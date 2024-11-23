"Стремится развязать третью мировую войну": почему в США призвали объявить Байдену импичмент

14:02 26.11.2024

В США призывают конгрессменов объявить Байдену импичмент



Роман Шимаев

23 ноября 2024



Конгресс США должен начать процедуру импичмента Джо Байдена за разрешение Киеву использовать дальнобойные системы для атак на российскую территорию, считают американские журналисты и политические деятели. Действующего главу Белого дома обвиняют в эскалации конфликта и возможной угрозе развязывания третьей мировой войны. Россия в ответ на удары ракетами ATACMS, HIMARS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям нанесла комбинированный удар с использованием новейшей системы "Орешник" по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.



В США призывают конгрессменов запустить процедуру импичмента Джо Байдена за предоставленное киевскому режиму разрешение на нанесение ударов дальнобойными системами по территории РФ.



"Объявим импичмент допустившему геноцид Байдену: теперь он стремится развязать третью мировую войну", - написал американский журналист Джексон Хинкл.



Он также заявил, что Дональду Трампу объявили импичмент после того, как он приостановил предоставление военной помощи Украине, которую Владимир Зеленский, по его словам, использовал для подготовки к конфликту с Россией.



"Мы живем в абсолютно проклятое время", - добавил Хинкл.



Ранее бывший директор Торгового представительства США Стив Гилл в беседе с RT также призвал конгресс США к действию, чтобы не допустить дальнейших провокаций со стороны действующей администрации Белого дома.



"Если для этого потребуется начать процедуру импичмента и попытаться отстранить его от должности за невменяемость и психическую неуравновешенность, то нужно задействовать положения 25-й поправки к Конституции США [о порядке осуществления президентских полномочий в случае отстранения президента от должности]", - сказал он.



Гилл также призвал мировое сообщество аплодировать той выдержке, которую демонстрирует Владимир Путин.



"Когда только были выпущены эти ракеты, я в разговоре с другом в шутку сказал, что Украине остается лишь молиться и надеяться, что вдруг не станет правильным говорить о Киеве в прошедшем времени", - подчеркнул он.



Снятие запрета на использование ракетных систем ATACMS для ударов вглубь российской территории представляет огромную опасность для человечества. Об этом в эфире RT заявила Тара Рид, бывшая помощница Джо Байдена.



"На эту тему хорошо высказался конгрессмен Мэсси, назвавший подобное решение "правонарушением, влекущим за собой импичмент". Так что противники такого шага, уверена, рассматривают самые разные варианты действий. И 12 сентября президент Путин говорил о том, какие последствия повлечет за собой пересечение этой черты", - добавил она.



Напомним, что 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях подверглись ракетным атакам, в ходе которых были задействованы американские системы ATACMS и HIMARS, а также британские ракеты Storm Shadow.



Как заявил Владимир Путин, после этого "спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера". В ответ на это ВС РФ нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".



Российский лидер также предупредил, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности РФ.



"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - пояснил президент в своем заявлении 21 ноября.



Кроме того, на этой неделе Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Как указывали в Кремле, обновление ядерной доктрины приводит положения в области ядерного сдерживания в соответствие с нынешней обстановкой.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: речь идет о том, чтобы обеспечить понимание потенциальным противником "неотвратимости возмездия" в случае агрессии против РФ и ее союзников.