Удар предвидения: Россия готова к военному ответу на любые провокации Запада

23:06 26.11.2024 Насколько далеко могут зайти США со своими союзниками и сохранились ли "красные линии" в украинском конфликте



Анастасия Костина

Семен Бойков



Россия будет находить военные ответы на любые вызовы и провокации со стороны Запада и Украины, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что конфликт приобрел элементы глобального характера и применение новейшей ракетной системы "Орешник" стало ответом на агрессивные действия стран НАТО. 19 и 21 ноября американскими и британскими дальнобойными ракетами были нанесены удары по Курской и Брянской областям. Однако, даже после четкого сигнала из Москвы элиты в США и Великобритании заявляют о намерении и дальше поддерживать Украину. Например, МИД Франции также разрешил Киеву применять дальнобойные ракеты - якобы в целях самообороны. При этом вскоре после запуска "Орешника" Джо Байден переговорил с Эммануэлем Макроном, а новый генсек НАТО Марк Рютте уже встретился с Дональдом Трампом - на него возлагают определенные надежды в урегулировании украинского кризиса.



Как Россия ответит на провокации Запада



Обращение российского президента Владимира Путина - это, безусловно, предупреждение, что стоит остановиться и перестать повышать ставки, отметил в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.



- Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы, - сказал он.



По словам замглавы МИД РФ, "Западу давно пора остановиться". А то, что этого не происходит, видимо, "отражает постепенное притупление чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения", заметил Сергей Рябков.



- Что касается "красных линий", то я против употребления этого термина в принципе, потому что противники спекулируют на нем. Безусловно, есть коренные интересы нашей страны в сфере безопасности, которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, - подчеркнул дипломат.



Один из таких гарантов безопасности государства - новейшая российская ракетная система средней дальности "Орешник". Впервые ее испытали в боевых условиях, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, именно в ответ на агрессивные действия стран НАТО. 21 ноября ВС РФ нанесли удар по промышленному заводу "Южмаш" в Днепропетровске - это один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение. К слову, Москва заранее уведомила Вашингтон о запуске ракеты, о чем там успели предупредить и Киев.



Важно подчеркнуть, что запуск произвели в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Однако, как отмечают эксперты, это первое в истории РФ боевое применение баллистических ракет средней дальности. Такой шаг последовал за беспрецедентной эскалацией со стороны Запада. Ранее по российской территории были нанесены удары дальнобойным оружием: 19 ноября шестью ракетами ATACMS производства США и 21 ноября системами Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США) по военным объектам в Курской и Брянской областях. И если в первом случае жертв и серьезных разрушений не было, то во втором - в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.



Разделать под "Орешник": Путин поддержал принятие ракетной системы на вооружение

На встрече с разработчиками президент назвал этот комплекс гарантом безопасности России



Вечером 21 ноября Владимир Путин выступил с обращением. Глава государства подчеркнул, что использовать подобное оружие невозможно без прямого участия военных специалистов его стран-производителей.



- С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, - заявил глава государства.



При этом российский лидер заверил, что применение дальнобойного оружия не может повлиять на ход боевых действий в зоне спецоперации, так как ВС РФ успешно наступают по всей линии боевого столкновения.



На следующий день президент собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений, на котором были представлены более подробные данные о нашумевшем "Орешнике".



- Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра, или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно, - заявил Владимир Путин.



Более того, пока в мире нет не только аналогов, но и средств противодействия и перехвата испытанной ракеты. "Орешник" способен поражать цели на территории всей Европы, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.



Гиперзвуковой эффект: удар "Орешником" по заводу в Днепропетровске стал ответом на эскалацию

Что известно о новейшей российской баллистической ракете, упомянутой Владимиром Путиным в обращении к россиянам



При массированном применении по объектам противника система будет сопоставима с оружием стратегического назначения.



На совещании Владимир Путин поручил не только наладить серийное производство "Орешника", но и поставить систему на вооружение в РВСН. По словам президента, в России проходят испытания еще нескольких систем, подобных "Орешнику" - страна сейчас работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности.



Чего ожидать дальше от США и их союзников



19 ноября, после появления сообщений о разрешении использовать западное дальнобойное оружие, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.



Существенные уточнения были внесены в раздел "Сущность ядерного сдерживания", которое теперь осуществляется не только в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, но и в отношении стран, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное или морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ можно считать сигналом Западу.



