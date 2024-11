Сможет ли Европа постоять за себя при более скромной поддержке Америки? - Д.П.Рэтбоун, Б.Холл

22:59 26.11.2024 Financial Times

Великобритания



Сможет ли Европа постоять за себя при более скромной поддержке Америки?

FT: Европа боится остаться без руководящей роли США в НАТО



В ЕС нарастает паника из-за того, что США при Трампе станут меньше уделять внимания "безопасности" Европы, которая страшно боится "агрессии" России, пишет FT. Без руководящей и направляющей силы Вашингтона НАТО перестанет быть собой, уверены авторы статьи.

Генри Фой



Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone), Бен Холл (Ben Hall)



Представьте себе, что на дворе 2030 год. Россия и Китай проводят первые крупные учения в Арктике под названием "Восток - 2030" с участием тысяч солдат, танков, самолетов и значительной части своих северных флотов. Это лишь последнее проявление "исторического партнерства" Москвы и Пекина.



Все последние пять лет Россия и Китай неуклонно наращивали военное и экономическое присутствие в Арктике. Прекращение огня в 2025 году в российско-украинском конфликте позволило Москве восстановить вооруженные силы. Пекин также счел НАТО бумажным тигром после того, как президент США Дональд Трамп ускорил разворот Вашингтона от Европы к Китаю.



Внезапно Россия объявляет о расширении своего арктического континентального шельфа. Китай признает притязания Москвы. Та, в свою очередь, объявляет законными "исторические претензии" Китая на Южно-Китайское море. Вскоре после этого китайско-российские силы вторгаются на норвежский архипелаг Шпицберген - стратегическую группу островов, обеспечивающую контроль над Крайним севером. Силы НАТО мобилизуются, но им не хватает военной и логистической мощи армии США, чтобы отбить его.



Таким образом европейские союзники по НАТО столкнулись с ужасной стратегической дилеммой: сдать Шпицберген или задействовать всю силу договора о взаимной обороне и нанести ответный ядерный удар. В Лондоне и Париже британскому премьеру и французскому президенту, которые располагают крупнейшими ядерными арсеналами Европы, предстоит тяжелейшее решение.



Этот сценарий конца света - отнюдь не пророчество. Но и не нечто совсем уж неправдоподобное. Он позаимствован из новой книги бывшего главы вооруженных сил Великобритании генерала и лорда Дэвида Ричардса (David Richards) и профессора Нидерландской академии обороны Джулиана Линдли-Френча (Julian Lindley-French) под названием "Отступление от стратегии" (The Retreat From Strategy). В ней раскрываются угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа, и то, чем они чреваты, если их не устранить.



Несмотря на все потери, которые Москва понесла на Украине, […]верховный главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи предупредил в прошлом месяце, что российские военные закончат конфликт "сильнее, чем сегодня".



Более того, российские вооруженные силы "окажутся на границе нашего альянса под командованием тех же людей, которые уже видят в нас врагов", заметил он. "Мы получим противника с реальным боевым опытом, массой войск и четкими намерениями", - заключил он.



Вот уже 75 лет США играют огромную роль в НАТО. Однако возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на безоговорочную поддержку США, - получить бы хоть какую-нибудь.



Даже до выборов главный вопрос, как его в октябре сформулировал немецкий министр обороны Борис Писториус, звучал так: "Сделают ли США в Европе гораздо меньше или лишь немногим меньше? В любом случае, мы должны быть готовы сделать больше". После выборов в США европейские призывы к действию стали зазвучали еще настойчивее. "Мы должны уметь постоять за себя", - заявил в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон, предупредив, что Европа не должна быть слабым "травоядным" в окружении "хищников".



Однако пока что европейские слова расходятся с делом. Некоторые военные специалисты даже вспоминают 1970-е годы - последний раз, когда НАТО, дабы компенсировать недостаточную мощь сдерживания обычными средствами, ясно дала понять Москве, что в случае нападения первой применит ядерное оружие.



"Так или иначе, европейцам придется взвалить на себя бóльшую часть оборонного бремени, - признал один высокопоставленный европейский чиновник по безопасности. - Вопрос в том, будет ли это управляемый процесс или же полный сумбур".



