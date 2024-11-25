 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.11.2024
14:07  В Лондоне траур - их "связник" неожиданно попал в плен к россиянам
14:06  Суды и миллионные иски. Что оставляют после себя западные компании в России
14:05  "Все исполнительные органы переведем в Новый Ташкент" - президент Мирзиеев
14:04  Андижанский государственный технический институт образуют на базе трех вузов
14:03  Как реформируют свою милицию страны Центральной Азии
14:02  "Стремится развязать третью мировую войну": почему в США призвали объявить Байдену импичмент
14:01  Как в Абхазии убирали президента и забор, - Юрий Васильев

13:53  Россия и Китай победят вместе! - Юрий Тавровский
13:19  Эскалация Запада против России: рисков больше чем плюсов, - Кристофер Маккаллион, Бен Фридман
13:17  Европа нашла за что полюбить Трампа, - В.Корнилов
13:16  Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан Закиров
13:10  Сырский, уходя с Донбасса, приказал "сжигать мосты"
13:08  "Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
13:05  Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать
13:04  Крипторалли Трампа: как сильно может вырасти биткоин
09:15  Скончался кыргызстанский врач, академик и экс-народный депутат СССР Эрнст Акрамов
09:09  Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку, - С.Николаев
09:03  Русофобы двух сортов. Поляки определились с кандидатами в президенты, - Олег Хавич
08:58  Бегут, не дожидаясь приказа. ВСУ уходят из Донбасса в Запорожскую область, - "Регнум"
08:54  Грузия получила новое правительство, - Игорь Селезнев
08:51  Пекин предложил миру свой рецепт борьбы с бедностью, - А.Башкатова
08:46  Зять в оборот: в Сербии пошли на сделку с членом семьи Трампа, - К.Логинова
08:42  Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к Форуму регионов, - "Известия"
08:37  ВС РФ создали плацдарм на западном берегу Оскола севернее Купянска – итоговая сводка Readovka за 25 ноября
08:33  Умерла ветеран ВОВ Мария Лиманская, известная как "Регулировщица Победы"
01:01  Правый поворот Европы неостановим, - Владимир Можегов
00:51  В успех экономики Таджикистана трудно поверить, - Андрей Захватов
00:42  Премьер-министр Киргизии получил выговор за закупку некачественных ноутбуков для учителей
00:39  Путин назвал прорывом создание российской вакцины от рака
00:34  Таджикистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2025 году. Детали соглашения не раскрываются
00:13  Политолог Гасанов оценил будущее протестов в Грузии: "Ситуация сложная"
00:10  Сотрудничество России с КНДР вышло на новый уровень, - Георгий Толорая
00:06  Имперский зуд толкает Британию на самоубийственную помощь Украине, - О.Головенко
00:04  Инфраструктурные войны: Запад осознал себя в новой реальности, - А.Белов
00:03  В "Исламском Эмирате Афганистан" появился Директорат по сохранению ценностей джихада
Понедельник, 25.11.2024
21:18  Работы известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина покажут на 50-ом Российском Антикварном Салоне
21:13  Цифровое оружие: Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире
21:10  Как США захлестнула эпидемия нового наркотика и почему она грозит военным вторжением в Мексику?
21:06  Президент Узбекистана посадил дерево в рамках проекта создания "зеленого пояса" Ташкента
21:02  Президент Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Вену
20:59  La Repubblica: Запад получил зеркальный ответ. Европа поджала хвост, увидев "Орешник"
20:58  Кто был первым россиянином на Арабском Востоке, - П.В.Густерин
17:10  Экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Куракина приговорили к 17 годам колонии
17:03  В Таджикистане создали штаб по цифровизации госуслуг и безналичных расчетов
17:00  Банки Узбекистана и Казахстана прекратили обслуживать выпущенные Газпромбанком карты UnionPay
16:58  ВС РФ ответили "Орешником". Итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
16:36  Волгоград. Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 13,5 года колонии
16:29  ЗамМИД России Рябков: Уговоры успеха не имели, будем размещать РСМД поближе к США
14:41  Казахстан отреагировал на удар "Орешника". Токаев мобилизовал все государственные структуры, - Виктория Панфилова
14:11  Р.Ошакбаев: Казахстан и Россия - противоречия между восприятием и реальностью
13:54  Вину Израиля ищут всем миром. Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Как реформируют свою милицию страны Центральной Азии
14:03 26.11.2024

Эти реформы проходят десятилетиями, однако многие болезненные вопросы до сих пор остаются нерешенными.

