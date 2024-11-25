Русофобы двух сортов. Поляки определились с кандидатами в президенты, - Олег Хавич

09:03 26.11.2024 ОЛЕГ ХАВИЧ

25 ноября 2024



Две ключевые партии Польши, правящая леволиберальная "Гражданская коалиция" (ГК) и оппозиционная консервативная "Право и Справедливость" (ПиС), до последнего держали интригу с выдвижением своих кандидатов в президенты. Однако дальше тянуть было нельзя. Хотя сами выборы и состоятся только в мае следующего года, избирательная кампания стартует уже 8 января 2025-го, а весь декабрь в Польше - фактически предпраздничный период. Так что определиться пришлось уже сейчас.



У "Гражданской коалиции" с самого начала было два потенциальных кандидата: мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Тшасковский как кандидат от ГК в 2020 году вышел во второй тур президентских выборов и проиграл Анджею Дуде, которого поддерживала ПиС, лишь пару процентов голосов.



У Сикорского же подобного опыта нет, но он пытался компенсировать его внешнеполитической активностью, особенно на украинском направлении. Дело в том, что, хотя Польша фактически является парламентской республикой, президент имеет реальное влияние на вопросы международной политики и обороны.



Премьер Польши и лидер ГК Дональд Туск явно благоволил Тшасковскому, да и в целом создается впечатление, что Сикорский назначен главой МИД не по воле премьера, а под давлением Вашингтона - ведь его супруга, журналистка Энн Эплбаум, считается близкой к ЦРУ. Однако процедура выбора кандидата в президенты от леволибералов была выдержана в действительно демократическом духе - через праймериз.



Сначала Тшасковский и Сикорский провели своеобразную внутрипартийную избирательную кампанию вполне в американском духе, а потом более 25 тысяч членов ГК должны были определить партийного кандидата в президенты. Итоги голосования были объявлены в субботу, 23 ноября: Радослав Сикорский получил 25,25% голосов, а Рафал Тшасковский - 74,75% голосов. Дональд Туск на заседании национального совета ГК в Варшаве объявил, что Тшасковский будет кандидатом от партии на выборах президента Польши, и поблагодарил обоих участников праймериз.



У "Права и Справедливости" тоже было несколько потенциальных кандидатов. Звучали имена бывшего министра обороны Мариуша Блащака, руководителя Бюро национальной безопасности Яцека Северы, экс-министра просвещения Пшемыслава Чарнека и директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого.



В последние недели конкуренция шла в основном между Чарнеком и Навроцким (последний является формально беспартийным) - вот только все решения в ПиС принимает лидер партии Ярослав Качиньский. Выбор кандидата от консерваторов до последнего оставался загадкой, причем как для общественности, так и для самих членов партии.



Лишь в минувшую пятницу из окружения Качиньского поползли слухи, что праймериз выиграл Кароль Навроцкий. Но официально об этом было объявлено лишь в воскресенье, 24 ноября, на заседании Общественного комитета, которое состоялось в Кракове. Таким образом, ключевые партии страны подчеркнули свое противостояние еще и территориально, объявив о выдвижении кандидатов в нынешней и бывшей столицах Польши.



Представляя собравшимся Кароля Навроцкого как кандидата в президенты от ПиС, Ярослав Качиньский назвал его "патриотом и человеком здравого смысла", который сможет закончить "польско-польскую войну". Сам Навроцкий также пообещал это сделать, однако сразу же заявил, что "наше сообщество формировалось более тысячи лет на основе христианских ценностей, которых нам нельзя стыдиться и снимать кресты в офисах польской столицы" (такое распоряжение отдал мэр Варшавы). Так что перспективы угасания "польско-польской войны" при нем не очевидны.



Но Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий - антагонисты не только в вопросах христианских ценностей.



