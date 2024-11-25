"Все исполнительные органы переведем в Новый Ташкент" - президент Мирзиеев

14:05 26.11.2024

"Все исполнительные органы переведем в Новый Ташкент" - президент



Президент Узбекистана сообщил о планах переместить все государственные органы исполнительной власти (министерства и ведомства) в Новый Ташкент. "Представьте, не будут заезжать большие машины, не будет пробок, а люди только выиграют от этого", - сказал он.



Органы исполнительной власти Узбекистана будут переведены на территорию города Новый Ташкент. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиеев 23 ноября на мероприятии по созданию "зеленого пояса" вокруг столицы.



"Не все верили, когда мы начинали парк „Новый Узбекистан". Поэтому я и говорю, что эта инициатива не для показухи. Эта инициатива должна быть постоянной в каждой семье, на каждом предприятии, чтобы в будущем наши дети, внуки говорили, что это дерево посадил мой отец, моя сестра, мой брат", - заявил глава государства (по сюжету телеканала "Узбекистан 24").



"Дай Бог, сейчас построим Новый Ташкент и переведем все исполнительные органы в Новый Ташкент. Мы строим такие планы. Представьте, не будут заезжать большие машины, не будет пробок, а люди только выиграют от этого", - сказал он.



Глава государства упомянул свое выступление на Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку и заявил, что "не просто так" предложил объявить 2025 год в Узбекистане Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики.



"Если мы будем уделять равнозначное внимание устойчивому развитию экономики и вопросам экологии, „зеленой" экономике… Мы хотим выйти на мировые рынки, хотим вступить во Всемирную торговую организацию, поскольку у нас единственная цель - найти рынки. Надо открыть рынки для предпринимателей, ведь они привозят технологии из Европы, Азии, Америки, Китая. Куда он завтра поставит свою продукцию? Знаете, нужно, чтобы поменялось сознание. Чтобы стать конкурентоспособными и избавиться от коррупции, нужно обновлять технологии и выпускать достойную продукцию для рынка", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев заявил, что планируется достичь ВВП в 200 млрд долларов. "Когда мы начинали, он составлял 51 млрд долларов, сейчас это уже 110 млрд. Это оказалось возможным! Поэтому если мы будем активно двигаться в соответствии с нашей стратегией ради будущего нашей Родины, всех наших планов и целей, то мы достигнем целей", - сказал президент.



Постановлением президента от 19 апреля координационному совету, который возглавляет премьер-министр, было поручено в течение трех месяцев внести предложение по перемещению министерств и ведомств в Новый Ташкент.



В марте 2023 года президент заложил капсулу, знаменующую начало строительства Нового Ташкента. Ожидается, что город вместит 1 миллион человек. Он отмечал, что здесь разместятся государственные учреждения, вузы и другие объекты.



На месте же зданий, где сейчас располагаются министерства и ведомства, планируется открыть гостиницы, объекты торговли и услуг. "Ташкент превратится в современный центр туризма и бизнеса", - заявил тогда глава государства.



В сентябре прошлого года глава государства одобрил объединенный проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. "Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией", - сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.



Глава государства заявлял, что важно начать проект Нового Ташкента, иначе через пять лет в столице будет "невозможно жить".