Власти каждой из стран в Центральной Азии уже давно признали необходимость преобразования одного из главных государственных органов, призванного охранять закон и порядок. Масштабные реформы милиции были инициированы в разные годы, но ни одна из стран еще не создала милицию, которая бы удовлетворяла всех – и власть, и общество. И все же, какие изменения произошли в рамках проводимых реформ?

Вопрос реформирования милиции стал актуальным для стран Центральной Азии после обретения их независимости. При построении демократического государства созрела необходимость уйти от советской системы карательных органов и создать общественно-ориентированную милицию, доверяемую народом и защищающую его права, безопасность и спокойствие.

По мнению Эрики Марат, американского эксперта по политике полицейских реформ, изучающей, в том числе, кейсы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, реформа милиции должна строиться на системном диалоге власти и гражданского общества.

Это очень медленный процесс, отмечает она, и будет казаться, что он ни к чему не движется из-за разных приоритетов. Но эти диалоги очень важны, поскольку они и являются ключевым элементом всех будущих реформ.

При этом трансформация милиции должна происходить не за счет замены терминов, изменения униформы сотрудников и обновления технической базы. Главный ракурс должен быть нацелен на изменение отношения милиции к обществу, ее подотчетность и прозрачную деятельность.

Таджикистан: ближе к народу, но без принятия главного закона

В Таджикистане реформа милиции активно началась с 2013 года. Тогда президент страны Эмомали Рахмон утвердил соответствующую Стратегию, предусматривающую принципиально новый подход к обеспечению развития милиции.

Завершиться реформа должна была в 2020 году. Но этого не произошло, и власти утвердили новую Программу на 2021-2025 годы.

Само МВД оценило результаты первой реформы, как значительные. В частности, была разработана правовая база министерства, введен конкурсный отбор на вакантные должности, проведены сотни обучающих мероприятий, создан Центр тестирования и собственная служба внутренней безопасности.

Приняты десятки законов, приказов и внутриведомственных правовых нормативов, подписаны сотруднические соглашения по безопасности с рядом зарубежных стран. Кроме этого, улучшены условия труда и быта сотрудников милиции, построены и отремонтированы множество зданий и сооружений.

В рамках реформы внедрена система видеонаблюдения "Безопасный город", способствующая выявлять нарушения ПДД, находить преступников и потерянных детей. Правда, система действует пока только в Душанбе.

Для более тесного диалога с общественностью созданы общественные советы, деятельность которых направлена на взаимодействие населения реформе милиции, охрану правопорядка и профилактику правонарушений. Также запущена деятельность мобильной передвижной милиции для обслуживания жителей отдаленных селений.

Сотрудники милиции стали контактировать с населением через интернет-платформы. В частности, можно публично обратиться с жалобой через соцсети и получить помощь в раскрытии преступлений.

Телефоны доверия, по которым граждане могут обратиться за помощью круглосуточно, функционируют в отделах внутренних дел каждого региона страны.

При этом оценка результатов проведенной реформы со стороны доноров и партнеров оказалась не столь удовлетворительной. Позитивными были признаны шаги по созданию взаимосвязи с общественностью, а именно создание общественных советов, хотя их результаты не имели должного эффекта.

В настоящее время деятельность общественных советов поддерживается только лишь за счет донорских средств, что ставит вопрос на возможности их дальнейшего функционирования.

