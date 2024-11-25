Китай топит надежды ВМС США в Мировом океане, - Сергей Ищенко

23:03 26.11.2024 Как Герасим поступил с Муму

Безнадежно отставая от КНР в гонке вооружений, Штаты вынужденно возвращают в боевой строй крейсеры и эсминцы, списанные в утиль



Сергей Ищенко



Когда такое было, чтобы крупные американские военачальники с растущей тревогой всматривались в то, что происходит в такой малозначимой с точки зрения удельного веса в мировой политике стране, как Перу? Но именно так сегодня и происходит. Всматриваются. С большим подозрением.



А всему причиной завершающее строительство первой очереди огромного глубоководного мегапорта Чанкай на перуанском участке побережья Тихого океана. Всего 60 километрах к северу от столичной Лимы. На днях его торжественно открыли президент Перу Дина Болуарте и председатель КНР Си Цзиньпин.



Между тем, всего несколько лет назад на этом месте стояла захудалая рыбацкая деревушка. Но пришли китайцы со своими почти неисчислимыми капиталами. И предложили в рамках известного проекта "Один пояс - один путь" за 3,5 миллиарда долларов превратить Чанкай в главные торговые ворота из Латинской Америки в КНР. И, естественно, - обратно.



Всего с 18 причалами, способными принимать гигантские океанские контейнеровозы осадкой до 17,3 метра каждый. С грузооборотом для начала - до миллиона стандартных морских контейнеров ежегодно. А там, дескать, посмотрим.



Вроде - все хорошо? Но в США мгновенно завопили об обратном. Дескать: "Враг у порога!"



Отставной четырехзвездный генерал армии Соединенных Штатов Лора Ричардсон, бывшая (с 2021 по 2024 годы) командующим Южным командованием ВС США, заранее забила тревогу. На самом деле, подозревает воинственная Лора, китайцам Чанкай необходим и в качестве военной базы в самом что ни есть "мягком подбрюшье" ее страны.



По мнению генерала в юбке Ричардсон, "порт Чанкай может служить не только торговым пунктом, но и военным оплотом Китая на континенте". Во всяком случае, важнейшим опорным пунктом китайской разведки, работающей против Америки - это точно.



Как-то сразу вспомнилось, что аналогичные опасения в 2019 году в США звучали и в отношении Кубы. Тогда Белый дом заявлял, что на "острове Свободы" начала действовать крупная китайская военная база для радиоэлектронной слежки за США. "Это хорошо задокументировано в разведданных", - отметил представитель Белого дома.



Пекин, как обычно, ничего такого не подтвердил. Что, впрочем, на самом деле по поводу наличия или отсутствия на Кубе нового разведцентра КНР ничего не прояснило.



Что происходит? Откуда у Штатов при взгляде на свои геополитического окрестности страхи загнанного волка, наглухо "зафлаженного" китайскими охотниками?



На мой взгляд, объяснение простое. В Вашингтоне, чем дальше - тем четче, осознают, что на всех широтах без боя проигрывают Пекину все более и более ожесточающуюся глобальную холодную войну за господство в Мировом океане. И тому с каждым годом все больше подтверждений.



Еще в 2020 году Пентагон опубликован доклад, в котором констатировал, что по количеству боевых кораблей ВМС НОАК впервые вышли на первое место в мире - 350 единиц различных классов у китайцев против 293 у ВМС США.



И с той поры, несмотря на титанические усилия Штатов, указанный разрыв только увеличивается.



После долгих горестных размышлений по этому поводу и поисков по американским бюджетным сусекам новых миллиардов, летом 2022 года в опубликованном за океаном "Навигационном плане ВМС США" было обещано к 2045 году построить фактически новый военный флот для Штатов - дополнительно 350 боевых кораблей. Во что, впрочем, похоже, не слишком верят даже в сами американцы.



Штука в том, что не только их ВМС, но и кораблестроительная промышленность по производительности и техническим возможностям с каждым годом все более и более отстает от соответствующего потенциала от своих коллег в КНР.



Вот что пишет об этом, к примеру, The Times, ссылаясь на данные военной разведки США: "Китай - ведущая судостроительная держава в мире.



Причем, отрыв его настолько велик, что затмевает возможности Соединенных Штатов по производству боевых кораблей и подводных лодок. В частности, у КНР судостроительные мощности в 230 раз выше, чем у США.



Но вот, возможно, самый зубодробительный факт в этом отношении: как летом 2023 года горестно посетовал лично министр Военно-Морских сил Соединенных Штатов адмирал Карлос Дель Торо, все скопом верфи ВМС Соединенных Штатов уже просто не успевают за китайскими в плане производства боевых кораблей.



Всего в Китае 13 верфей участвуют в начавшейся гонке флотских вооружений. И мощность каждой из них превосходит все, чем располагает судостроительная промышленность Соединенных Штатов в целом.



