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Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку, - С.Николаев
09:09 26.11.2024

25 НОЯБРЯ 2024, Семен Николаев

"Обескураживающее сочетание слепого патриотизма, бездумного оптимизма, чистейшей дезинформации и откровенной лжи" – так известный американский ученый Джеймс Левен когда-то охарактеризовал в своей книге "Ложь, которую мне рассказал мой учитель" содержание самых популярных в США учебников истории. Американцы – большие мастаки в искусстве самообмана, который плавно трансформируется в обман других.
Возьмем, например, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане, штат Луизиана. По словам тех, кто посещал это учреждение, экспозиции там сделаны так, что от них очень сложно оторваться. Но вот беда: после их просмотра создается устойчивое впечатление, что США чуть ли не в одиночку сокрушили нацизм. Решающий вклад Советского Союза в победу над Гитлером даже не затушевывается, а почти полностью игнорируется.

И так у американцев везде и всегда. Спросите у считающего себя образованным жителя США (необразованным гражданам "страны-гегемона" вопросы на эту тему задавать вообще бесполезно): кто первым полетел в космос? Скорее всего, вы услышите: американский астронавт Алан Шепард на космическом корабле "Меркурий" 5 мая 1961 года. Кто такой Юрий Гагарин? Не знаем, никогда не слышали! Такая особенность Америки и американцев – все то, что не встраивается в комфортную для них картину мира, объявляется или несущественным или и вовсе не существующим – может изумлять, может раздражать, может просто бесить.

Но давайте будем честны друг с другом: при всем желании у нас нет шанса "перестроить и перенастроить" американское массовое сознание. В феврале 2024 года в ходе своего интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин высказался на эту тему со всей определенностью: "В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. […] Втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже". Иными словами, овчинка выделки не стоит – тем более что перед Российским государством и перед российским обществом сейчас стоит несравненно более важная и более насущная задача – не дать американцам и прочим западникам в очередной раз влезть в наши головы, не дать им украсть и переврать ту нашу победу, которая обязательно станет итогом СВО.

Принято думать, что западная пропаганда направлена в первую, во вторую и в третью очередь на ту узкую категорию граждан России, которые де-факто перестали считать себя гражданами России, – тем странным деятелям, которые желают своей родной стране поражения, а ее злейшим врагам и оппонентам победы. Ошибка, большая ошибка. Главная цель западной пропаганды, главная мишень западной психологической войны против России – это настроенная абсолютно патриотически основная часть граждан нашей страны.

И не надо принижать противника и преуменьшать его возможности. Еще в 1962 году известный французский философ Жак Эллюль написал в своей книге "Пропаганда": "Современная пропаганда основана на научном анализе психологии и социологии. Шаг за шагом пропагандист строит свои методы на основе своих знаний о человеке, его склонностях, желаниях, психологических механизмах". Переформулирую ту же мысль другими словами: компетентный западный пропагандист – а против России точно брошены лучшие силы – прекрасно знает, чем можно "зацепить" конкретную целевую аудиторию, на каких ее особенностях можно сыграть.

Вот как в том же февральском интервью Путин высказался об основных отличиях между западным и российским менталитетом: "…Западное общество более прагматичное. Русский человек, российский человек думает больше о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных. […] Мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено". Как именно по-разному? Об этом исчерпывающим образом сказано в культовой цитате из еще более культового фильма "Брат-2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее".

Стремление к нравственной определенности, желание во что бы то ни стало докопаться до истины – основа моральной, политической и физической силы России. И вот эту самую основу Запад уже в самом ближайшем будущем будет активно пытаться использовать против нас. Руководствуясь известным еще с древних времен принципом "разделяй и властвуй" и используя свое информационное доминирование в мире, страны НАТО будут стараться посеять в российском обществе сомнения по поводу нашей победы в СВО, навязывать свои интерпретации этой победы, подорвать наше единство.

У Запада по большому счету просто не осталось иного выхода: нанести России "стратегическое поражение" не удалось. Значит, надо создать видимость такого поражения: убедить граждан России в том, что их страна не выиграла, а проиграла.

Звучит слишком примитивно для того, чтобы сработать? Вынужден тогда напомнить о прошлых западных политических "достижениях". Запад сумел оболванить население Украины, убедить киевскую элиту в том, что конфликт с Россией отвечает ее интересам. Еще раньше Запад сумел убедить советскую элиту в том, что распад великого государства – это ее "билет в счастливое будущее". Нам надо извлечь уроки из этих прошлых геополитических трагедий и перестать наконец "искать пророков в чужом отечестве".

То, что Россия считает своей победой, то ею и является. Так и только так должен выглядеть основополагающий принцип любого патриота нашей страны. Нельзя позволять Западу стравить нас друг с другом, нельзя позволять Западу похитить у нас нашу победу. Она наша и только наша. Любые попытки прикоснуться к ней "грязными руками" должны пресекаться самым решительным образом.

Источник - Взгляд
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