Эксперты отмечают, что большинство нововведений, озвученных МВД, – не есть реформа милиции, а закономерное ее развитие. При этом многие выполненные пункты остаются лишь на бумаге. В частности, конкурсный отбор на замещение вакантных должностей внедрен лишь формально, также как и улучшение социального обеспечения сотрудников милиции.

Взаимосвязь милиции с населением посредством соцсетей не поставлена на поток, а происходит лишь в отдельных регионах, где присутствует прогрессивное руководство.

Все еще остается нерешенной проблемой злоупотребление сотрудниками милиции своим служебным положением, сбор незаконных средств у предпринимателей, грубое обращение с гражданами, нарушение их неприкосновенности вопреки принципам презумпции невиновности, применение пыток и нарушение прав человека, а также коррупция, кумовство и местничество.

Но главное, не выполнен основной пункт реформы – принятие закона "О полиции". Этот закон должен быть стать тем фундаментом, который бы запустил процесс реформы и повлек за собой все важные изменения в деятельности правоохранительных органов.

Узбекистан: Закон об ОВД, Кодекс культуры и поведения и туристическая полиция

В Узбекистане фундаментальные реформы в структурах МВД начались со вступления в силу закона об органах внутренних дел. В 2017 году глава государства Шавкат Мирзиеев подписал указ о преобразовании милиции в "общественно-ориентированную профессиональную службу", призванную служить интересам народа.

Упраздненный советский термин "милиция" заменили на "органы внутренних дел" и внедрили десятки новшеств в этой сфере.

Среди них: рейтинговая система для сотрудников и принятие Кодекса культуры поведения и общения, активное использование соцсетей для реагирования на жалобы и пожелания населения, создание дополнительных отделов внутренних дел и махаллинских пунктов правопорядка.

Введены новые должности, в частности, инспектор по профилактике преступлений, инспектор по вопросам безопасности женщин.

Для мотивации к непрерывной службе для сотрудников предусмотрены льготные кредиты на приобретение жилья и личного автомобиля.

Начала функционировать, так называемая, туристическая полиция, направленная на обеспечение безопасности гостей города. Разработана концепция "Безопасный туризм", в рамках которой введены дополнительные меры безопасности: увеличено количество видеокамер на улицах и перекрестках, установлены кнопки тревожной связи и другое. Для борьбы с коррупцией сотрудники ДПС оснащены видеорегистраторами.

Как отмечают эксперты, несмотря на действенные меры, еще многое предстоит сделать. Случаи применения пыток, избиение заключенных в местах лишения свободы и частые случаи коррупции все еще продолжают существовать.

Кыргызстан: важные законы, патрульная милиция и недолговечные Советы

Реформы в органах внутренних дел в Кыргызстане продолжаются уже более 20 лет. Аналитики характеризуют этот процесс "вялотекущим, но практически непрерывным".

В противовес данному мнению эксперты по реформе правоохранительных органов отмечают, что реформу нельзя "начать" и "закончить" в строго отведенные сроки. Общественно-политическая ситуация в мире, да и в самой стране, меняется так быстро, что вопрос реформ каждый раз приобретает новый подтекст.

С 1998 года в Кыргызстане было принято 6 программ по реформе милиции. Как правило, при каждой смене руководства страны реформа обретала новый оборот, при этом ранее принятые программы так и не были полностью реализованы.

Особенно активные преобразования начались на фоне революционных событий в 2011 году, когда гражданское общество стало более инициативным. Тогда был создан Совет по реформированию и развитию системы правопорядка. Заседания в нем проходили ежеквартально в открытом режиме с участием как представителей власти, так и гражданского общества и экспертов. Однако просуществовал этот важный двигатель реформы недолго – всего три года.

Созданный в 2021 году Общественный совет, призванный обеспечивать постоянную взаимосвязь народа с милицией, также проработал недолго. Через два года он прекратил свою деятельность.

В рамках реформ за 20 лет в стране был принят ряд важных законов и прогрессивных решений, но сам базовый закон "Об органах внутренних дел Кыргызской Республики" обновлялся незначительно.

