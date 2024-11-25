Андижанский государственный технический институт образуют на базе трех вузов

14:04 26.11.2024

На базе Андижанского машиностроительного института, Андижанского института экономики и строительства, а также Андижанского факультета Ташкентского института текстильной и легкой промышленности будет создан Андижанский государственный технический институт.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением от 18 ноября утвердил создание Андижанского государственного технического института, сообщило Министерство юстиции.



Новый вуз образуется на базе трех институтов - Андижанского машиностроительного института, Андижанского института экономики и строительства, а также Андижанского факультета Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.



Институт будет готовить кадры в сферах автомобилестроения, электротехники, энергетики, текстильной промышленности, инженерного дела, строительства и другие отраслях в целях удовлетворения потребностей региона в квалифицированных кадрах.



Все студенты, обучающиеся в указанных трех вузах, продолжат обучение в новом институте. С этого учебного года выпускникам будет выдаваться диплом Андижанского государственного технического института.



В институте с 2025/2026 учебного года увеличится объем подготовки кадров в таких направлениях, как энергетическое машиностроение, искусственный интеллект, мехатроника и робототехника.



Со следующего года будет внедрена система оценки успеваемости студентов и эффективности деятельности преподавателей на основе международных стандартов.



Для студентов бакалавриата и магистратуры, показывающих высокие результаты, занятия будут вестись в отдельных группах на иностранных языках.