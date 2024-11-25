В Лондоне траур - их "связник" неожиданно попал в плен к россиянам

14:07 26.11.2024

Курская дуга, 24 ноября



В изъятых у пленных видео глумление над нашими пленными срочниками и бессовестный грабеж всего, что попадается на бандеровские глаза



Александр Ситников



Сразу несколько российских источников, включая Владимира Соловьева, "Военкоров Русской Весны", генерала Апти Алаудинова и других, сообщили о полном освобождении села Дарьино в Суджанском районе. Сама жилая застройка вот уже несколько недель была за "северянами", но врагу удалось зацепиться за сельскохозяйственные постройки и оттуда осуществлять опасные контратаки.



Теперь бойцы штурмовой роты 2-го батальона 51-го полка 106 дивизии ВДВ окончательно выдавили бандеровцев из границ населенного пункта. Оккупанты зачем-то послали бронетранспортер с 8-ю "хероями", видимо, в качестве подкрепления недобиткам.



Однако покатушки были сорваны нашими дроноводами, и в процессе отражения наката четверо укровояк уничтожены. Это означает, что наконец-то открыта дорога на Свердликово, потеря которого ВСУшниками будет означать крах всей логистики в зоне вторжения.



По данным "Северного ветра", южнее также есть продвижение, в ходе которого бойцами "Севера" взято в плен 12 украинских военнослужащих, среди которых попался один англоговорящий. На поверку им оказался вояка британской армии связист Джеймс Скотт Рис Андерсон, которому сказочно повезло, что он выжил.



Впрочем, как считает украинская "телега", спасение рядового Андерсона уже спровоцировало сильную головную боль у Лондона. Теперь британскому правительству придется поторговаться с Кремлем, чтобы не опозориться в глазах избирателей.



Из-за плохой погоды интенсивность боевых действий несколько снизилась, тем не менее, согласно сводки нашего Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет.



Любопытно, как освещает курскую авантюру Зеленского американский Институт изучения войны (ISW). С одной стороны, эксперты ISW пишут, что "российская техника тонет в грязи во время продолжающейся дождливой погоды в Курской области", и якобы они не наблюдают изменения ЛБС, а с другой - янки зрадничают, что из 1300 кв. км, захваченных на пике вторжения, сейчас бандеровцы контролируют около 500 кв. км.



Кроме того, в оперативке ISW, опубликованной 24 ноября, говорится, что российские войска провели наступательные операции в районах Нижнего Клина, Николаево-Дарьино и Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), а высокопоставленный инсайдер из Генштаба ВСУ сообщил, что закончились многодневные бои за рубеж по реке Снагость, в ходе которых "северяне" полностью вернули себе населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино.



Этот аноним признался, что судьба захисников, засевших на фермах Дарьино, неизвестна, но по косвенным данным ВСУ понесли просто огромные потери, поскольку Главное управление персоналом (J1) украинской армии вот уже месяц отказывается предоставлять даже Банковой сведения о погибших и дезертирах среди оккупантов.



Цифры "двухсотых" и "пятисотых" перешли в раздел "совершенно секретно", при этом целые пiдроздiли убитых и потеряшек записываются на других участках фронта.



Однако, "северяне" выкладывают бесконечным потоком снимки и видео, которые опровергают фейки министерства пропаганды Зеленского, что "потерь почти нет" и "вообще, херои не сдаются". Причем в рубрике "смотрите, кто сдался" попадаются весьма колоритные бандеровцы.



"Нашими бойцами был взят в плен еще один их товарищ из 61-й бригады. Правда, достаточно тяжелый и пока его придется подлечить нашим врачам. Зато непосредственно при взятии в плен сразу передал нам интересные видео в продолжение той истории с вывозом наших людей. На видео Панченко и Дмитраков сопровождали наших пленных солдат срочной службы и гражданских, глумились и снимали „прикольные" видосики, а потом магазины грабили. Воровать людей и продукты, мародерить все, что плохо лежит - вот и вся сущность укрорейха", - сообщила группа Аида СпН "Ахмат".



Финал этих "хероев", если, конечно, им повезет сдаться, - "слезы и сопли", типа, они не при делах. Только приехали. "Уже тошнит от этих бичей", - пишет Аид, который предупредил оккупантов, что в бою зачастую невозможно "взять их в плен живыми и не помятыми".



Отдельно отметим, что "северяне" уничтожают врага и за линией фронта. Так, в ночь на 24 ноября в пригороде Сум ударом высокоточного оружия ликвидированы ВСУшники. Как сообщил в своем телеграм-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, "в два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв, - написал он. - Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шел со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время помчались скорые".



Согласно его данным, бандеровцы облюбовали себе базы отдыха "Солнечная поляна", "Росинка", "Металлург", недалеко от села Пушкаревка. Всего на трех базах, судя по продуктовым заказам, квартировалось около 500 боевиков. "Количество погибших и раненых пока выясняется. Известно, что в соседних селах с пяти утра пошла проверка мобильной и компьютерной техники. Пытаются вычислить - кто на них навел русские ракеты", - резюмировал подпольщик.