 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.11.2024
13:53  Россия и Китай победят вместе! - Юрий Тавровский
13:19  Эскалация Запада против России: рисков больше чем плюсов, - Кристофер Маккаллион, Бен Фридман
13:17  Европа нашла за что полюбить Трампа, - В.Корнилов
13:16  Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан Закиров
13:10  Сырский, уходя с Донбасса, приказал "сжигать мосты"
13:08  "Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
13:05  Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать

13:04  Крипторалли Трампа: как сильно может вырасти биткоин
09:15  Скончался кыргызстанский врач, академик и экс-народный депутат СССР Эрнст Акрамов
09:09  Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку, - С.Николаев
09:03  Русофобы двух сортов. Поляки определились с кандидатами в президенты, - Олег Хавич
08:58  Бегут, не дожидаясь приказа. ВСУ уходят из Донбасса в Запорожскую область, - "Регнум"
08:54  Грузия получила новое правительство, - Игорь Селезнев
08:51  Пекин предложил миру свой рецепт борьбы с бедностью, - А.Башкатова
08:46  Зять в оборот: в Сербии пошли на сделку с членом семьи Трампа, - К.Логинова
08:42  Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к Форуму регионов, - "Известия"
08:37  ВС РФ создали плацдарм на западном берегу Оскола севернее Купянска – итоговая сводка Readovka за 25 ноября
08:33  Умерла ветеран ВОВ Мария Лиманская, известная как "Регулировщица Победы"
01:01  Правый поворот Европы неостановим, - Владимир Можегов
00:51  В успех экономики Таджикистана трудно поверить, - Андрей Захватов
00:42  Премьер-министр Киргизии получил выговор за закупку некачественных ноутбуков для учителей
00:39  Путин назвал прорывом создание российской вакцины от рака
00:34  Таджикистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2025 году. Детали соглашения не раскрываются
00:13  Политолог Гасанов оценил будущее протестов в Грузии: "Ситуация сложная"
00:10  Сотрудничество России с КНДР вышло на новый уровень, - Георгий Толорая
00:06  Имперский зуд толкает Британию на самоубийственную помощь Украине, - О.Головенко
00:04  Инфраструктурные войны: Запад осознал себя в новой реальности, - А.Белов
00:03  В "Исламском Эмирате Афганистан" появился Директорат по сохранению ценностей джихада
Понедельник, 25.11.2024
21:18  Работы известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина покажут на 50-ом Российском Антикварном Салоне
21:13  Цифровое оружие: Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире
21:10  Как США захлестнула эпидемия нового наркотика и почему она грозит военным вторжением в Мексику?
21:06  Президент Узбекистана посадил дерево в рамках проекта создания "зеленого пояса" Ташкента
21:02  Президент Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Вену
20:59  La Repubblica: Запад получил зеркальный ответ. Европа поджала хвост, увидев "Орешник"
20:58  Кто был первым россиянином на Арабском Востоке, - П.В.Густерин
17:10  Экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Куракина приговорили к 17 годам колонии
17:03  В Таджикистане создали штаб по цифровизации госуслуг и безналичных расчетов
17:00  Банки Узбекистана и Казахстана прекратили обслуживать выпущенные Газпромбанком карты UnionPay
16:58  ВС РФ ответили "Орешником". Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
16:36  Волгоград. Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 13,5 года колонии
16:29  ЗамМИД России Рябков: Уговоры успеха не имели, будем размещать РСМД поближе к США
14:41  Казахстан отреагировал на удар "Орешника". Токаев мобилизовал все государственные структуры, - Виктория Панфилова
14:11  Р.Ошакбаев: Казахстан и Россия - противоречия между восприятием и реальностью
13:54  Вину Израиля ищут всем миром. Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество, - С.Строкань
13:44  Киев устроил кровавую провокацию в Селидово по аналогии с Бучей
13:39  БРИКС предлагает свою версию энергетического перехода, - Дмитрий Гусев
10:11  Планы богатой Италии отправлять беженцев в нищую Албанию закончились "эпохальным" провалом, - МК
09:42  Грузовой борт DHL (Boeing-737) из Германии разбился в аэропорту Вильнюса - есть жертвы
09:30  "Мы должны начать с себя". Глава КырГКНБ Ташиев сделал обращение к милиционерам
09:15  Кандас-лэнд. Казахстан принял 1,1 млн этнических казахов с 1991 года
09:13  КазПравительство расширило функции министерства промышленности и строительства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать
13:05 26.11.2024

Parlamentní listy
Чехия

Все планировалось годами. Накачивание украинцев, а потом переворот. Мы на пороге мировой войны, предупреждает профессор
Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать

Мир стоит на пороге третьей мировой войны, заявила в беседе с PL чешский философ Анна Гогенова. Однако европейское общество не понимает серьезности ситуации. Люди лишь повторяют то, что видят в СМИ, а это в большинстве своем – промывание мозгов.

Чешский философ, профессор Анна Гогенова выступила в передаче "Чтобы было ясно", вскрыв подлинные корни конфликта между Россией и Украиной. Мы стоим на пороге третьей мировой войны, а чешские граждане даже не понимают этого.

