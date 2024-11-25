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Европа нашла за что полюбить Трампа, - В.Корнилов
13:17 26.11.2024

Европа нашла за что полюбить Трампа

Украинский политолог Владимир Корнилов

Дональд Трамп, готовящийся занять пост президента США, на днях снова взбудоражил мир, подтвердив намерение объявить чрезвычайное положение для борьбы с нелегальной миграцией. В самой Америке демократы в срочном порядке разрабатывают план блокирования подобных инициатив будущего главы державы как на федеральном, так и на региональном уровнях. Причем правозащитники предупреждают, что новый президентский срок Трампа для мигрантов "будет намного хуже, чем первые четыре года", а меры, которые он готовит, "будут гораздо более драконовскими".

Но вот парадокс: Европа, которая гневно критиковала Трампа восемь лет назад за более скромные шаги по ограничению миграции, на этот раз реагирует намного спокойней и тише. Внешнеполитический колумнист The Times Роджер Бойес объясняет это просто: "Трампизм нормализовался в Европе… Какими бы ни были различия между Трампом и Европой, в его сиквеле может возникнуть некое подобие связи по основным вопросам иммиграции. Часто преувеличенное возмущение первоначальной напыщенностью Трампа и его предполагаемым презрением к мигрантам уступило место ощущению, что существуют общие проблемы, требующие по крайней мере цивилизованного обмена мнениями".

Переводя эту сентенцию на простой язык, можно констатировать: Европа сильно изменилась за восемь лет после первой победы Трампа. Тогда любые инициативы по ограничению миграции и тем более по высылке нелегалов сразу воспринимались в штыки. А на тех, кто высказывал подобные идеи, моментально навешивали ярлыки: "фашист", "праворадикал", "экстремист", в лучшем случае - "маргинал". Теперь данная политика стала вполне официальной в программах целого ряда европейских правительств или ведущих партий в правящих коалициях.

Трамп "первого пришествия", несмотря на то, что его миграционную политику дружно осуждал весь Евросоюз, словно толкнул первую из костяшек домино, падение которых спустя время дошло и до Европы. Поклонник избранного президента Борис Джонсон, будучи премьером Британии, породил план по высылке мигрантов в далекую Руанду. Причем на этот безумный план был потрачено 900 миллионов фунтов стерлингов из бюджета Британии. В Руанде были уже построены лагеря для приема мигрантов. Мало того, они уже даже частично заселены - но совсем не нелегалами, а местными жителями, которым приглянулись пустующие помещения.

Многочисленные суды блокировали бредовый план "Руанда", и в этом году новый премьер Британии Кир Стармер торжественно отказался от него в своей первой же речи на посту главы правительства. Однако к тому времени похожий, но более реальный проект по высылке нелегалов за рубеж подхватила премьер Италии Джорджа Мелони, договорившаяся об этом с правительством Албании. Причем стоит особо заметить: на этот раз идею горячо поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прямо призвавшая европейских лидеров использовать сделку между Римом и Тираной как "примерную модель". И никто ее фашисткой за это уже не назвал!

Тем не менее план Мелони тоже на данном этапе терпит крах. Все 24 нелегальных мигранта, недавно отправленных в Албанию, проведя в специально построенных для них центрах не больше 48 часов, были возвращены обратно по решению итальянских судов. Но сам процесс копирования этой практики, похоже, уже не остановить: правительство Нидерландов договаривается об отправке нелегалов в Уганду, Дания уже соорудила в Косово лагерь для приема сотен высланных мигрантов.

И даже Германия - бывший символ "политики открытых дверей" - недавно заключила соглашение с Узбекистаном об обеспечении "небюрократических процедур", как сказал канцлер Олаф Шольц, для того, "чтобы те, кому нужно вернуться, должны были вернуться". Этот перечень можно продолжать. Сейчас сложнее назвать страну Европы, которая не пытается придумать похожую схему.

Поэтому издание Politico, постоянно критикующее Трампа и его миграционную политику, вынуждено признать: "У европейских лидеров - от венгерского тяжеловеса Виктора Орбана до социалистки, премьер-министра Дании Метте Фредериксен - есть одна общая черта: стремление ограничить миграцию".

Именно поэтому мы наблюдаем сейчас явление, казавшееся немыслимым во время первого президентского срока Дональда Трампа: молчаливое одобрение его миграционной политики со стороны либеральной Европы! Все эти пафосные разговоры о правах человека, об общих либеральных ценностях, о свободах отброшены в сторону. На фоне строительства фактически концлагерей, чтобы держать мигрантов подальше от "цветущего сада", уже не до осуждения Трампа. Наоборот, европейцы теперь смиренно ждут, чем закончится его борьба с нелегальной миграцией, и готовы перенимать этот опыт, если он будет успешным.

Источник - РИА Новости
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