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Грузия получила новое правительство, - Игорь Селезнев
08:54 26.11.2024

5.11.2024
Оппозиционеры закидали парламент яйцами и отказались работать
Игорь Селезнев
Оппозиция пыталась сорвать заседание парламента Грузии, но безуспешно.
В Грузии успешно прошло первое заседание парламента, на котором были утверждены его новые члены, избранные 26 октября. Несмотря на попытки оппозиции сорвать сессию, правящая "Грузинская мечта" без проблем переутвердила состав правительства. В целом она может править и в одиночку, если ее противники откажутся приходить на работу.

Противники "Грузинской мечты" собрались у стен парламента еще вечером 24 ноября. Они надеялись не пустить избранных политиков внутрь. Параллельно с этим власти стянули к зданию водометы и другую спецтехнику. "Блокирование стратегического или особо важного объекта прямо запрещено законом… Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до двух лет для лица, совершившего это преступление, а если деяние совершено в составе группы, – лишение свободы на срок до 4 лет для членов группы", – предупредили в МВД.

Впрочем, попыток штурма не было, и все желающие без проблем прошли внутрь. Относительно немногочисленные протестующие разбили несколько палаток и размахивали флагами. Некоторые решили побросать в здание яйцами.

Тем временем "Грузинская мечта" в плановом режиме признала полномочия избранных депутатов. Теперь у оппозиционных парламентариев, которые накануне заявили, что не собираются приступать к своим обязанностям, так как считают прошедшие выборы фальсифицированными, есть возможность официально отказаться от своих мандатов.

"Мы уже написали заявления… Мы сообщим, когда они будут переданы в канцелярию. Мы продолжаем наш протест. Мы выражаем волю десяти тысяч граждан Грузии", – заявила член "Сильной Грузии" Анна Нацвлишвили.

"Это самопровозглашенный парламент, любые его действия будут незаконными. Правительство, которое будет утверждено, будет самоназначенным, власть у народа, граждане Грузии должны вернуть себе свое государство", – объявил избранный от "Единства – Национального движения" Гия Джапаридзе.

Правда, в "Грузинской мечте" считают, что их противники не сложат полномочия. "Рано или поздно большинство оппозиционеров войдут в парламент. Четыре года назад они тоже говорили, что те, кто войдет, будут "пуфами", – сказал член правящей партии Георгий Кахиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили – одна из тех, кто подогревает уличные протесты. "Во-первых, массовые фальсификации выборов подорвали легитимацию парламента. Во-вторых, я отказалась созвать первое заседание, а Конституция не признает никого замещающего. В-третьих, мой иск о признании выборов недействительными находится на рассмотрении в Конституционном суде", – заявила она перед открытием первой сессии Заксобрания.

Зурабишвили настаивает, что тот, кто 25 ноября вошел в парламент республики, на самом деле вошел в Россию. Глава государства напомнила, что в 2020 году оппозиция тоже отказывалась работать с "Грузинской мечтой", но потом все-таки согласилась вернуться в Заксобрание. Тем не менее, по мнению Зурабишвили, в этот раз такого не будет.

При этом президент считает, что международное сообщество не признало победу "Грузинской мечты", так как большинство стран Запада не стали поздравлять ее. Ее не смущает, что в первые дни после завершения голосования это сделали власти Армении, Азербайджана, Венгрии, Китая, Турции и других государств. Кроме того, наблюдатели БДИПТЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ не нашли серьезных нарушений на выборах, хотя и отметили серьезную поляризацию грузинского общества и вытекающие из этого проблемы.

Впрочем, Зурабишвили осталось недолго возмущаться действиями правительства Грузии. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, выборы президента Грузии состоятся не в январе 2025 года, как ожидалось ранее, а до конца 2024-го. Несмотря на то что Зурабишвили не признает полномочий избранных депутатов и практически наверняка назовет свое отстранение от должности нелегитимным, ей вряд ли удастся как-то повлиять на ситуацию. В конце концов, прямых выборов главы республики больше не будет. Их заменили на голосование 300 выборщиков, составленных в том числе из членов парламента и муниципальных властей.

Тем временем остался премьер-министром Грузии Ираклий Кобахидзе, в кабинете министров произошли только три замены.

МИД республики возглавила Мака Бочоришвили, которая ранее была председателем парламентского комитета по евроинтеграции. Она известна своей поддержкой законов против сексуальных меньшинств и иностранных агентов, а также критикой экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля за безосновательные обвинения Тбилиси в сближении с Москвой.

Министром юстиции стал Анри Оханашвили – бывший председатель юридического комитета парламента. По словам Кобахидзе, это один из лучших юристов Грузии. В частности, он учился в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Там же защитил докторскую диссертацию.

Министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства стал Давид Сонгулашвили. До этого он руководил парламентским комитетом по экономике. Он выпускник Гренобльской высшей школы бизнеса во Франции.

Политолог Ника Читадзе считает, что партии власти неинтересно дожидаться, когда президент наконец соизволит исполнить свои обязанности, чтобы открыть первую сессию. "Несмотря на то что по Конституции только у главы государства есть такие полномочия, в этот раз решили обойтись без него", – сказал "НГ" политолог Ника Читадзе.

При этом он подчеркнул, что оппозиция откажется от депутатских мандатов, несмотря на то что вместе с тем ее лишат государственного финансирования. Каждая из партий, прошедших пятипроцентный избирательный барьер, лишится примерно 1 млн лари в год (365 тыс. долл.), а избранные политики – депутатской зарплаты в 9 тыс. лари.

"Во-первых, для начала работы парламента было достаточно 76 голосов депутатов, а у "Грузинской мечты" их 89. Первую сессию должен был открыть старейший избранный депутат – так и случилось. Теперь все ждут, когда оппозиция сложит свои мандаты, но я сомневаюсь, что это произойдет. Например, "Гахария за Грузию" пока говорит, что будет только бойкотировать работу парламента. Если хотя бы одна из оппозиционных партий не откажется от мандатов, вся стратегия противников "Грузинской мечты" потеряет смысл", – отметил политический аналитик Гиа Абашидзе.

Также он отметил, что у парламента собралось всего несколько сотен человек, а не все грузины, проголосовавшие на выборах против "Грузинской мечты". С точки зрения Абашидзе, это значит, что они хотят перемен, но не государственного переворота. "Если бы партии прислушивались к своим избирателям, они бы сейчас вошли в парламент и начали готовиться к муниципальным выборам следующего года. Но им, видимо, интересна не демократия, а власть", – заключил Абашидзе.

Источник - НГ
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