить. Так, в лесном массиве вообще не было признаков наличия противника, кроме некогда созданных опорников. Русские солдаты, осознав, что ситуация позволяет не останавливаться на достигнутом, вошли в село Новомлынск и закрепились в нем. При этом информации о том, что неприятель давал бой, не поступало. Вышеописанное говорит о том, что подразделения ВС РФ выиграли большой приз – они заняли уже обустроенные позиции, при этом украинские части не могут препятствовать дальнейшему расширению плацдарма.



Текущее положение дел обусловлено 3 причинами. Первая и главная на Купянском направлении – исполнение приказа Зеленского о выдавливании ВС РФ из города любой ценой. Все силы, что у противника были в округе, оказались стянуты в Купянск для проведения бессмысленных контратак. Вторым важным фактором является то, что описываемый участок, на котором русская армия форсировала Оскол, длительное время был "глухоманью". С февраля 2023 года, когда она овладела селом Лиман Первый, никаких активных действий здесь не было. Единственное, что там могло происходить, так это систематический обмен артиллерийскими залпами. В связи с нарастанием в ВСУ снарядного голода и он свелся преимущественно к работе наших орудий. Все это могло ввести противника в заблуждение. И третья причина заключается в том, что, подготовленные позиции на тихом участке ранее практически пустовали, теперь же этот сектор фронта "поставлен в очередь" на получение подкреплений украинским командованием. Создание ВС РФ плацдарма на западном берегу Оскола открывает в перспективе множество вариантов дальнейших действий. Однако, прежде чем начинать их рассматривать, стоит дать русским штурмовикам расширить его.



Имиджевый удар



На Украине разразился настоящий скандал из-за заявления нардепа Рады Ткаченко о том, что порядка 150 000 граждан незалежной возвращаются в родные населенные пункты, которые контролируют ВС РФ. На это отреагировала заместитель главы ОП Ирина Верещук.



"[…] Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть", – заявила она в своем Telegram-канале.



Это на самом деле не просто скандал, а серьезнейший имиджевый удар для украинского государства как системы. Нардеп Ткаченко и тем более Верещук не уточнят, а что это за 150 000 человек с украинскими паспортами. Это не только женщины и дети, которые окольными путями, пользуясь пока отсутствующей мобилизацией женщин и возрастом детей, покидают Украину и возвращаются к себе домой, но уже в Россию. Причины гнева у функционеров режима Зеленского в том, что среди возвращающихся домой много мужчин призывного возраста. Вероятно, они попадают в Россию через Турцию из стран ЕС, куда в свое время уехали беженцами. Сколько незалежная ни грозилась прекратить оказание консульских услуг тем, кто подлежит мобилизации, как ни рекламировала "украинский легион" для набора в ВСУ уехавших мужчин, толку нет. Офис президента стабильно проваливает все пропагандистские кампании, направленные на украинских беженцев.



Эскалировать "по-тихому"



Французское издание Le Monde опубликовало крайне интересное сообщение.



"Европа обсуждает возможность отправки войск или частных военных компаний на Украину из-за возможного прекращения поставок оружия из США на Украину после инаугурации Дональда Трампа", – пишет издание.



Это может быть прологом к тому, что ряд европейских игроков НАТО, вероятно, планирует отправку на Украину своих регулярных воинских подразделений на помощь ВСУ. Но как самые воинственные игроки в лице Британии и Франции сумеют послать свой контингент, не подставившись в качестве прямых участников конфликта? Так или иначе, Париж, Лондон и другие столицы уже отправляли на Украину свои воинские формирования – то для проведения "гуманитарных акций" под предлогом демилитаризации территории, как это делали Польша и Швеция, то в качестве инструкторов-артиллеристов, как это делала Франция.



Поэтому в материале Le Monde нет новости. Но интересно, что это сообщение может быть интерпретировано как подготовка к резкому повышению военного присутствия ЕС в незалежной. А чтобы не дать РФ формальных поводов применять "Орешник" по странам, откуда прибыли на Украину военные, воинские контингенты будут проходить по документам как ЧВК без формальной государственной принадлежности. А вошедших в состав частных военных компаний европейских армейских специалистов по бумагам уволят с действительной службы в момент их попадания в списки этих ЧВК.



Речь идет о постепенном, но стабильном росте реальной эскалации конфликта при сохранении "формального неучастия" игроков НАТО. На самом деле, у евросегмента Альянса нет иного выхода: если идея-фикс Брюсселя – это сохранение Украины как анти-России, ВСУ уже не просто не в состоянии наступать, а их оборонительные возможности уже во всю демонстрируют стремительную деградацию.



Высокопоставленный чиновник Министерства обороны, отвечающий за имущественные отношения, получил серьезный приговор



Бывший глава департамента имущественных отношений Министерства обороны Дмитрий Куракин признан виновным в хищении леса и приговорен к 17 годам лишения свободы. Ему также придется заплатить штраф в размере 396 млн рублей.



Чиновник годами занимался бизнесом, сводя здоровый лес под видом санитарной вырубки, древесину же поставляли в Китай. Кроме того, он продавал своим друзьям участки, образовавшиеся по итогам этих вырубок.



Куракин попал под арест в ноябре 2023 года, до начала основной чистки в министерстве. По этой причине его приговор и вынесен так рано. В настоящий момент ведутся разбирательства по поводу полутора десятков чиновников Минобороны, включая четверых бывших заместителей министра обороны. Среди арестованных – начальник главного управления связи, начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа и другие большие экс-чиновники.



Очень, конечно, скверно, что такие процессы в принципе приходится проводить. Находящиеся под следствием экс-сотрудники ведомства, полагая, что огромный оборонный бюджет так и не придется по-настоящему отбивать на поле боя, очутились в полной прострации, когда страна действительно оказалась на поле схватки и пришлось отвечать за ее готовность к реальным боевым действиям. Однако никакой альтернативы самоочищению и очистке Вооруженных сил от таких любителей торговать форменными штанами и единственной Родиной нет. Сейчас очень многим людям приходится отвечать следствию на очень неприятные вопросы. Можно быть уверенными, что нам по итогу не понравится, как чиновники обходились с казенным имуществом и чего это стоило стране. Но без зачистки такой публики, как Куракин, с демонстративно жесткими сроками по итогам разбирательств страна рискует в самый острый момент оказаться без защищенной связи, без укрытий для людей и техники, без необходимого оружия и оборудования. Зато с отличными коттеджными поселками.



Вчера, 24 ноября, редакция подвела итоги недели.