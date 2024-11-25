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"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
13:08 26.11.2024

Аналитик Стрельников: ответные меры Пекина ударят по американской экономике

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Наталья Дембинская. На пороге Белого дома Дональд Трамп снова грозит пошлинами ключевым торговым партнерам. Пока в Европе подсчитывают возможные потери от протекционистских мер, в Пекине берут быка за рога: подготовили законодательную базу, чтобы дать жесткий отпор. Как в КНР намерены защищать свои интересы от возможных ограничений и чем это грозит американцам - в материале РИА Новости.

До 40 процентов

Трамп верен себе: "Америка прежде всего". Избранный президент собирается усилить торговое давление на союзников и оппонентов, потому что США нужен торговый профицит.

Первым делом он пообещал вернуть пошлины на импорт. Для Европы - минимум десять процентов, на отдельные категории товаров - все 20.

С Китаем еще жестче. На сегодняшний день у КНР 30% мирового промышленного производства против примерно 20 у США. Такой расклад победителя недавних выборов совсем не устраивает.

Согласно опросу экономистов Reuters, на китайский импорт возможны почти 40-процентные пошлины. В первый срок Трампа было максимум 25. Такие меры рискуют сократить рост второй экономики мира на 1%.

"Минус миллиарды"

В Европе пытаются оценить грядущие потери. Институт экономики Германии (IW) предупреждает: страна может лишиться десятков миллиардов евро в следующие четыре года.

Результаты подсчетов таковы: при пошлинах в десять процентов - минус 127 миллиардов, 20 - 180. И ВВП Германии потеряет 1,5%, отмечается в докладе.

В ЕС продумывают ответные меры. По данным Reuters, Еврокомиссия приступила к разработке законопроекта, предусматривающего увеличение пошлин на некоторые американские товары до 50%.

Однако запас прочности невелик. Старый Свет до сих пор не оправился от последствий энергетического кризиса. Производство в энергоемких отраслях упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный спад, происходит деиндустриализация. Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем за океаном. Вдобавок - зависимость от американского СПГ, что дает Трампу дополнительный рычаг давления.

Закон о санкциях

К отражению атаки готовятся и в КНР. В предыдущий президентский срок Трамп развернул полномасштабную торговую войну с Пекином. Из этого сделали выводы.

Как отмечает Financial Times, если восемь лет назад для КНР резкие шаги США - высокие пошлины, ужесточение контроля над инвестициями, санкции в отношении китайских производителей - были полной неожиданностью, то сейчас предусмотрены cерьезные контрмеры на случай обострения противостояния.

В частности, разрешение "вносить в черный список зарубежные компании, вводить санкции и ограничивать доступ к важнейшим цепочкам поставок", говорится в публикации.

Так, в активе Пекина теперь закон "О противодействии иностранным санкциям". Там есть пункты, регламентирующие экспорт товаров двойного назначения в ответ на действия "государств и организаций", которые, "используя различные предлоги […] препятствуют развитию Китая, стремятся к его сдерживанию и подавлению".

"Мы, конечно, попытаемся решить все мирно, путем переговоров. Но если ничего не выйдет, как это было в 2018-м, нам придется бороться и защищать свои права и интересы", - приводит издание слова исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета Ван Дуна.

Показал, на что способен

Китай не раз продемонстрировал, что способен нанести существенный экономический ущерб США. Так, в 2018-м Пекин ввел ответные пошлины на 128 американских товаров.

Из недавнего - в октябре от санкций КНР пострадал производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio, снабжающий дронами Украину. Китайским компаниям теперь нельзя поставлять "критически важные компоненты". Американцы столкнулись с нехваткой аккумуляторов и срочно пытаются найти альтернативных партнеров.

Это ответ на санкции Пентагона против DJI, выпускающей гражданские БПЛА.

Доставалось и Европе, которая под давлением США подключилась к "войне чипов". В прошлом году Пекин запретил экспорт ключевых для изготовления микросхем редкоземельных металлов. ЕС получал из КНР 71% галлия и 45 - германия.

На что пойдет

В распоряжении Пекина немало инструментов воздействия на Вашингтон, указывает Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.

Это и пошлины, и ограничение доступа американских компаний к китайским потребителям, что затруднит их операции и снизит прибыль. Еще есть стратегия демпинга на международных рынках для компенсации сокращения экспорта в США. Наконец - усиление контроля за иностранными инвестициями, осложняющее ведение бизнеса в КНР.

По мнению Дмитрия Хохлова, эксперта Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), с учетом того, что США - второй по объему торговый партнер Китая после Евросоюза, а многие производители ориентируются исключительно на американцев, все это пошатнет экономику КНР. Однако и для Вашингтона будет болезненно.

Пострадает целый ряд секторов экономики - и технологический, и сельское хозяйство, и автопром, и энергетика.

"Повышение пошлин нанесет ущерб таким столпам хайтека, как Apple и Qualcomm, автогигантам Ford и General Motors, фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции, экспортирующим в Китай сою и свинину", - перечисляет Стрельников.

Будут осторожными

Пекин за годы торгового конфликта с Вашингтоном сумел адаптироваться. К тому же удалось перенаправить часть экспорта в другие страны: в 2018-2023-м доля США снизилась с 19 до 15%.

Увеличение пошлин на импорт ускорит инфляцию издержек и ослабит потребительскую активность. А это обрушит все планы Федеральной резервной системы, которая предприняла значительные усилия, чтобы сдерживать инфляцию повышением процентных ставок, замечает Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

Таким образом, делают вывод экономисты, в Вашингтоне, с одной стороны, продолжат оказывать давление на Пекин, с другой - трижды подумают, прежде чем ужесточать торговую политику. Это на руку России: китайский финансовый сектор и бизнес, осторожничающие сейчас в сотрудничестве с Москвой из-за рисков вторичных санкций, развернутся в нашу сторону.

Источник - РИА Новости
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