Есть три основных вопроса, на которые придется ответить НАТО, если США внезапно сократят свое военное присутствие в Европе. Что делать? Что делать в первую очередь? И во сколько это обойдется?



На бумаге военный альянс никогда не был подготовлен лучше, чем сейчас. После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года союзники развернули в Восточной Европе больше войск, согласовали весьма подробные военные планы и одобрили так называемую "Новую модель сил" НАТО.



Она требует в случае необходимости развернуть более 100 000 военнослужащих менее чем за десять дней - вдвое больше и вдвое быстрее, чем планировалось до 2022 года. Но смогут ли европейские союзники НАТО осуществить это без военного потенциала и руководства США - другой вопрос.



"Прибалтика и Польша стали гораздо больше тревожиться за собственную безопасность, и, думаю, остальные это понимают, - сказал другой высокопоставленный европейский чиновник. - Так что европейским лидерам НАТО пора сесть и разобраться, чтó им предстоит сделать. Будет ли это сложно? О да, еще как!".



Британская армия, исторически вторая по значимости сила НАТО после США, "выхолощена", как признался министр обороны Джон Хили. Военные арсеналы Франции, второй по значимости военной державы НАТО в Европе, истощены. Германия могла бы стать главным транжирой континента, но модернизация ее армии осложнилась нехваткой средств в силу конституционного "тормоза", ограничивающего государственные расходы.



"Для выполнение обязательств перед НАТО европейским членам альянса придется значительно повысить уровень готовности, нарастить ключевые возможности, укрепить военно-промышленный комплекс и обеспечить долгосрочные финансовые инвестиции в вооруженные силы и технические новшества, - предупредил в недавнем докладе Международный институт стратегических исследований. - Стремительное устранение этих недостатков - далеко идущая задача".



И до сих пор речь даже не шла о том, чтó Европе предстоит сделать, если Америка выйдет из НАТО! В этом сценарии, по словам бывшего маршала авиации британских ВВС Эдварда Стрингера, наверху гипотетического списка первоочередных дел окажется "всякая текучка".



"Это всякие "скучные" военные вопросы, которые, тем не менее, по-настоящему важны, - запасы боеприпасов, транспорт и логистика, - говорит Стрингер, писавший о перспективе "постамериканской" НАТО. - Но никто этим не занимается подобающим образом, за исключением разве что США".



Немалая часть вклада США в НАТО действительно незаменима - например, флот грузовых самолетов C-17, которые стоят 340 миллионов долларов за штуку и могут перевозить 75 тонн оборудования на расстояние почти 4 500 км без дозаправки. Истребители F-35 американского производства постепенно становятся костяком авиации НАТО, и, по оценкам Международного института стратегических исследований, к середине 2030-х годов в Европе будет эксплуатироваться свыше 500 таких истребителей.



"Дело не в деньгах, - говорит один дипломат ЕС, присутствовавший на состоявшихся через два дня после выборов дискуссиях лидеров блока о том, как реагировать на второй срок Трампа. - Деньги мы еще найдем, это политический вопрос. Чего у нас не будет, так это той техники, что есть у американцев. Это уже практический вопрос".



Одна из проблем - неэффективность и раздробленность европейского ВПК. По данным консультационной компании McKinsey, в 11 категориях основных систем вооружения - истребители, танки, эсминцы и так далее - у США имеется 32 типа систем, а у Европы - 172.



Более скромные масштабы производства увеличивают затраты, ограничивают оперативную совместимость и оборачиваются логистическим кошмаром - даже с такими простыми вещами, как боеприпасы, которые, по идее, стандартны для всей НАТО. Однако ВСУ пришлось иметь дело с более чем десятком различных типов 155-мм артиллерийских снарядов - и к каждому приходилось приспосабливать орудия.



"Мы должны, так сказать, дефрагментировать европейскую оборонную промышленность. Иначе получается слишком много платформ, - говорит генеральный директор итальянской военной и судостроительной компании Fincantieri Пьерроберто Фольджиеро (Pierroberto Folgiero). - Но оборонный бизнес процветает, и внимание к гигантам национальной промышленности безраздельно. С чего же им объединяться? Тут нужна недюжинная политическая воля".



