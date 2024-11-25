Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан Закиров

13:16 26.11.2024

Бишкек (АКИpress) – На 67-ом году жизни скончался бывший заместитель министра иностранных дел Закиров Султан Момунович, сообщили 25 ноября в пресс-службе МИД.



Похороны пройдут 26 ноября в Бишкеке.



Султан Закиров начал карьеру в МИД в 1989 году. Он представлял интересы страны в Монголии, Казахстане и Дубай.



С июня 2000 по 2002 годы работал в должности Заместителя министра иностранных дел.