Сырский, уходя с Донбасса, приказал "сжигать мосты"

13:10 26.11.2024

Кураховская ТЭС взлетела на воздух

250-метровые трубы станции рухнули за несколько секунд



Радомир Маркуш



В результате слаженных действий бойцы группировки "Центр" освободили поселок Новодмитровка и установили там российский триколор. Об этом сообщило наше Минобороны и опубликовало кадры боя за населенный пункт. На них видно, как русские штурмовики, применяя обходные маневры, уничтожают бандеровцев.



В соседней Сонцовке, как пишет военный корреспондент Анатолий Радов, враг внезапно отошел из центра и остается только в западной части села. Так считает и американский Институт изучения войны (ISW). Похоже, ВСУшники скоро отойдут и отсюда, хотя ранее обещали драться до последнего.



Видимо, противника напугало наше продвижение по северному берегу Кураховского водохранилища. Как сообщил телеграм-канал НгП раZVедка, под контроль ВС РФ фактически перешли Берестки - "сейчас проводится тщательная зачистка района от недобитков и ликвидация минно-взрывных заграждений, оставленных вражескими силами".



