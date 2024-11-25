Крипторалли Трампа: как сильно может вырасти биткоин

13:04 26.11.2024

Нынешний подъем во многом продукт хайпа, но превращение криптовалют в часть финансовой системы продолжается



Дмитрий Мигунов



Курс биткоина в последние две недели продолжает устремляться вверх, приближаясь к шестизначному числу. Рост криптовалют (биткоина в первую очередь, но и другие тоже укрепляются) определенно связан с избранием Дональда Трампа президентом США - у него на цифровую валюту большие планы. В то же время пока нет оснований говорить о превращении "крипты" в общепризнанное по всему миру платежное средство. О том, до каких пределов может продолжаться ралли биткоина, в материале "Известий".



Эффект выборов



За последние 20 дней биткоин пережил рывок вверх, слишком резкий даже для этого крайне волатильного актива - в полтора раза с $66–67 тыс. В ходе торгов 22 ноября он пересек отметку в $99 тыс., но пока не дотянул до 100-тысячной. Однако учитывая поддержку, которую самая популярная криптовалюта получила с политического фронта, удивляться этому вряд ли приходится.



Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании много говорил насчет продвижения криптовалют на национальном и международном уровне. В одном из выступлений он пообещал превратить США в "биткоин-супердержаву" и "криптовалютную столицу мира". Слова он подтвердил делами, объявив о создании своей семьей собственного криптобизнеса (правда, пока без подробностей). В его команду вошли сразу несколько сторонников цифровых активов, включая Илона Маска.



Кроме того, Трамп пообещал сразу после инаугурации уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гарри Генслера, считающегося противником криптовалют и тормозящего развитие индустрии в стране с самым крупным финансовым рынком в мире. Объем пожертвований на президентскую кампанию также довольно наглядно показывает, что из двух кандидатов криптоиндустрия явно предпочитала Трампа, хотя Камала Харрис также пыталась оказывать некоторые знаки внимания растущему сектору. Наконец, Трамп заявил о желании создать стратегический запас биткоинов, по аналогии с золотым запасом.



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Помимо успеха Трампа, на росте криптовалют сказались и другие факторы. Крупные инвестиционные фонды (такие как Vanguard и Blackrock) весь этот год активно скупают биткоин. Речь идет о закупках на миллиарды долларов за последние месяцы. Это неизбежно оказывает повышательное давление на курс. Разумеется, тренд может развернуться в момент, если институциональные инвесторы захотят зафиксировать прибыль. Но пока ничего подобного не происходит. Кстати, эфириум растет несколько более скромно (примерно на треть с 5 ноября), что свидетельствует о повышенной инвестиционной активности именно в биткоине.



Наконец, существуют и глобальные соображения, связанные с утерей доверия к фиатным валютам. Происходит это постепенно, но подобные мысли посещают всех, кто хочет переключиться на альтернативы. Золото, в конце концов, тоже установило несколько последовательных рекордов в минувшие месяцы. В условиях, когда доллар и евро становятся оружием, а государственный долг в крупнейших экономиках растет как на дрожжах, нейтральный актив может стать своего рода "тихой гаванью".



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Тем не менее фундаментальные проблемы с биткоином остались на месте. Можно много говорить о безопасности или прозрачности, но ключевая из них - по-прежнему утилитарная. Система может делать только 6–8 транзакций в секунду, что для глобальной валюты смехотворно. Для сравнения, платежные системы Visa и Mastercard способны на десятки тысяч транзакций в секунду, российская НСПК - 4–5 тыс. на максимуме. Значительная активизация платежей в биткоине приведет к тому, что вся система резко замедлится и перестанет быть такой уж удобной.



По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, порывы последних месяцев все же не позволяют говорить об институционализации криптовалюты.



- Тем более такие выводы нельзя делать из-за сильного роста цен на тот же биткоин или на другие криптовалюты, - считает эксперт. - На текущий момент рост цен обусловлен позитивным внешним фоном. Действует классическое рыночное правило "покупай на слухах".



По его словам, согласно проекту закона, подразумевающему создание стратегического резерва биткоина, в соответствии с первоначальным планом предполагается приобретение Минфином США по 200 тыс. биткоинов каждый год в течение пяти лет - итого около миллиона биткоинов.



- При текущей стоимости биткоина порядка $100 тыс., сумма составит $100 млрд. Минфин обязан будет хранить криптовалюту в течение 20 лет и использовать ее для сокращения государственного долга. Принятие такого рода плана, безусловно, может повысить спрос на криптовалюту. Однако тут важны детали, - подчеркивает Дудченко. -Например, цена, по которой Минфин США будет покупать биткоин; сроки, в которые данная криптовалюта должна быть куплена; условия дальнейшего использования биткоина для сокращения государственного долга.



Аналитик добавил, что нельзя также исключать риск того, что законопроект так и останется "на бумаге", что приведет к разочарованию рыночных участников.



- Говорить о полноценной институционализации все-таки рановато, - считает криптоэксперт Алексей Кричевский. - Но факт того, что применение криптовалюты и криптоактивов растет, отрицать сложно. Да, пока список стран, которые признали крипту полноценным платежным средством и пополняют резервы монетами, не так велик, но постепенно он будет расти, особенно если США после прихода Трампа резко начнут смягчать давление на этот сектор, как то было при Генслере и Байдене. Временный хайп - это скорее про столь стремительный рост биткоина и нескольких других монет, но тренд все равно очевиден - дальнейшее повышение цен неизбежно.



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Ежегодное удвоение



Алексей Кричевский полагает, что биткоин дойдет до 100 тыс. уже в этом месяце - осталось пройти не так много.



- Что будет дальше - это вопрос на миллиарды долларов. Прогнозы инвестдомов очень сильно различаются, но все они сходятся во мнении, что рост окажется очень серьезным, - отмечает он. - Если не будет каких-то уникальных событий на этом рынке и глобальных потрясений, то за время президентства Трампа биткоин может запросто удваиваться ежегодно. Собственно, то же самое можно сказать и про другие топовые монеты - ETH, TON, SOL, XRP.



В свою очередь, Николай Дудченко замечает, что перспективы крипторынка пока остаются туманными:



- Рынок живет ожиданиями, которые сейчас по большей части позитивны, что транслируется в цену. С другой стороны, исключать разочарования рынков после инаугурации Трампа нельзя. Нужно отдавать себе отчет, что инвестиции в биткоин продолжают оставаться высокорискованными.



Ирония складывающейся ситуации заключается в том, что криптовалюты, создававшиеся изначально как анархическая и либертарианская финансовая система, максимально дистанцировавшаяся от государственных учреждений, сейчас получает второе дыхание благодаря государственной политике - или, по крайней мере, ее обещаниям. "Крипта" недавно была легализована и в России, а главы государств, сделавшие ставку на биткоин вроде президента Сальвадора Найиба Букеле, который смог заработать для своей казны несколько сотен миллионов долларов благодаря вложениям из ЗВР, перестают быть такими уж оригиналами.