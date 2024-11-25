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Бегут, не дожидаясь приказа. ВСУ уходят из Донбасса в Запорожскую область, - "Регнум"
08:58 26.11.2024

СЕРГЕЙ АДАМОВ
25 ноября 2024

Российская армия движется к полному освобождению Донбасса. Наступление продолжается на ряде участков фронта по всей территории ДНР, при этом самые тяжелые бои развернулись севернее и южнее Курахово.

На минувшей неделе российские войска последовательно освободили населенные пункты Новодмитровка, Ильинка и Новоселидовка, продвигаясь в направлении Кураховского водохранилища.

Южнее Курахово российские войска также выбили противника из ряда населенных пунктов, в том числе из Катериновки и Дальнего. Это подтвердили в том числе и украинские источники. Также поступают сообщения о начавшихся боях за поселок Успеновка.

При этом российские войска продвигаются так быстро, что новости об освобождении очередного населенного пункта появляются по несколько раз в день. Ряд источников с мест сообщает о начале городских боев непосредственно в Курахово.

В ближайшее время украинские войска вынуждены будут отступить из города, сообщает информированный источник ИА Регнум. В то же время, отмечает он, пока рано говорить о разгроме ВСУ в Курахово.

"Происходит все то, чего мы ждали. После потери Угледара они катятся назад. Пока не могу сказать о начале боев в городе. Перед штурмом мы все прощупаем, подготовим и разведаем. И только потом - вперед. Что касается ВСУ, у них еще есть возможность отойти из города, но после освобождения Дальнего и тем более Успеновки этой возможности уже не будет", - сообщил собеседник агентства.

По неподтвержденным данным, командование украинских войск не планирует удерживать город любой ценой и в ближайшее время может отдать приказ на отход. Но, как уже случалось прежде, приказ может поступить в последний момент, когда все маршруты отхода окажутся под огневым контролем российской армии.

Для ВСУ потеря Курахово станет самой серьезной неудачей после отступления из Авдеевки. Раньше город превратили в крупный оборонительный узел и планировали использовать как плацдарм для возможного контрнаступления на Донецк. Кроме того, из городских районов Курахово регулярно обстреливались западные окраины столицы ДНР.

Когда ВСУ оставят Курахово, российские войска смогут сместить основную тяжесть боев севернее - в район Покровска. Накануне стало известно о продвижении российской армии южнее города.

"На покровском направлении ситуация обострилась, продолжается давление со стороны Новоалексеевки, противник занял большую часть населенного пункта Желтое", - сообщил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

В то же время отступление ВСУ из района Кураховского водохранилища может привести к обвалу обороны противника на большом участке фронта - вплоть до границ Запорожской области.

Параллельно с наступлением на Курахово российские войска начали новую операцию в районе населенного пункта Великая Новоселка. По сути, речь о последнем населенном пункте, остающемся под контролем ВСУ в западной части Донбасса. Поступает информация о выходе российской армии к реке Кашлагач и взятии под контроль складов и других построек на восточной окраине Великой Новоселки.

Черная метка от Зеленского. Российская армия готовится освобождать Покровск
В Сети также появились сообщения о начале штурма города, однако пока можно говорить скорее об интенсивной разведке боем, отмечают источники ИА Регнум.

Обвал фронта на участке Курахово - Великая Новоселка может вынудить ВСУ отступить на территорию Запорожской области, где им будет в разы сложнее выстраивать оборону - из-за равнинной местности.

Также у российской армии есть реальные возможности перерезать пути снабжения ВСУ на этом направлении, заявил в комментарии СМИ командир Третьей штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков "Азова" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрей Билецкий. По его словам, наступление российской армии на запорожском направлении может начаться уже в обозримом будущем.

Помимо Курахово и Покровска, не лучшим для ВСУ образом обстоят дела на других участках фронта - в районе Часова Яра и Торецка. Несмотря на продолжающиеся городские бои, украинские источники сообщают, что в ближайшее время ВСУ придется отступить из обоих населенных пунктов по направлению к Константиновке.

Российская армия готовит для ВСУ котлы в Донбассе
Сообщается, что последнюю экстренно готовят к обороне сразу с нескольких направлений. Источники ИА Регнум отмечают, что после начала вторжения ВСУ в Курскую область этот участок фронта был существенно ослаблен. Но приказа на отход Киев пока не дал.

"Цепляются за Часов Яр как могут, но в последние недели мы, хоть и без прорывов, их выдавливаем. Есть информация, что они жалуются на нехватку вообще всего, в первую очередь подкреплений, но пока сопротивляются и не отходят", - добавляет собеседник агентства.

Последней возможностью для Киева удержать под контролем хотя бы часть Донбасса остается создание нового фронта по линии Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск. В то же время даже западные аналитики сомневаются, что ВСУ смогут остановить наступление российской армии, которое продолжается почти без перерывов уже десять месяцев.

По оценке обозревателей BBC, в 2024 году российские войска освободили 2700 квадратных километров территории, тогда как за весь 2023 год - всего 465. Фактически темпы продвижения выросли в шесть раз.

армия
"Как в марте–2022". Российская армия освобождает Донбасс рекордными темпами
Приглашенный BBC исследователь в области обороны из Королевского колледжа Лондона Марина Мирон предположила, что в обозримом будущем украинский фронт в Донбассе "может фактически рухнуть", если российская армия продолжит наращивать наступление. По мнению Мирон, операция в Курской области стала "стратегической катастрофой" для Киева, впустую использовавшего последние накопленные резервы.

Сейчас командование украинской армии стремится восполнить потери за счет нового витка мобилизации. Накануне главком ВСУ Александр Сырский поручил создать подразделения по отбору новобранцев в каждой отдельной бригаде.

Приказ командующего обязывает командиров боевых частей сформировать штатные подразделения рекрутинга, чтобы увеличить темпы отбора добровольцев в ряды ВСУ. При этом в Киеве, похоже, уже забыли о планах нового контрнаступления, которое неоднократно анонсировалось летом - осенью 2024 года.

В целом в стратегическом плане ВСУ полностью отдали инициативу на фронте: они не только отказываются от наступательных действий, но и зачастую сдают позиции без боя. И происходит это все чаще.

Источник - регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732600680


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