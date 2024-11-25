 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан ЗакировСкончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан Закиров
13:16 26.11.2024

Бишкек (АКИpress) – На 67-ом году жизни скончался бывший заместитель министра иностранных дел Закиров Султан Момунович, сообщили 25 ноября в пресс-службе МИД.

Похороны пройдут 26 ноября в Бишкеке.

Султан Закиров начал карьеру в МИД в 1989 году. Он представлял интересы страны в Монголии, Казахстане и Дубай.

С июня 2000 по 2002 годы работал в должности Заместителя министра иностранных дел.

Источник - АКИpress
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