В целом, из реализованных нововведений: созданы патрульная и туристическая милиция и передвижные милицейские пункты. Территориальные органы внутренних дел и спецподразделения укомплектованы новым автотранспортом, продолжается процесс цифровизации их работы. В наиболее криминогенных районах страны установлены видеокамеры, увеличена заработная плата сотрудников.

Как отмечают эксперты, несмотря на переход страны к новой системе общественных отношений, милиция в Кыргызстане в основе своей осталась прежней. По словам самих сотрудников МВД, чтобы реально ощутить результаты проводимых реформ, необходимо существенное финансирование.

Казахстан: местная полицейская служба, фронт-офисы и электронное уголовное дело

В 1998 году Казахстан официально переименовал милицию в полицию. Из-за ряда громких событий и политических преобразований, происходящих в последующие 20 лет, МВД республики переживало одну реформу за другой. В частности, неоднократно были проведены изменения в полномочиях и подотчетности ключевых комитетов и ведомств.

В 2015 году была создана местная полицейская служба (МПС), которая занимается профилактикой правонарушений, охраной общественного порядка, предупреждением и пресечением уголовных правонарушений и т.д.

Самое масштабное в истории страны реформирование органов внутренних дел началось в 2019 году. Катализатором послужило громкое убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Это трагическое событие, когда грабители убивают человека на улице средь бела дня, вызвало огромный общественный резонанс и запустило процесс консолидации гражданского общества.

Люди требовали реформ в структуре МВД и создания профессиональной, прозрачной и эффективной правоохранительной системы, способной защищать основные права и свободы граждан.

Образованное Facebook-сообщество "Требуем реформу МВД" в короткие сроки собрало 15 тысяч участников. Группа разработала концепцию Новой Полиции Казахстана, где были выдвинуты 112 рекомендаций по реформе МВД.

В свою очередь, власти разработали Дорожную карту по модернизации ОВД и внедрили ряд важных инициатив: появились фронт-офисы при подразделениях МВД для оперативного разрешения вопросов граждан, некоторые полицейские начальники и участковые инспекторы открыли страницы в соцсетях для быстрой обратной связи с населением.

В первый год реформы была оптимизирована организационно-штатная структура МВД, упразднены излишние управленческие звенья, сокращена численность сотрудников и частично обновлен руководствующий состав.

Для сотрудников повысили зарплату и улучшили соцзащиту, усилили отбор и подготовку кадров, модернизировали ведомственное образование, внедрили новые критерии оценки деятельности полиции, ввели электронное уголовное дело и усилили борьбу с коррупцией.

Однако из выдвинутых обществом рекомендаций власти приняли во внимание только 18, еще 10 – частично. По словам одного из основателей сообщества, среди проигнорированных предложений были основные требования по структурной реформе полиции, связанные с ее подотчетностью и прозрачной деятельностью и основанные на лучших примерах с учетом принципа верховенства права.

По словам экспертов, несмотря на положительные изменения проводимой в Казахстане реформы, уровень поддержки и доверия со стороны общества к правоохранительным органам остается недостаточным. Не решены многие ключевые проблемы: продолжают нарушаться права человека, остается нормой безнаказанность за пытки, а МВД сохраняет лидерство среди самых коррумпированных ведомств в стране.

Эксперты уверены, что реформа полиции в Казахстане, впрочем, как и во всей Центральной Азии, – дело в первую очередь политической воли.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732618980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Члены Бюро Сената утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Повышение охвата образованием и медсуслугами, исключение приписок и борьба с теневой экономикой: в Правительстве рассмотрели цифровые проекты
- Казахстанская делегация во главе с Государственным советником Ерланом Кариным приняла участие в мероприятиях и встречах в Китайской Народной Республике
- О влиянии истории на современность
- "Газпром" и Казахстан договорились по Карачаганаку
- Нынешнее положение и перспективы развития нефтяной отрасли обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили вопросы возрождения и популяризации казахских пород лошадей
- Обратный маршрут по ТМТМ: первый контейнерный поезд из Баку в Сиань
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  