Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать

13:05 26.11.2024

Parlamentní listy

Чехия



Все планировалось годами. Накачивание украинцев, а потом переворот. Мы на пороге мировой войны, предупреждает профессор

Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать



Мир стоит на пороге третьей мировой войны, заявила в беседе с PL чешский философ Анна Гогенова. Однако европейское общество не понимает серьезности ситуации. Люди лишь повторяют то, что видят в СМИ, а это в большинстве своем – промывание мозгов.



Чешский философ, профессор Анна Гогенова выступила в передаче "Чтобы было ясно", вскрыв подлинные корни конфликта между Россией и Украиной. Мы стоим на пороге третьей мировой войны, а чешские граждане даже не понимают этого.



Мы будем говорить о том, готова ли Европа, включая Чешскую Республику, к вооруженному конфликту и его последствиям. Насколько на наши жизни, ценности и решения влияет угроза войны? Как мы воспринимаем двойные стандарты политиков при оценке военного конфликта, да и принятии рутинных решений? И способны ли мы учиться на ошибках прошлого, или мы повторяем их раз за разом? Трудные, но острые и своевременные вопросы.



Профессор Гогенова отметила, как с философской точки зрения смотрит на корни конфликта между Россией и Украиной. "Перевороты, такие как на Украине, готовятся чрезвычайно долго заранее. Подготовка началась еще в 90-е годы", - заявила Гогенова в программе "Чтобы было ясно", подчеркнув, что мы говорим о коренных изменениях, искусственных и просчитанных.



По ее словам, часть граждан Украины намеренно "накручивали", чтобы они легче приняли нынешний режим президента Владимира Зеленского и все то, что сейчас происходит на Украине. Или то, что страна должна войти в Североатлантический альянс. В этой связи профессор отметила огромную роль социальных сетей.



Согласно последним опросам авторитетных организаций, большинство украинцев уже не хотят воевать и готовы заключить мир, пусть даже потеряв некоторые территории. "Все потому, что украинцы получили опыт войны. Идет уже третий год, когда зимой им приходится жаться друг к другу. Это ужасно. Мне известно, что на Украине были некоторые исторические предпосылки к неприязненному отношению к русским и их великодержавному господству. Но чтобы украинцы позволили вот так перебить своих мужчин. Это невероятно. И все просто потому, что кому-то на Украине это нужно. Безумие. Думаю, люди наконец-то стали это понимать", - заявила философ.



В последние дни российско-украинский конфликт продолжает обостряться. Американцы разрешили бить их ракетами по целям в России. Российский президент Владимир Путин сообщил, что меняет ядерную доктрину.



Готово ли европейское общество к вооруженному конфликту и его последствиям? По мнению Гогеновой, "нет, совершенно не готово, поскольку даже не понимает ситуацию. Путин меняет ядерную доктрину, что означает, что все договоры, действовавшие ранее о неприменении ядерного оружия, больше не соблюдаются. Скорее всего его спровоцируют событиями на Украине, где находятся специалисты НАТО, которые управляют ракетами большой дальности, бьющими по России", - ответила Гогенова.



Она считает ситуацию крайне опасной. "Мы стоим на грани третьей мировой войны, чего никогда не бывало. Но этого никто не видит! Люди не верят. Я спрашивала студентов, и они понятия не имеют, что сказал Владимир Путин. Люди принимают только то, что слышали в СМИ, и, к сожалению, это ведет к тому, что люди не готовы, не знают, куда прятаться, если на нас что-то полетит. На Западе люди знают, а у нас нет", - продолжила профессор.



Попытки расколоть общество она давно наблюдает и в Чешской Республике, в том числе по возрастам. "Это эйджизм, а источник - университеты, которые специально созданы. Там убеждены, что только молодой человек способен мыслить современно, что не нужно знание истории, на которые можно было бы опираться, потому что все это далекое прошлое. Единственное, что должно служить нам ориентиром в жизни, это идея прогресса, и отсюда прогрессевизм. Поэтому историю "меняют", как и оценку некоторых вещей в жизни и прочее", - убеждена профессор.



По ее словам, к счастью, есть люди, которые понимают, что чешское общество поражено тем, что нам не нужно и от чего нужно избавиться. "Я говорю о профессоре Петре Друлаке и Яне Шнейдере, которые видят ситуацию в целом. Но у прогрессевистов нет целостной картины, и они не знают основ. А в основе лежит гуманизм, понимание того, что хорошо, правдиво и справедливо. Прогрессивисты воспринимают, понимают действительность только как подготовку к великолепному будущему. Вот так они промывают мозги, и вот чем нас постоянно кормят", - полагает Гогенова.



"Добро, правда и справедливость - все это сейчас преследуется, причем так, как я еще в жизни не видела. Сегодня добро выглядит чем-то старомодным, чем-то ненужным в жизни. Правда - продажная девка, которая все время меняется. А справедливости люди не видят совсем. Только наш премьер говорит нам, что она у нас есть. Но люди не видят, не чувствуют", - поделилась мнением профессор.



Автор: Наталие Брожовска (Natálie Brožovská)