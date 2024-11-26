Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к Форуму регионов, - "Известия"

08:42 26.11.2024

26 ноября 2024,



По каким направлениям развивается сотрудничество между областями России и Казахстана

Иван Дубровин

Алена Нефедова



РОССИЯ КАЗАХСТАН КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ВЛАДИМИР ПУТИН ФОРУМЫ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратятся к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится 26–27 ноября в Уфе, подтвердил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В экспертном сообществе отмечают важность взаимодействия между регионами соседних государств: общая граница двух стран превышает 7,5 тыс. км и именно на приграничье приходится основная часть торгового оборота России и Казахстана. Об успехах межрегионального сотрудничества и целях предстоящего визита Владимира Путина в республику - в материале "Известий".



Почему важен российско-казахстанский форум в Уфе

Лидеры России и Казахстана обратятся к участникам юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в столице Башкирии, Уфе, 26–27 ноября, заявил "Известиями" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



- Да. Президенты обратятся к форуму, - подтвердил он, не уточнив, какого именно числа это произойдет.



При этом главы государств встретятся в Астане, куда российский лидер прибудет с официальным визитом 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, президенты примут участие в формате видео-конференц-связи в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.



Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 30 сентября 2021 года



На форуме же планируется обсудить, как реализовать весь потенциал торгово-экономического сотрудничества между регионами РФ и Казахстана, а также как расширить возможности промышленной кооперации двух государств. Ожидается, что по итогам форума стороны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.



Знак на ШОСсе: РФ и Казахстан углубляют сотрудничество в Евразии

Как прошли встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова в Астане

Напомним, что за годы существования форум зарекомендовал себя как традиционная площадка для диалога представителей двух стран. В 2023 году он проходил в городе Костанай Республики Казахстан. Тогда по его итогам было подписано пять межрегиональных документов о сотрудничестве. Кроме того, стороны заключили коммерческие соглашения на общую сумму в 7,7 млрд рублей.



По словам посла Казахстана в РФ Даурена Абаева, в кооперацию между странами напрямую вовлечены все 20 регионов Казахстана, а также 76 российских. Что касается, например, Башкортостана, то Казахстан сегодня и вовсе входит в тройку ведущих торгово-экономических партнеров этой российской республики. Так, в 2022 году торговый оборот между Казахстаном и Башкирией увеличился на 10%, а в 2023-м еще на 4,2%, приблизившись к $500 млн. При этом большая часть приходилась на российский экспорт: это продукция химпрома, стройматериалы, сырье, продовольствие, металлы и текстиль.



Показателен и пример Челябинской области, которая в апреле 2023 года занимала третье место среди регионов России после Москвы и Московской области по товарообороту с Республикой Казахстан. В Челябинской области на постоянной основе живут, учатся и работают более 13 тыс. граждан Казахстана. Для Омской области Казахстан также остается основным партнером. На его долю ежегодно приходится около 30% общего объема внешнеторгового оборота региона.



Форумы межрегионального сотрудничества остаются важным институтом для развития двусторонних отношений, особенно учитывая протяженность российско-казахстанской границы, напомнил "Известиям" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



- 12 субъектов РФ расположены непосредственно на границе с Казахстаном. Если посмотреть статистику Евразийского банка развития, 80% ВВП Казахстана и 20% ВВП России формируется в приграничных зонах. Такие форумы позволяют устанавливать прямые связи между учреждениями, формируется позитивная повестка, создаются инструменты для решения вопросов в сфере малого и среднего бизнеса, в частности как пересекать границы, как там согласовывают стандарты с той и с другой стороны. Это и важный политический формат, и поэтому до пандемии он всегда проходил в присутствии президента. Сейчас он проходит параллельно встрече президентов двух стран, - отметил эксперт.



Цель форума - обсудить развитие не только экономических, но также культурных и гуманитарных связей двух стран. Так, одним из главных культурных мероприятий станет показ мод, который объединит лучших дизайнеров России и Казахстана. Кроме того, участники форума смогут попробовать традиционные и авторские блюда российской и казахской кухни. Для ценителей музыки пройдет фестиваль "Голос дружбы народов", в котором примут участие артисты из обеих стран.



Области сотрудничества России и Казахстана

Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом еще во время саммита ШОС, который проходил в Астане 3–4 июля. Тогда российский лидер подчеркнул, что наиболее рационально будет приурочить визит к саммиту ОДКБ - он состоится уже 28 ноября также в столице Казахстана. Спикер Совфеда, председатель Межпарламентской ассамблеи стран СНГ Валентина Матвиенко на днях подчеркнула, что поездка Владимира Путина "во многом определит дальнейший вектор многостороннего взаимовыгодного, взаимоуважительного российско-казахстанского сотрудничества".



Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (справа) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 3 июля 2024 года



Пока российская сторона не раскрывала, какие вопросы будут на повестке встречи лидеров. По мнению Станислава Притчина, речь пойдет в том числе о сотрудничестве в газовой, нефтяной и атомной сферах.



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- У нас настолько всеобъемлющее экономическое и энергетическое сотрудничество, что оно естественно будет частью переговоров. Кроме того, на повестке вопрос строительства АЭС в Казахстане, которое было одобрено на референдуме. Росатом - один из наиболее вероятных кандидатов на участие в проекте. На повестке дня и открытие нескольких российских вузов в Казахстане. Рекордные 83 тыс. студентов из республики обучаются в России. И, конечно, вопрос безопасности. Мы - члены ОДКБ. И в этом плане у нас с Казахстаном огромное количество точек пересечения, - добавил эксперт.



Важно отметить, что показатели в торгово-промышленной кооперации по-прежнему демонстрируют устойчивый рост. Если за весь 2023-й товарооборот достиг рекордной цифры в $27 млрд, то за девять месяцев этого года сумма практически равна прошлогодней. Более того, из 42 тыс. казахстанских компаний с иностранным участием 19 тыс. связаны с Россией.



Примечательно, что активное сотрудничество между Россией и Казахстаном происходит вопреки масштабному санкционному давлению Запада на Москву. Около десятка казахстанских компаний, работающих в РФ, попали под вторичные меры. Тем не менее, как подтвердил Даурен Абаев, партнерство носит стратегический характер и будет продолжено. А рост товарооборота - "это яркое тому свидетельство, что мы будем работать и работаем с Российской Федерацией", подчеркнул посол.



Более того, Россия и Казахстан постоянно ищут решения для того, чтобы противостоять односторонним санкциям США и коллективного Запада. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, это огромный блок вопросов, которым занимаются экономические, торговые, финансовые ведомства, центральные банки двух стран. Все это помогает наращивать темпы экономического взаимодействия России и Казахстана несмотря на сложную геополитическую ситуацию.