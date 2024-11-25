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Шум в конце тоннеля: в Грузии начал работать новый состав парламента
22:58 26.11.2024

Оппозиция не смогла помешать правящей партии

Игорь Кармазин

В Грузии, несмотря на ожесточенные протесты оппозиции, состоялось первое заседание обновленного парламента. Правящая партия также огласила новый состав правительства, в нем появилось три новых министра. При этом политическая напряженность в стране не снижается, на очереди выборы президента, которые тоже обещают быть скандальными. "Известия" разбирались в ситуации.

В Грузии заработал новый парламент

В Грузии 25 ноября состоялось первое заседание нового парламента, сформированного по итогам прошедших месяц назад выборов. В мероприятии приняли участие 88 депутатов из 150, все они представляли правящую партию "Грузинская мечта". Ни одна оппозиционная сила к работе не подключилась, при этом на легитимности их решение не сказалось - согласно законодательству, первая сессия считается состоявшейся, если пришло минимум 76 депутатов.

В ходе заседания депутаты приняли присягу на верность народу, исполнили гимн страны, а потом проголосовали за постановление о признании своих же прав. Далее должны приступить к кадровым вопросам. Известно, что почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили выдвинул на должность премьер-министра действующего главу правительства Ираклия Кобахидзе. Сохранить свой пост должен и спикер парламента Шалва Папуашвили.

В правительстве ожидаются точечные замены. Так, министром иностранных дел вместо Ильи Дарчиашвили станет Мака Бочоришвили, которая более 20 лет занимается евроинтеграцией. В разные годы она возглавляла посольство страны в Бельгии и представительство Грузии при ЕС, с 2020 года руководила парламентским комитетом по связям с Европой. Кроме того, Ираклий Кобахидзе анонсировал назначение новых министров юстиции и сельского хозяйства.

Параллельно за стенами парламента продолжалась акция протеста оппозиции. Еще вечером 24 ноября несколько колонн митингующих прошли по центру Тбилиси и встретились около здания законодательного собрания. На месте они быстро разбили палатки и разожгли костры, численность при этом не очень-то впечатляла, судя по фотографиям, набралось до тысячи участников. Днем 25 ноября митингующих стало больше, но перекрыть все входы в здание парламента и помешать первой сессии им все равно не удалось.

Лидеры оппозиции при этом не скрывали своего разочарования. Так, бывший президент Михаил Саакашвили сообщил, что в стране установлена "классическая диктатура". "В Грузии нет полиции, нет правоохранительной системы, есть только самопровозглашенное правительство. Вашему поколению не удалось избежать укрепления диктаторской власти", - заявил он. В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что руководство Грузии после начала российской СВО на Украине сделало правильный выбор, который позволил сохранить мир в стране.

Палатки для своих: грузинская оппозиция пытается разжечь майдан
Противники правящей партии заняли центр Тбилиси

Оппозиция надеется на помощь Запада

В итоге можно сказать, что нынешний раунд противостояния грузинские власти без особого напряжения выиграли у оппозиции. Интересно, что пока все выглядит так, что победа "Грузинской мечте" далась даже легче, чем на предыдущих выборах в 2020 году. Тогда главная оппозиционная сила получила достаточно серьезный результат - 27%, митинги после завершения голосования тоже были гораздо более ожесточенными.

Сейчас о масштабных протестах говорить не приходится, хотя у оппозиции остаются варианты перевернуть ситуацию в свою пользу. С одной стороны, продолжаются судебные тяжбы, один из исков в Конституционный суд подала президент-оппозиционер Саломе Зурабишвили, которая требует признать выборы сфальсифицированными, ожидается, что вердикт будет вынесен до конца года.

С другой стороны, оппозиция надеется на помощь ЕС и США. Известно, что ранее оппоненты "Грузинской мечты" обратились к европейским лидерам с просьбой признать результаты выборов недействительными, объявить нынешний созыв парламента нелегитимным и создать комиссию по расследованию всех нарушений. Согласно ряду свидетельств, протестующие также предлагают отменить безвиз для граждан Грузии, чтобы те активнее выступали против властей страны.

Ответ на эти предложения должен последовать в ближайшие дни. Так, депутаты Европарламента на пленарном заседании 28 ноября собираются принять резолюцию по ситуации в закавказской республике. Ранее прошли дебаты евродепутатов, в ходе которых звучало немало критических замечаний. Например, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявлял, что выборы в Грузии "прошли, к сожалению, с серьезными нарушениями". Некоторые другие депутаты, правда, обращались к оппозиции с призывом принять поражение.

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Кроме того, глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что нынешние выборы зафиксировали "демократический откат и отклонение от европейского пути развития". "Мы пригласим главу наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ в Грузию, чтобы он представил государствам-членам свою оценку по нарушениям в ходе голосования. Мы созовем заседание Евросовета, чтобы государства-члены знали обо всех нарушениях", - предупреждал он.

Наконец, третий момент связан с особенностями грузинской внутриполитической повестки. Дело в том, что в ближайшее время в стране состоятся выборы президента страны, впервые процедура пройдет при участии специальной коллегии выборщиков. Дату голосования пока не определили, в правящей партии говорят, что хотели бы управиться до конца года. Понятно, что прощание с Саломе Зурабишвили и назначение нового лица могут стать новым поводом для громких разбирательств и скандалов.

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Что говорят эксперты

Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе считает, что оппозиции пора смириться с поражением.

- Все было ясно еще в день выборов, когда ни одна живая душа не вышла протестовать. Для Грузии это нонсенс - если люди чувствуют, что их обманули, то они соберутся без всяких призывов. Здесь же абсолютная тишина, то есть протестного заряда в обществе нет. Оппозиция по инерции ругает власть, зовет людей митинговать, но все впустую. Проблемой для правящей партии остается только критическая позиция Запада. Но думаю, что и Брюсселю с Вашингтоном постепенно придется смириться с нынешними итогами, - подчеркивает он.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев говорит, что грузинская оппозиция не пользуется массовой поддержкой, поэтому и акции протеста получаются слабые.

- С позицией Запада тоже все не так просто. После победы Дональда Трампа в США ситуация для грузинских властей стала гораздо более благоприятной. Избранный президент Соединенных Штатов разделяет консервативные ценности, много говорит о стремлении к миру, в этом очень похож на лидеров "Грузинской мечты". В таких условиях, видимо, Тбилиси может надеяться на то, что США и Евросоюз не составят единый фронт против Иванишвили и его команды, - отмечает он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732651080


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