Еще одна проблема, которую Европе придется решать, если Вашингтон выйдет из НАТО, - это отсутствие американского руководства. Ярче всего это заметно по фигуре верховного главнокомандующего НАТО - он всегда американец. Но это верно и для оперативного планирования: его также обеспечивают США.



"США сглаживают углы в этом вопросе, и Европа тоже, потому что всем немного неловко. Но уберите руководство США - тренера и капитана, если хотите, - и остальная команда начнет ссориться", - объясняет Стрингер.



"Можете ли вы себе представить, чтобы Макрон шел на поводу у [польского премьер-министра Дональда] Туска или наоборот? Именно гегемония США ведет остальных вперед", - рассуждает он дальше.



Столицы ЕС спорят о роли в совместных закупках и строительстве общих платформ военных подрядчиков из третьих стран - в частности, из Великобритании, Норвегии или Турции. Эта борьба развернулась в основном между Францией и остальными, но уже задержала попытки ЕС влить побольше средств в инициативы по совместным закупкам.



На прошлой неделе Франция сигнализировала о готовности допустить компании вне блока до трети предлагаемого фонда оборонных закупок, сообщили чиновники "Файнэншл таймс".



"В крайнем случае - например, когда необходимо предоставить Украине все необходимое - допустимо закупать товары за пределами ЕС", - сказал один французский чиновник.



Третья большая проблема - финансирование. По данным НАТО, союзники Европы по НАТО увеличили расходы на оборону с 2022 года почти на треть в реальном выражении до 476 миллиардов долларов. По состоянию на июнь этого года уже 23 из 32 членов НАТО выполнили норматив альянса по оборонным расходам в 2% ВВП - четыре года назад их было вдвое меньше.



Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа в целом не достигнет цели в 2%. "Чем больше мы тратим на оборону, тем ниже риск будущего конфликта", - заявил Рютте в этом месяце.



Рост расходов - верный признак серьезных намерений. Но вопрос в том, как это осуществить с ограниченными бюджетами, высоким уровнем государственного долга и конфликтующими приоритетами - включая здравоохранение и образование. Новое правительство Великобритании объявило о намерении довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП, хотя и не уточнило, когда именно.



В рамках ЕС такие страны, как Италия, Польша и Греция, предложили, чтобы 27 государств выпустили общие облигации для финансирования возросших расходов блока на оборону. Но этому противятся Германия и Нидерланды. Еще одна возможность в том, что Брюссель перенаправит на эти нужды десятки миллиардов евро из общего бюджета, изначально предназначенные на борьбу с экономическим неравенством между членами.



Трамп не первый президент США, который жалуется на европейцев и ругает их "халявщиками". Джон Кеннеди однажды осведомился у Совета национальной безопасности: "Почему у нас в Европе должно быть достаточно запасов, чтобы сражаться в течение девяноста дней, когда у европейских сил запасов хватит лишь на два дня?". Но Трамп первым в истории заявил, что позволит русским напасть на любого члена НАТО, затесавшегося среди неплательщиков.



"Если бы американцы перестали вносить свою лепту в общую копилку, а европейцы не тратили бы на оборону 3-4% ВВП, Европа бы подверглась существенным рискам со стороны России", - подчеркнул один высокопоставленный военный чиновник ЕС.



Никто не знает, чтó сделает Трамп, как быстро будут разворачиваться события и насколько глубоки разногласия в республиканских кругах. Назначенец Трампа на пост советника по национальной безопасности Майк Уолц и кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио слывут "ястребами" по Китаю. В то же время "голубями" по России их тоже не назвать, и они вряд ли поддержат выход из НАТО.



"В Конгрессе есть огромный резерв поддержки НАТО, и без США альянс просто перестанет быть собой", - считает бывший постоянный представитель Великобритании при НАТО лорд Питер Рикеттс.



Но это вовсе не значит, что США не могут сократить свое участие в НАТО - например, вывести часть контингента в 90 000 американских солдат (для сравнения, в 2014 году, когда Россия присоединила Крым, его численность составляла примерно 65 000).



