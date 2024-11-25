Как реформируют свою милицию страны Центральной Азии

14:03 26.11.2024 Эти реформы проходят десятилетиями, однако многие болезненные вопросы до сих пор остаются нерешенными.



Власти каждой из стран в Центральной Азии уже давно признали необходимость преобразования одного из главных государственных органов, призванного охранять закон и порядок. Масштабные реформы милиции были инициированы в разные годы, но ни одна из стран еще не создала милицию, которая бы удовлетворяла всех – и власть, и общество. И все же, какие изменения произошли в рамках проводимых реформ?



Вопрос реформирования милиции стал актуальным для стран Центральной Азии после обретения их независимости. При построении демократического государства созрела необходимость уйти от советской системы карательных органов и создать общественно-ориентированную милицию, доверяемую народом и защищающую его права, безопасность и спокойствие.



По мнению Эрики Марат, американского эксперта по политике полицейских реформ, изучающей, в том числе, кейсы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, реформа милиции должна строиться на системном диалоге власти и гражданского общества.



Это очень медленный процесс, отмечает она, и будет казаться, что он ни к чему не движется из-за разных приоритетов. Но эти диалоги очень важны, поскольку они и являются ключевым элементом всех будущих реформ.



При этом трансформация милиции должна происходить не за счет замены терминов, изменения униформы сотрудников и обновления технической базы. Главный ракурс должен быть нацелен на изменение отношения милиции к обществу, ее подотчетность и прозрачную деятельность.



Таджикистан: ближе к народу, но без принятия главного закона



В Таджикистане реформа милиции активно началась с 2013 года. Тогда президент страны Эмомали Рахмон утвердил соответствующую Стратегию, предусматривающую принципиально новый подход к обеспечению развития милиции.



Завершиться реформа должна была в 2020 году. Но этого не произошло, и власти утвердили новую Программу на 2021-2025 годы.



Само МВД оценило результаты первой реформы, как значительные. В частности, была разработана правовая база министерства, введен конкурсный отбор на вакантные должности, проведены сотни обучающих мероприятий, создан Центр тестирования и собственная служба внутренней безопасности.



Приняты десятки законов, приказов и внутриведомственных правовых нормативов, подписаны сотруднические соглашения по безопасности с рядом зарубежных стран. Кроме этого, улучшены условия труда и быта сотрудников милиции, построены и отремонтированы множество зданий и сооружений.



В рамках реформы внедрена система видеонаблюдения "Безопасный город", способствующая выявлять нарушения ПДД, находить преступников и потерянных детей. Правда, система действует пока только в Душанбе.



Для более тесного диалога с общественностью созданы общественные советы, деятельность которых направлена на взаимодействие населения реформе милиции, охрану правопорядка и профилактику правонарушений. Также запущена деятельность мобильной передвижной милиции для обслуживания жителей отдаленных селений.



Сотрудники милиции стали контактировать с населением через интернет-платформы. В частности, можно публично обратиться с жалобой через соцсети и получить помощь в раскрытии преступлений.



Телефоны доверия, по которым граждане могут обратиться за помощью круглосуточно, функционируют в отделах внутренних дел каждого региона страны.



При этом оценка результатов проведенной реформы со стороны доноров и партнеров оказалась не столь удовлетворительной. Позитивными были признаны шаги по созданию взаимосвязи с общественностью, а именно создание общественных советов, хотя их результаты не имели должного эффекта.



В настоящее время деятельность общественных советов поддерживается только лишь за счет донорских средств, что ставит вопрос на возможности их дальнейшего функционирования.



Эксперты отмечают, что большинство нововведений, озвученных МВД, – не есть реформа милиции, а закономерное ее развитие. При этом многие выполненные пункты остаются лишь на бумаге. В частности, конкурсный отбор на замещение вакантных должностей внедрен лишь формально, также как и улучшение социального обеспечения сотрудников милиции.



Взаимосвязь милиции с населением посредством соцсетей не поставлена на поток, а происходит лишь в отдельных регионах, где присутствует прогрессивное руководство.



Все еще остается нерешенной проблемой злоупотребление сотрудниками милиции своим служебным положением, сбор незаконных средств у предпринимателей, грубое обращение с гражданами, нарушение их неприкосновенности вопреки принципам презумпции невиновности, применение пыток и нарушение прав человека, а также коррупция, кумовство и местничество.



Но главное, не выполнен основной пункт реформы – принятие закона "О полиции". Этот закон должен быть стать тем фундаментом, который бы запустил процесс реформы и повлек за собой все важные изменения в деятельности правоохранительных органов.



Узбекистан: Закон об ОВД, Кодекс культуры и поведения и туристическая полиция



В Узбекистане фундаментальные реформы в структурах МВД начались со вступления в силу закона об органах внутренних дел. В 2017 году глава государства Шавкат Мирзиеев подписал указ о преобразовании милиции в "общественно-ориентированную профессиональную службу", призванную служить интересам народа.



Упраздненный советский термин "милиция" заменили на "органы внутренних дел" и внедрили десятки новшеств в этой сфере.



Среди них: рейтинговая система для сотрудников и принятие Кодекса культуры поведения и общения, активное использование соцсетей для реагирования на жалобы и пожелания населения, создание дополнительных отделов внутренних дел и махаллинских пунктов правопорядка.



Введены новые должности, в частности, инспектор по профилактике преступлений, инспектор по вопросам безопасности женщин.



Для мотивации к непрерывной службе для сотрудников предусмотрены льготные кредиты на приобретение жилья и личного автомобиля.



