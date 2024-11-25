Скончался кыргызстанский врач, академик и экс-народный депутат СССР Эрнст Акрамов

09:15 26.11.2024

На 89 году жизни скончался хирург Эрнст Хашимович Акрамов. Об этом сообщает член Медицинского профсоюза КР Бермет Барыктабасова на своей странице в соцсети.



Он родился 24 июня 1936 года во Фрунзе. Ученый-хирург, государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, заслуженный врач Киргизской ССР; народный депутат СССР, депутат Жогорку Кенеша; лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики.



В 1960 году окончил Кыргызский Государственный медицинский институт по специализации хирургия общего профиля. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. Доктор медицинских наук Киргизской ССР, профессор.



Трудовую деятельность начал в 1960 году врачом-хирургом во 2-й городской клинической больнице г. Фрунзе.



В 1964-1967 годы – аспирант кафедры оперативной хирургии Киргизского государственного медицинского института.



С 1967 по 1971 год – ординатор отделения торокальной хирургии Республиканской клинической больницы, в 1971-1975 годы – заведующий хирургическим отделением 2-й городской клинической больницы г. Фрунзе.



С 1975 по 1980 год – ассистент, доцент кафедры госпитальной хирургии Киргизского государственного медицинского института, в 1981-1992 годы – заведующий отделением общей хирургии Республиканской клинической больницы.



С 1992 по настоящее время - заведующий отделением общей и реконструктивно-восстановительной хирургии Чуйской областной объединенной больницы, заведующий хирургическим отделением Чуйской областной больницы.



В марте 2010 года Эрнст Акрамов дал интервью в рамках проекта "Люди Кыргызстана". Вы можете ознакомиться с ним по ссылке.

Подробнее: zdorovie.akipress.org/news:2197534?f=cp