Еще одно предложение, гулявшее в кругах консервативных республиканцев, аналитик Сумантра Майтра (Sumantra Maitra) назвал "дремлющей НАТО". Подразумевается, что США обязаны предоставлять НАТО логистическую поддержку "в качестве крайней меры", предоставив остальное Европе. Так называемый "Проект 2025" от фонда "Наследие" предполагает, что европейские члены НАТО должны выставить "подавляющее большинство обычных сил, необходимых для сдерживания России", тогда как США предоставят ядерное сдерживание и "выберут иные возможности".



Многие европейцы надеются, что вопрос сохранения поддержки США удастся решить одними лишь деньгами.



Они указывают, что по некоторым показателям европейские члены НАТО предлагают США хорошую отдачу. В исследовании от 2019 года подсчитано, что прямые военные расходы США на Европу тогда составляли 36 миллиардов долларов или 6% от их оборонного бюджета по сравнению с 264 миллиардами, потраченными европейскими членами НАТО.



"Американская мощь подкрепляется силами, за которые Вашингтон не платит. НАТО для США - своего рода даровое благо, - утверждает научный сотрудник Оксфордского университета Роб Джонсон (Rob Johnso), недавно возглавивший подразделение Министерства обороны Великобритании, отвечающее за оценку национальной военной мощи.



Наконец, есть безотлагательный вопрос о помощи Украине - первой линии обороны Европы от России. По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022 года США предоставили Киеву военную помощь на 66 миллиардов евро, тогда как союзники Европы по НАТО выложили 85 миллиардов.



Полная замена выпавшего военного вклада США потребует примерно 0,3% ВВП ЕС. По словам европейского военного чиновника, Великобритания и Европа "могут себе это позволить", хотя это будет "особенно трудное решение", поскольку большую часть оборудования придется закупать все у тех же американцев.



В области разведки у Европы также нет ничего сопоставимого с возможностями США по сбору данных. Однако не все так мрачно: конфликт на Украине показал, что некоторые европейские страны, особенно страны Прибалтики и Северной Европы, наряду с Великобританией, которая входит в разведывательный альянс "Пять глаз" во главе с США, смогли собрать впечатляющее досье на Россию.



Оборонная промышленность Европы также набирает обороты. По словам старшего советника Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбура (Francois Heisbourg), Европа теперь опережает США по производству артиллерийских снарядов. Есть несколько примеров успешных европейских оружейных конгломератов, на которые можно опереться.



Это немецкая компания Rheinmetall, скандинавская Nammo и панъевропейская MBDA, которая производит ракеты (в том числе Storm Shadow) а в этом году запустила совместное предприятие с американской Raytheon стоимостью 5,5 миллиарда долларов по производству зенитных ракет "Пэтриот" в Германии.



Однако ничто из этого не отменяет для Европы необходимости действовать быстро, поскольку США все больше переключаются на другие приоритеты.



"В европейский конфликт на Украине только что вступили северокорейские войска (в РФ ранее обращали внимание на то, что у США и других стран Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. – Прим. ИноСМИ). Кроме того, Россия получает военные поставки из Ирана. А что сделали европейские члены НАТО?" - риторически спросил Стрингер.



"Мы безрассудно утешаем себя старыми присказками: мол, у нас есть союзники, а у России - нет. Но это не отражает того, насколько изменилась ситуация", - заключил он. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732651140





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Члены Бюро Сената утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Повышение охвата образованием и медсуслугами, исключение приписок и борьба с теневой экономикой: в Правительстве рассмотрели цифровые проекты

- Казахстанская делегация во главе с Государственным советником Ерланом Кариным приняла участие в мероприятиях и встречах в Китайской Народной Республике

- О влиянии истории на современность

- "Газпром" и Казахстан договорились по Карачаганаку

- Нынешнее положение и перспективы развития нефтяной отрасли обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- В Правительстве обсудили вопросы возрождения и популяризации казахских пород лошадей

- Обратный маршрут по ТМТМ: первый контейнерный поезд из Баку в Сиань