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Россия и Китай победят вместе! - Юрий Тавровский
13:53 26.11.2024

на фоне сближения наших стран необходимо "прополоть" сорняки недоверия

В Сочи 20 – 21 ноября прошел 19-й международный фестиваль документального кино "Победили вместе!". По традиции заодно с мастерами документального кино из России и стран СНГ свои работы о прошлых и нынешних войнах представили режиссеры других государств. Самая представительная делегация из 12 человек прибыла из Китая.

В рамках Фестиваля проведен еще и 10-й Российско-китайский форум сотрудничества. На нем автор выступил с докладом как вице-президент Евразийской академии телевидения и радио, которая организовала Фестиваль вместе с Ассамблеей народов Евразии и Африки. Предлагаю текст доклада.

Воистину, неисповедимы судьбы людские. То же самое относится и к судьбам целых цивилизаций. До наших дней из истории человечества дошло лишь несколько цивилизаций, которые сохранили свою государственность. Они стали примером тысячелетнего непрерывного существования крупных сообществ, объединенных одной генетикой, одним языком и образом жизни.

Китайцы определяют возраст своей цивилизации в 5 тысяч лет. Централизованное государство возникло более 2 тысячи лет назад при императоре Цинь Шихуанди, после этого не раз распадалось и вновь воссоединялось. Все эти столетия цивилизация Китая сохранялась и развивалась не только внутри прочерченных границ. Иероглифическую письменность и конфуцианскую этику заимствовали Япония, Корея, Вьетнам и другие страны Восточной Азии.

Русская цивилизация развивается более тысячи лет, ее письменность, религиозные и моральные ценности переняли десятки соседних народов. Она тоже теряла государственность, вместе с Китаем становясь частью Монгольской империи. Испытав натиск западных крестоносцев и миссионеров, наша держава сохранила главные особенности своей цивилизации – православие, письменность и образ жизни.

Примерно таков же исторический возраст и опыт англо-саксонской цивилизации, которая взросла на Британских островах. Непрерывно расширяясь в ходе войн и морских экспедиций, она три сотни лет назад дала отростки на землях Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Сейчас определяющую роль в мире играют три цивилизации: русская, китайская и англо-саксонская. Их взаимодействие и соперничество насчитывают не одну сотню лет. При этом две первые за четыреста лет официальных межгосударственных отношений ни разу не вели между собой войн. Соприкосновение территорий неизбежно порождало пограничные споры и стычки разных масштабов. Земли переходили из рук в руки. Но состояние войны не объявлялось ни разу. Напротив, Российская империя и Империя Цин одновременно столкнулись с агрессией англо-саксонской цивилизации в годы Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860) и Крымской войны (1853–1856). Ощутив общность национальных интересов, еще в 1896 году две империи подписали в Москве так называемый "секретный договор" о союзе в противодействии агрессии Японии и стоявшей за ней Англии. Союзные отношения фиксировались и другими договорами: 1937, 1945 и 1949 годов. Эти документы отвечали интересам безопасности и развития двух стран-цивилизаций и поэтому были весьма продуктивны.

Попытки наладить добрые отношения с англо-саксонскими державами не раз предпринимались Россией и Китаем, особенно после Второй мировой войны, когда все они были союзниками. Однако США и Англия быстро перешли к "холодной войне", стали окружать СССР и КНР системой военных баз, ввели торговые блокады, грозили атомной бомбой. После ухода из жизни И.В. Сталина и Мао Цзэдуна новые правящие элиты попытались наладить с англосаксами отношения "с чистого листа". Стратегии "мирного сосуществования", "разрядки", "нового мышления", "реформ и открытости" не дали положительного эффекта и в наши дни пересматриваются. В свою очередь, англосаксы, потерпев неудачу в попытках навязать русским и китайцам ценности своей цивилизации, перешли к их "сдерживанию", фактически объявив новую глобальную "холодную войну".

На этом историческом фоне возникновение в наши дни "стратегического партнерства новой эпохи" и даже "боевого слаживания" было неизбежно. Оно объясняется не только дальновидностью нынешних вождей русского и китайского народов. Они еще десятилетие назад преодолели отчуждение предыдущих времен, наладили интенсивный диалог, взаимопонимание и взаимное доверие. Президент В.В.Путин и председатель Си Цзиньпин с невиданной энергией принялись наращивать политическое, экономическое и военное взаимодействие.

Испытывая радость от движения взаимодействия вперед и вверх, мы не можем не видеть "черных дыр" в нашей с вами сфере деятельности – духовной, гуманитарной. В некоторых СМИ и, особенно, соцсетях транслируются выступления о существовании неких злонамеренных действий другой стороны или концентрируется внимание только на реально существующие недопонимания. Национальные чувства неизбежно задевают недобросовестные изыскания в истории, где всегда можно найти поводы для дурных эмоций.

Как бывший сотрудник Идеологического отдела ЦК КПСС, я вижу важную причину сохраняющейся подозрительности в последствиях "холодной войны". Она фактически велась между КПСС и КПК, а также руководимыми ими научными и пропагандистскими ведомствами на протяжении примерно 30 лет – с начала 60-х до конца 80-х. За это время в Москве и Пекине была создана настоящая "индустрия вражды" из радиостанций, научных институтов, редакций и издательств. Сложилось несколько поколений "рыцарей холодной войны", которые сделали научную и партийную карьеру, издали целые собрания сочинений.

Искусственность "холодной войны" видна хотя бы в том, что в "золотое десятилетие" советско-китайской дружбы в 50-е годы господствовали настроения подлинной дружбы. Ситуация изменилась только после соответствующих решений руководства и массированной обработки населения. Развернутая при Горбачеве "зачистка" антикитайской индустрии не была доведена до конца из-за распада КПСС и СССР. Метастазы все еще отравляют организм нашего восприятия китайской действительности.

В Китае тоже были приняты меры по сворачиванию антисоветской, антирусской пропаганды. Идеологические органы не допускают нападки на Россию в СМИ и научных публикациях. В то же время исподтишка действуют силы, унаследовавшие традиции антисоветизма минувших десятилетий или проамериканские иллюзии. Их влияние чувствуется в публикациях социальных сетей, которые слабо контролируются властями.

Я думаю, что лидеры Москвы и Пекина имеют немало рычагов для воздействия на эти разрушительные силы. Но больше верю в эффективность положительных, конструктивных действий.

Нынешний беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений позволяет обратить внимание на сохраняющиеся "гнойники" духовной инфекции, вскрыть их и вычистить заразу. Не избегать стыдливо "серые зоны" истории, а создавать позитивную версию, основанную на историческом материале, который, как и все в жизни, имеет две стороны медали.

Предстоящее 80-летие великой Победы над фашизмом дает повод с новой энергией осветить значение советско-китайского взаимодействия в те годы в интересах каждого из наших народов. Тогда, как и сегодня, мы являемся друг для друга "вторым фронтом". Начатая фестивалем "Победили вместе"! 19 лет назад работа должна быть продолжена и тиражирована.

Давайте проведем наш следующий фестиваль во Владивостоке и посвятим его общей Победе!

Давайте подойдем к юбилею с яркими работами, достойными наших великих цивилизаций!

Россия и Китай победят вместе!

Источник - Завтра
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