Радикально проукраинский либерал



Родившийся в 1972 году Тшасковский - отпрыск богатой варшавской семьи (его отец был известным пианистом и джазовым композитором), учился в лучшем столичном лицее имени Миколая Рея в самом сердце Варшавы. Юноша окончил Варшавский университет, получив дипломы специалиста в области международных отношений и английской филологии, позже был стипендиатом Оксфордского университета и Института ЕС по изучению проблем безопасности в Париже. В 2004 году Рафал Тшасковский защитил в Варшавском университете докторскую диссертацию (тема - институциональная реформа Евросоюза).



После этого он работал советником фракции "Гражданской платформы" (позже преобразованной в "Гражданскую коалицию") в Европарламенте, а в 2009-м сам стал уже депутатом Европарламента от этой политической силы. В ноябре 2013 года Рафал Тшасковский получил пост министра администрации и цифровизации в правительстве Дональда Туска, в 2014–2015 был заместителем главы МИД Польши по европейским делам. После того как в 2015 году ПиС пришла к власти, Тшасковский был "теневым главой МИД" ГК.



В 2018 году он был избран мэром Варшавы, причем в первом туре, получив 56,67% голосов. В 2024-м он повторно стал градоначальником польской столицы, набрав в первом туре уже 57,41%. Между этими двумя выборами, как упоминалось выше, он был соперником Анджея Дуды в борьбе за пост президента Польши в 2020 году.



Рафал Тшасковский полностью поддерживает леволиберальную повестку, в частности, является сторонником ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и разрешения абортов, а также выступает за глубокую интеграцию Польши в Европейский союз в рамках еврофедералистской концепции. Он также постоянно критикует националистические группировки и проводимый ими в Варшаве "Марш независимости", который мэр пытался заблокировать различными способами.



В 2024 году Тшасковский подписал распоряжение, которым запретил вывешивание крестов в офисах столичной мэрии, а чиновникам - размещать религиозные символы на своих столах. Это вызвало бурю в публичном пространстве, решение критиковал даже Илон Маск.



В вопросах восточной политики Тшасковский на протяжении многих лет известен как решительный и в некоторых отношениях радикально проукраинский политик. Он неоднократно отказывался признать, что Волынская резня была геноцидом поляков, требовал от правительства ПиС выделять деньги Союзу украинцев Польши с целью отметить годовщину Операции "Висла" (антибандеровская акция 1947 года).



Лишь в 2023 году, когда ГК в ходе парламентской кампании стала критиковать Украину, Тшасковский поддержал польских фермеров, блокирующих импорт украинского продовольствия, и осудил отказ Киева дать согласие на эксгумацию жертв Волынской резни. По словам мэра Варшавы, ему непонятно "поведение украинцев, потому что Польша - это страна, которая больше всех поддерживает Украину в конфликте с Россией".



Что же касается самой России, то тут позиция Тшасковского скорее определяется политической средой, в которой он существует. Он поддерживал выделение финансовой и военной помощи Украине и говорил, что "Россия не должна победить", но не делал столь воинственных антироссийских заявлений, как Радослав Сикорский. По оценкам польских аналитиков, это сыграло важную роль в победе Тшасковского на праймериз, ведь поляки, пусть даже политически ангажированные, сами явно не горят желанием воевать.



Правда, есть в биографии Тшасковского и такой нелицеприятный момент, как попытка запретить возложение цветов к могилам советских солдат на мемориале в Варшаве 9 мая 2022 года, и поддержка украинских провокаторов, обливших монумент на могилах красной краской.



Но тут либеральному мэру польской столицы далеко до своего консервативного конкурента, ведь для директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого борьба с памятниками советским солдатам является делом всей его жизни.



Автор "декоммунизации" и чемпион по саморекламе



Навроцкий родился в 1983 году в Гданьске в рабочей семье. С детства занимался боксом, но учиться пошел на исторический факультет университета в родном городе, где в 2008-м получил степень магистра, а в 2013-м защитил докторскую диссертацию. В 2009 году поступил на работу в гданьский отдел Института национальной памяти (ИНП), где занимался историей антикоммунистической оппозиции. В 2013 году добился открытия в Гданьске аллеи Проклятых солдат (так в Польше называют аналог местных бандеровцев).



