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|Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан Закиров
13:16 26.11.2024
Бишкек (АКИpress) – На 67-ом году жизни скончался бывший заместитель министра иностранных дел Закиров Султан Момунович, сообщили 25 ноября в пресс-службе МИД.
Похороны пройдут 26 ноября в Бишкеке.
Султан Закиров начал карьеру в МИД в 1989 году. Он представлял интересы страны в Монголии, Казахстане и Дубай.
С июня 2000 по 2002 годы работал в должности Заместителя министра иностранных дел.