Мы будем говорить о том, готова ли Европа, включая Чешскую Республику, к вооруженному конфликту и его последствиям. Насколько на наши жизни, ценности и решения влияет угроза войны? Как мы воспринимаем двойные стандарты политиков при оценке военного конфликта, да и принятии рутинных решений? И способны ли мы учиться на ошибках прошлого, или мы повторяем их раз за разом? Трудные, но острые и своевременные вопросы.

Профессор Гогенова отметила, как с философской точки зрения смотрит на корни конфликта между Россией и Украиной. "Перевороты, такие как на Украине, готовятся чрезвычайно долго заранее. Подготовка началась еще в 90-е годы", - заявила Гогенова в программе "Чтобы было ясно", подчеркнув, что мы говорим о коренных изменениях, искусственных и просчитанных.

По ее словам, часть граждан Украины намеренно "накручивали", чтобы они легче приняли нынешний режим президента Владимира Зеленского и все то, что сейчас происходит на Украине. Или то, что страна должна войти в Североатлантический альянс. В этой связи профессор отметила огромную роль социальных сетей.

Согласно последним опросам авторитетных организаций, большинство украинцев уже не хотят воевать и готовы заключить мир, пусть даже потеряв некоторые территории. "Все потому, что украинцы получили опыт войны. Идет уже третий год, когда зимой им приходится жаться друг к другу. Это ужасно. Мне известно, что на Украине были некоторые исторические предпосылки к неприязненному отношению к русским и их великодержавному господству. Но чтобы украинцы позволили вот так перебить своих мужчин. Это невероятно. И все просто потому, что кому-то на Украине это нужно. Безумие. Думаю, люди наконец-то стали это понимать", - заявила философ.

В последние дни российско-украинский конфликт продолжает обостряться. Американцы разрешили бить их ракетами по целям в России. Российский президент Владимир Путин сообщил, что меняет ядерную доктрину.

Готово ли европейское общество к вооруженному конфликту и его последствиям? По мнению Гогеновой, "нет, совершенно не готово, поскольку даже не понимает ситуацию. Путин меняет ядерную доктрину, что означает, что все договоры, действовавшие ранее о неприменении ядерного оружия, больше не соблюдаются. Скорее всего его спровоцируют событиями на Украине, где находятся специалисты НАТО, которые управляют ракетами большой дальности, бьющими по России", - ответила Гогенова.

Она считает ситуацию крайне опасной. "Мы стоим на грани третьей мировой войны, чего никогда не бывало. Но этого никто не видит! Люди не верят. Я спрашивала студентов, и они понятия не имеют, что сказал Владимир Путин. Люди принимают только то, что слышали в СМИ, и, к сожалению, это ведет к тому, что люди не готовы, не знают, куда прятаться, если на нас что-то полетит. На Западе люди знают, а у нас нет", - продолжила профессор.

Попытки расколоть общество она давно наблюдает и в Чешской Республике, в том числе по возрастам. "Это эйджизм, а источник - университеты, которые специально созданы. Там убеждены, что только молодой человек способен мыслить современно, что не нужно знание истории, на которые можно было бы опираться, потому что все это далекое прошлое. Единственное, что должно служить нам ориентиром в жизни, это идея прогресса, и отсюда прогрессевизм. Поэтому историю "меняют", как и оценку некоторых вещей в жизни и прочее", - убеждена профессор.

По ее словам, к счастью, есть люди, которые понимают, что чешское общество поражено тем, что нам не нужно и от чего нужно избавиться. "Я говорю о профессоре Петре Друлаке и Яне Шнейдере, которые видят ситуацию в целом. Но у прогрессевистов нет целостной картины, и они не знают основ. А в основе лежит гуманизм, понимание того, что хорошо, правдиво и справедливо. Прогрессивисты воспринимают, понимают действительность только как подготовку к великолепному будущему. Вот так они промывают мозги, и вот чем нас постоянно кормят", - полагает Гогенова.

"Добро, правда и справедливость - все это сейчас преследуется, причем так, как я еще в жизни не видела. Сегодня добро выглядит чем-то старомодным, чем-то ненужным в жизни. Правда - продажная девка, которая все время меняется. А справедливости люди не видят совсем. Только наш премьер говорит нам, что она у нас есть. Но люди не видят, не чувствуют", - поделилась мнением профессор.

Автор: Наталие Брожовска (Natálie Brožovská)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732615500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Члены Бюро Сената утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Повышение охвата образованием и медсуслугами, исключение приписок и борьба с теневой экономикой: в Правительстве рассмотрели цифровые проекты
- Казахстанская делегация во главе с Государственным советником Ерланом Кариным приняла участие в мероприятиях и встречах в Китайской Народной Республике
- О влиянии истории на современность
- "Газпром" и Казахстан договорились по Карачаганаку
- Нынешнее положение и перспективы развития нефтяной отрасли обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили вопросы возрождения и популяризации казахских пород лошадей
- Обратный маршрут по ТМТМ: первый контейнерный поезд из Баку в Сиань
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  