Хотя ИНП как структура по перепрошивке исторической памяти поляков был создан еще в 1999 году, по-настоящему он развернул свою деятельность только в 2015-м, когда "Право и Справедливость" запустила масштабную кампанию "декоммунизации". Первыми ее жертвами стали памятники советским воинам, освобождавшим Польшу в 1944–1945 годах. Кароль Навроцкий стал одним из главных промоутеров этой кампании, причем не только на региональном, но и на общенациональном уровне.



Его старания были замечены, и специально под Навроцкого были объединены два музея в Гданьске: Музей Второй мировой войны и Музей Вестерплятте и войны 1939 года. Став директором объединенного Музея Второй мировой, Навроцкий взялся менять экспозицию согласно своим политическим взглядам, что вызвало недовольство сотрудников.



А в мае 2019 года он печально прославился, лично выгнав из здания музея польских музыкантов, которые в рамках "Ночи музеев" начали исполнять песню "Темная ночь". Хотя репертуар был предварительно согласован, Навроцкий обвинил музыкантов в "провокации", а саму песню назвал "недвусмысленно пропагандистской".



В июле 2021 года по представлению министерства культуры Сейм (нижняя палата парламента) Польши на пять лет назначил Кароля Навроцкого директором Института национальной памяти, и тот взялся за окончательную зачистку Польши от советских воинских мемориалов.



В начале 2024 года польские СМИ со ссылкой на портал "Медиазона" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сообщали, что Навроцкий будто бы находится в российских разыскных списках за уничтожение памятников советским солдатам, однако никакого подтверждения таким заявлениям нет.



При этом бывшие сослуживцы Навроцкого называют его "чемпионом саморекламы" и не исключают, что тот сам поспособствовал появлению своей фамилии в фейковом списке.



Кроме русофобии и верности католическим ценностям, о других политических взглядах Кароля Навроцкого говорить пока сложно. Скажем, публично критиковать позицию Киева в отношении запрета эксгумации жертв Волынской резни он начал только осенью нынешнего года, заявив, в частности, что "условием вступления Украины в НАТО и ЕС должно быть согласие на эксгумацию поляков на Волыни".



Выступая 24 ноября в Кракове, Навроцкий заявил: "Могу с полной ответственностью сказать, что готов представлять всех поляков". Судя по всему, его образом в ходе кампании будет простой поляк, условный "пан Ковальский", который больше десяти лет ездил на работу в Гданьске на трамвае.



А политические смыслы, как это было десять лет назад с Анджеем Дудой, в выступления кандидата добавит Ярослав Качиньский, взгляды которого давно известны: поддержка Украины и противостояние России практически любой ценой.



"Для меня это очень трогательно, ведь 10 лет я назад сказал именно здесь, что Анджей Дуда станет кандидатом в президенты. В то время многие люди в нас не верили. Теперь эта вера есть. И она должна победить", - заявил Качиньский в Кракове. И тут речь не просто о президентских выборах, поскольку в 2015 году именно с победы Дуды началось восьмилетнее правление ПиС.



Ныне партии Качиньского повторить успех десятилетней давности будет сложнее, ведь после президентских выборов до очередных парламентских будет более двух лет. Однако если Каролю Навроцкому удастся стать президентом Польши, он будет дестабилизировать деятельность правительства Дональда Туска куда активнее, чем уходящий Анджей Дуда. Тот в последнее время чуть ли не каждую неделю отправляется в зарубежные поездки, все больше похожие на туристические.



Собственно, именно подобная дестабилизация и является единственным потенциальным интересом Москвы по результатам президентских выборов в Польше. Ведь если на них победит Рафал Тшасковский, леволибералы получат более эффективный механизм власти, что упростит реализацию в том числе и невыгодных для России решений. Сами же решения, как и раньше, будет приниматься за океаном, где выборы не так давно уже состоялись. Источник - Регнум

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