Как итог, спрогнозировал адмирал, только "в ближайшие годы ВМС НОАК обзаведется еще примерно 400 военными кораблями".



Не к 2045-му, про который говорится в едва ли реальном "Навигационном плане ВМС США"! Гораздо, гораздо раньше. К 2035 году военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая планирует иметь 475 боевых кораблей. То есть - на 125 больше, чем даже сейчас. И не менее пяти многоцелевых авианосных групп.



Хуже того. Даже если волшебным образом все кораблестроители в Штатах внезапно заработали бы как наши Павки Корчагины в Гражданскую войну и превзошли бы самые смелые планы, позиции Соединенных Штатов в Мировом океане все равно продолжали бы падать. А численность американского военного флота неуклонно ползла бы долу.



Всему виной нарастающие бюджетные трудности Пентагона. Они заставляют поскорее отправлять в утиль из корабельного состава все, что только возможно.



Так, в бюджетном запросе на 2025 финансовый год американские ВМС объявили, что запланировали вывести из эксплуатации сразу 19 крупных военных кораблей из судов. Причем, девять из них - досрочно.



Речь идет о двух ракетных крейсерах класса "Тикондерога" ("Шайло" и "Лэйк-Эри"), четырех скоростных десантных транспортах типа EPF ("Спирхед", "Чоктау-Каунти", "Миллинокет" и "Фолл-Ривер"), десантно-вертолетном корабле-доке класса "Уидби-Айленд" ("Джермантаун") и двух кораблях прибрежной зоны типа "Индепенденс" ("Джексон" и "Монтгомори").



А всего еще год назад ведомство Дель Торо было намерено в ближайшие шесть лет под списание отправить 11 ракетных крейсеров типа "Тикандерога".



В те же сроки - и все четыре гигантских атомных подводных крейсера типа "Огайо", переоборудованных под носители крылатых ракет большой дальности типа "Томагавк" (по 154 КР на каждой субмарине). Заодно и целую флотилию (27 единиц) ракетных эсминцев типа "Арли Берк".



Но тут, как можно понять, подоспели согласованные прогнозы высокопоставленных американских политиков и военных о том, что битва за Тайвань с Китаем может начаться уже в районе 2027 года. Или вскоре после этой даты.



Иными словами: сразу после прогнозируемого Вашингтоном окончательного завершения военных событий на Украине, в которых американцы усилиями администрации Байдена погрязли достаточно плотно.



Естественен вопрос: а с чем в глобальную драку за Тайвань идти ВМС США, которым, понятное дело, при таком обороте событий на Тихом океане отводилась бы ведущая роль со стороны Штатов?



Ведь если все пойдет так же, как сегодня, к 2027 году боевое превосходство китайцев над американцами (да и всеми прочими) в Мировом океане станет выглядеть просто подавляющими. Настолько, что Вашингтон окажется просто не в состоянии оборонять Тайвань в случае, если на него когда-нибудь и в самом деле будет высажен китайский десант.



В свете этих опасений обнародованное в нынешнем ноябре решение Пентагона видится единственно возможным. А потому и легко прогнозируемым.



Сначала в первых числах текущего месяца стало известно, что из 27 приготовленных было "на заклание" "Арли Берков" морское ведомство попытается вернуть к жизни 12 эсминцев управляемого ракетного оружия серии Flight I. Для чего у Вашингтона уже запрошено 1,3 миллиарда долларов в рамках бюджета на 2026 финансовый год.



Однако и недели не прошло, как американские адмиралы объявили, что против китайцев и этого, пожалуй, маловато будет. В середине ноября Пентагон объявил: три из отправленных было "под нож" ракетных "Тикандерог" тоже еще пригодятся для все более вероятной вооруженной борьбы с Китаем за Тайвань.



Срок службы этих крейсеров УРО "конторой" адмирала Дель Торо только что вынужденно продлен до 2029 года. После, правда, соответствующих восстановительных и модернизационных работ с корпусами, оружием и оборудованием этих кораблей.



Кстати: а почему, рассуждая о ближайших перспективах отстоять или сдать Пекину Тайвань, Штаты столь скромны в сроках? Почему назван 2029 год, до которого уже, можно сказать, рукой подать?



Похоже, потому, что недавно ощущавший себя подлинным владыкой морей американский военный флот на глазах стремительно и бесповоротно дряхлеет. Его адмиралы давно все, полагаю, подсчитали. И теперь точно знают: флотского "пороху" у них осталось на считанные годы. Лет через пять в боевом противоборстве с ВМС НОАК ловить окажется окончательно нечего.



И не только у побережья Тайваня. Всюду. Как говорили древние: "Sic transit gloria mundi". Так проходит мирская слава. Источник - СвободнаяПресса

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