Начала функционировать, так называемая, туристическая полиция, направленная на обеспечение безопасности гостей города. Разработана концепция "Безопасный туризм", в рамках которой введены дополнительные меры безопасности: увеличено количество видеокамер на улицах и перекрестках, установлены кнопки тревожной связи и другое. Для борьбы с коррупцией сотрудники ДПС оснащены видеорегистраторами.



Как отмечают эксперты, несмотря на действенные меры, еще многое предстоит сделать. Случаи применения пыток, избиение заключенных в местах лишения свободы и частые случаи коррупции все еще продолжают существовать.



Кыргызстан: важные законы, патрульная милиция и недолговечные Советы



Реформы в органах внутренних дел в Кыргызстане продолжаются уже более 20 лет. Аналитики характеризуют этот процесс "вялотекущим, но практически непрерывным".



В противовес данному мнению эксперты по реформе правоохранительных органов отмечают, что реформу нельзя "начать" и "закончить" в строго отведенные сроки. Общественно-политическая ситуация в мире, да и в самой стране, меняется так быстро, что вопрос реформ каждый раз приобретает новый подтекст.



С 1998 года в Кыргызстане было принято 6 программ по реформе милиции. Как правило, при каждой смене руководства страны реформа обретала новый оборот, при этом ранее принятые программы так и не были полностью реализованы.



Особенно активные преобразования начались на фоне революционных событий в 2011 году, когда гражданское общество стало более инициативным. Тогда был создан Совет по реформированию и развитию системы правопорядка. Заседания в нем проходили ежеквартально в открытом режиме с участием как представителей власти, так и гражданского общества и экспертов. Однако просуществовал этот важный двигатель реформы недолго – всего три года.



Созданный в 2021 году Общественный совет, призванный обеспечивать постоянную взаимосвязь народа с милицией, также проработал недолго. Через два года он прекратил свою деятельность.



В рамках реформ за 20 лет в стране был принят ряд важных законов и прогрессивных решений, но сам базовый закон "Об органах внутренних дел Кыргызской Республики" обновлялся незначительно.



В целом, из реализованных нововведений: созданы патрульная и туристическая милиция и передвижные милицейские пункты. Территориальные органы внутренних дел и спецподразделения укомплектованы новым автотранспортом, продолжается процесс цифровизации их работы. В наиболее криминогенных районах страны установлены видеокамеры, увеличена заработная плата сотрудников.



Как отмечают эксперты, несмотря на переход страны к новой системе общественных отношений, милиция в Кыргызстане в основе своей осталась прежней. По словам самих сотрудников МВД, чтобы реально ощутить результаты проводимых реформ, необходимо существенное финансирование.



Казахстан: местная полицейская служба, фронт-офисы и электронное уголовное дело



В 1998 году Казахстан официально переименовал милицию в полицию. Из-за ряда громких событий и политических преобразований, происходящих в последующие 20 лет, МВД республики переживало одну реформу за другой. В частности, неоднократно были проведены изменения в полномочиях и подотчетности ключевых комитетов и ведомств.



В 2015 году была создана местная полицейская служба (МПС), которая занимается профилактикой правонарушений, охраной общественного порядка, предупреждением и пресечением уголовных правонарушений и т.д.



Самое масштабное в истории страны реформирование органов внутренних дел началось в 2019 году. Катализатором послужило громкое убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.



Это трагическое событие, когда грабители убивают человека на улице средь бела дня, вызвало огромный общественный резонанс и запустило процесс консолидации гражданского общества.



Люди требовали реформ в структуре МВД и создания профессиональной, прозрачной и эффективной правоохранительной системы, способной защищать основные права и свободы граждан.



Образованное Facebook-сообщество "Требуем реформу МВД" в короткие сроки собрало 15 тысяч участников. Группа разработала концепцию Новой Полиции Казахстана, где были выдвинуты 112 рекомендаций по реформе МВД.



В свою очередь, власти разработали Дорожную карту по модернизации ОВД и внедрили ряд важных инициатив: появились фронт-офисы при подразделениях МВД для оперативного разрешения вопросов граждан, некоторые полицейские начальники и участковые инспекторы открыли страницы в соцсетях для быстрой обратной связи с населением.



В первый год реформы была оптимизирована организационно-штатная структура МВД, упразднены излишние управленческие звенья, сокращена численность сотрудников и частично обновлен руководствующий состав.



Для сотрудников повысили зарплату и улучшили соцзащиту, усилили отбор и подготовку кадров, модернизировали ведомственное образование, внедрили новые критерии оценки деятельности полиции, ввели электронное уголовное дело и усилили борьбу с коррупцией.



Однако из выдвинутых обществом рекомендаций власти приняли во внимание только 18, еще 10 – частично. По словам одного из основателей сообщества, среди проигнорированных предложений были основные требования по структурной реформе полиции, связанные с ее подотчетностью и прозрачной деятельностью и основанные на лучших примерах с учетом принципа верховенства права.



По словам экспертов, несмотря на положительные изменения проводимой в Казахстане реформы, уровень поддержки и доверия со стороны общества к правоохранительным органам остается недостаточным. Не решены многие ключевые проблемы: продолжают нарушаться права человека, остается нормой безнаказанность за пытки, а МВД сохраняет лидерство среди самых коррумпированных ведомств в стране.



Эксперты уверены, что реформа полиции в Казахстане, впрочем, как и во всей Центральной Азии, – дело в первую очередь политической воли. Источник - Азия-Плюс

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