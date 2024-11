Суды и миллионные иски. Что оставляют после себя западные компании в России

14:06 26.11.2024

Кирилл Велесов

24 ноября 2024



Уход с российского рынка не освобождает западные компании от ответственности перед своими клиентами. Пример тому - судебное решение в пользу предпринимателя из Подмосковья, который доказал свою правоту в споре с немецким автопроизводителем BMW.



Бизнесмен стал счастливым обладателем BMW Х7 еще в 2021 году. Детище германского автопрома с "полным фаршем" обошлось ему в 11 миллионов рублей.



Однако прокатиться на "семерке" с ветерком не получилось, так как вскоре обнаружился серьезный изъян в системе обдува передних сидений: вентилятор оказался бракованным.



"Он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине, а также, по словам владельца, орал, как резаная свинья", - так описываются страдания обманутого клиента автоконцерна.



Мужчина обратился в суд, требуя заменить автомобиль. Суд встал на его сторону и обязал немецких автопромышленников выплачивать неустойку, пока истец не получит ключи от новой "бэхи".



Но тут в дело вмешалась большая политика. Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию против враждебного киевского режима, сторону которого заняла "просвещенная Европа" и остальная часть "цивилизованного" мира.



Верные "евроатлантической солидарности" западные компании решили оставить атакованную санкциями Россию. Покинув российский рынок, концерн BMW решил позабыть и об обязательствах, наложенных на него судом.



За это время ежемесячная пеня в 6,5 миллиона рублей увеличила долг компании из ФРГ перед подмосковным автолюбителем до 300 миллионов рублей, что и подтвердил суд.



Наказаны за нарушения



Антироссийские санкции, которые вынудили иностранные компании отказаться от российского рынка и прибылей, которые он приносил, вызвали волну обращений в суды потребителей и бизнесменов из России. Предметом исков стало невыполнение компаниями своих обязательств перед партнерами.



Одним из первых успешных прецедентов стало дело испанской сети магазинов одежды и аксессуаров Inditex. Она покинула Россию в марте 2022 года, но не расторгла договоры об аренде торговых площадей. В декабре того же года Арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил претензии к ООО "Бершка СНГ", дочке Inditex. Как ранее сообщало ИА Регнум, единоразовая неустойка составила 5,1 миллиона рублей, хотя истец запрашивал более 23 миллионов рублей.



Российским компаниям из газовой отрасли также сопутствует успех в судебных разбирательствах. В январе 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил наложить арест на активы немецких компаний Linde GmbH и Linde PLC в России.



Такое судебное решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску российской компании "Русхимальянс". Российская сторона обратилась в суд после отказа партнеров из ФРГ, несмотря на перечисленный аванс, выполнять свои обязательства по строительству одного из крупнейших в мире газохимических комплексов в Усть-Луге Ленинградской области.



Инвесторами проекта выступили "Газпром" и "Русгаздобыча", "Русхимальянс" - в качестве оператора, а компании из ФРГ должны были поставлять технологическое оборудование.



Как сообщало ИА Регнум, стоимость арестованных судом активов оценивается в 35 миллиардов рублей. В феврале этого года иск российской стороны был удовлетворен полностью. Суд взыскал с Linde GmbH и Linde PLC 993 миллиона евро и 44 миллиарда рублей.



Досталось от "Русхимальянса" и немецким банкирам. В мае все тот же суд постановил арестовать находящиеся в России активы Deutsche Bank на общую сумму 238,61 миллиона евро.



По информации ИА Регнум, Deutsche Bank выступил гарантом Linde по договору на строительство комплекса в Усть-Луге. Выплачивать компенсацию он отказался, сославшись на антироссийские санкции.



Также в апреле этого года суд удовлетворил иск ФНС к ООО "Торг", дочерней компании шведского мебельного ретейлера IKEA. Суть иска сводилась к оспариванию перевода средств ООО "Торг" ирландской компании Fami Limited.



Суд встал на сторону истца на основании президентского указа от 5 марта 2022 года, который "запрещает движение капитала в пользу резидентов недружественных стран", и постановил взыскать почти 13 миллиардов рублей в пользу государства. Сама сделка была признана "антисоциальной и противоречащей основам нравственности и публичным интересам российского государства".



В сфере IT также не обходится без судебных прений, в которых российские истцы одерживают победы. По данным на сентябрь прошлого года, российские оптовые поставщики подали 43 иска к иностранным производителям и отсудили более 4,7 миллиарда рублей. Эти цифры содержатся в исследовании юридической фирмы "МЭФ Legal".



Правда, на фоне совокупной выручки покинувших Россию IT-гигантов Dell, HP, SAP, Cisco, IBM, HPE, Oracle, Microsoft и Intel, которая в 2021 году составила 231,3 миллиарда рублей, удовлетворенные исковые требования представляют собой очень незначительную сумму.



Удалось отсудить 250 миллионов рублей у французской компании Accor и владельцам петербургской компании "Союз-Строй инвест". В апреле этого они выиграли суд у одного из крупнейших международных гостиничных операторов.



Иск был подан после того, как французы разорвали контракт на управление отельным комплексом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта.



Не уходят насовсем



Ушедшие из России компании, тем не менее, тщательно следят за соблюдением авторских прав на свои бренды. И когда дело доходит до суда, российские судьи встают на сторону истца.



Например, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американского производителя одежды Levi Strauss & Co к владельцам магазина одежды секонд-хенд в Коньково. Производители знаменитых джинсов потребовали взыскать 200 тысяч рублей компенсации за незаконное использование двух ее товарных знаков.



Суд, как сообщало ИА Регнум, снизив сумму компенсации в 10 раз, вынес решение в пользу заокеанской компании. Ранее тот же суд полностью удовлетворил два других иска к ООО "Супер Хенд", взыскав по 200 тысяч рублей в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour.



Впрочем, западное бизнес-сообщество понимает, что ситуация в мире может поменяться, поэтому окончательно за собой мосты в Россию, как правило, никто не сжигает.



Например, уже упомянутая Ikea продлила срок действия прав на собственный товарный знак до 2033 года. А международная сеть кофеен Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию 14 товарных знаков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.