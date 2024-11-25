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Сырский, уходя с Донбасса, приказал "сжигать мосты"
13:10 26.11.2024

Кураховская ТЭС взлетела на воздух
250-метровые трубы станции рухнули за несколько секунд

Радомир Маркуш

В результате слаженных действий бойцы группировки "Центр" освободили поселок Новодмитровка и установили там российский триколор. Об этом сообщило наше Минобороны и опубликовало кадры боя за населенный пункт. На них видно, как русские штурмовики, применяя обходные маневры, уничтожают бандеровцев.

В соседней Сонцовке, как пишет военный корреспондент Анатолий Радов, враг внезапно отошел из центра и остается только в западной части села. Так считает и американский Институт изучения войны (ISW). Похоже, ВСУшники скоро отойдут и отсюда, хотя ранее обещали драться до последнего.

Видимо, противника напугало наше продвижение по северному берегу Кураховского водохранилища. Как сообщил телеграм-канал НгП раZVедка, под контроль ВС РФ фактически перешли Берестки - "сейчас проводится тщательная зачистка района от недобитков и ликвидация минно-взрывных заграждений, оставленных вражескими силами".



Напомним, далее находятся Старые Терны, потеря которого укровермахтом сделает бессмысленным оборону Курахово и всего Южно-Донецкого "кармана" ВСУ. Самостийные эксперты это понимают и открытым текстом говорят, что битва на Кураховском направлении бандеровцами уже проиграна.

Так, на своем YouTube-канале полковник СБУ в отставке Олег Стариков призвал срочно вывести войска из окрестностей Курахово, причем как можно дальше. "Наши (украинские) войска находятся в оперативном окружении, они должны отступить, - подчеркнул он. - Если в течение трех-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение".

При этом, по словам полковника, ВСУ должны понимать, что с этих территорий также необходимо вывезти тяжелую боевую технику и средства материально-технического обеспечения, "что в сложившихся условиях, будет тяжелой задачей". То есть, возможно, придется бросить натовское "железо".

Впрочем, Стариков опоздал с "умным советом". Согласно поступающей с мест информации, вдоль реки Сухие Ялы уже блокированы многие пiдроздiли. В частности, в паблике "Слухи Покровска, Селидово, Курахово" воюющий милитари-блогер из ВСУ с позывным "Офицер" написал: "На Кураховском направлении ситуация в „кармане" в районе Дальнего значительно ухудшилась. ВС РФ смогли добыть успехи в боях в направлении Романовки, ни одна карта не отображает реальную обстановку".

С нашей стороны эти вражеские "печальки" в основном подтверждаются. Так, по словам Юрия Подоляки, "Западной" группировке невыгодно полностью окружать врага.

При выходе его из "огненного мешка" большинство захисников все равно будет уничтожено в узкой горловине, как это было с "черными запорожцами" 72-й бригады. "Как показывает практика, полное окружение в таких случаях хотя и не дает противнику шанса на прорыв, но сильно замедляет ход наступательной операции", - поясняет военный эксперт.

А вот по данным самостийных источников, часть элитной 79-й бригады ВСУ уже "варится в котле": "москали" никого не выпускают, давая на выбор либо вступление в "небесную сотню", либо вполне комфортный русский плен. Правда, большинство солдат, напуганные настолько, что тупо гибнут под ударами ФАБов.

А тем временем в Сети появились кадры взрыва труб Кураховской ТЭС, которые использовались захисниками как для наблюдения, так и как ретрансляторы для БПЛА. На форуме ВСУшников эта тема бурно обсуждается.

Одни пишут, что "херои" уходят, и, видимо, навсегда, поэтому других причин для уничтожения труб, высота которых, к слову, составляла 250 (!) метров, у них нет.

Причем, как показывает практика, зачастую дистанционный подрыв у бандеровцев не работает - "русня мешает". Другие утверждают, что "это дело рук „москалей", которые точными ФАБами обрушили трубы".

Скорее всего, имеет место первый вариант. Как сообщил (утром 23 ноября) медийный укровояка с погонялом "Мучной", в Курахово бои происходят в районе 5-й школы (см. карту). До городского парка осталось чуть больше одного километра, а за ним уже начинаются производственные корпуса бывшей электростанции. С учетом дезорганизации обороны ВСУ, город может перейти под русский контроль в любой момент.

Любопытно, как переобулся в воздухе Институт изучения войны (ISW). Еще пару недель назад эксперты ISW утверждали, что россияне увязнут в боях за Курахово из-за окружающих с востока болот и водных рубежей в виде рек Волчья и Сухие Ялы, мол, "хероям" нужно держать лишь небольшие очаги обороны на некоторых направлениях.

Теперь же в оперативке, опубликованной 24 ноября, "институтки" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ пишут, что "Кураховское направление является наиболее опасным для украинских войск, поскольку российские войска продвигаются на этом направлении со скоростью от 200 до 300 метров в день и уже прорвались на некоторых неуказанных участках".

Кстати, укроСМИ, цитируя ISW, фактически готовят майданутую публику к "плохим новостям" с Южно-Донецкого участка фронта, при этом говорящие головы Зе-телемарафона вообще перестали обсуждать "битву за Курахово", дескать, "люди важнее территорий".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732615800


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