Но там, по всей видимости, вняли ему не все. В Соединенных Штатах, конечно, выразили обеспокоенность применением РФ нового типа вооружения, способного нести ядерный заряд. Однако в Белом доме подчеркнули, что запуск "Орешника" не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении конфликта: США и дальше намерены поддерживать украинские власти и армию. Со схожими заявлениями выступили и союзники американцев. В частности, в МИД Великобритании также пообещали сделать все необходимое для поддержки Киева.



При этом довольно сдержанно отреагировала Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал запуск "Орешника" "пугающей эскалацией". Немецкий лидер, в отличие от западных коллег, так и не дал разрешение Украине наносить удары вглубь территории РФ. Шольц в очередной раз подтвердил решение не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Серьезно отнестись к словам Путина призвал и премьер-министр председательствующей в Евросовете Венгрии Виктор Орбан.



Впрочем, несмотря на публичные заявления о приверженности поддержке Украины, западные лидеры, видимо, нашли, что обсудить помимо привычных лозунгов. После испытания "Орешника" пока еще действующий президент США Джо Байден позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Темой разговора стало в том числе развитие событий на Украине. Политики пообещали продолжать консультации как лично, так и по линии сил нацбезопасности.



Вероятно, российский ответ на удары западным дальнобойный оружием обсудили на выходных и Марк Рютте с Дональдом Трампом. Новый генсек НАТО встретился во Флориде с избранным американским президентом, а также с его будущим советником по нацбезопасности конгрессменом Майком Уолтцем. На Трампа, который в своей предвыборной кампании обещал разрешить конфликт на Украине за 24 часа, сейчас возлагают надежды в плане потенциальных мирных переговоров. Хотя, по информации The Washington Post, Рютте как раз хотел убедить республиканца избежать уступок России.



Пока что обстоятельства, окружающие происходящее на Украине, складываются не в пользу Трампа. Нынешняя администрация США в лице Байдена максимально усложнила ситуацию, пойдя на сознательную эскалацию, перед тем как передать полномочия.



- В течение многих месяцев Байден сопротивлялся давлению Зеленского, европейских союзников и "ястребов" в собственной администрации, включая Блинкена и Салливана (госсекретарь и советник по нацбезопасности. - "Известия"), и не давал разрешения Украине использовать ATACMS внутри территории России. Он отказывался, опасаясь, что это может спровоцировать прямую войну между Россией и НАТО. Теперь Байден, человек с сильно ограниченными умственными способностями и еще более ограниченными суждениями, дал зеленый свет. Удары и контрудары резко обострили ситуацию, - сказал "Известиям" директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.



С дальним прицелом: получит ли Киев ракету большого радиуса действия

На Украине сохранился советский задел, позволяющий модернизировать старые разработки



До инаугурации Трампа 20 января Байден планирует максимально укрепить Украину, чтобы показать: у Киева есть потенциал в случае продолжения боевых действий, утверждает Bloomberg. И последние действия Вашингтона - часть этого плана. Помимо ударов дальнобойным оружием вглубь России, США ввели очередные санкции - на этот раз в отношении почти всего финансового сектора РФ, который связан с внешнеэкономической деятельностью. Так, под ограничения попал теперь и Газпромбанк. Еще одним радикальным шагом стала передача Украине противопехотных мин, запрещенных Оттавской конвенцией ООН 1997 года, которую, кстати, Киев ратифицировал. При этом ранее Байден выступал против их применения. Однако сейчас министр обороны США Ллойд Остин назвал это "хорошей идеей". Иронично, что глава Пентагона объявил о решении на пресс-конференции в Лаосе - именно "благодаря" Штатам, это страна с наибольшим количеством бомбардировок на душу населения в мире. В период с 1964 по 1973 год ВВС США сбросили на территорию Лаоса около 2 млн т бомб в попытках уничтожить коммуникации и опорные пункты вьетнамских партизан. Это превышает количество бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на Германию и Японию, вместе взятых.



Кстати, передачу противопехотных мин не оценили даже американские союзники в ЕС. "То, что Украина решила пойти на этот шаг и видит в нем преимущество в войне, достойно сожаления", - заявили в МИД ФРГ.



Впрочем, не только США идут на явную эскалацию. За ними последовала уже упомянутая Великобритания с ракетами Storm Shadow, а также Франция, глава МИД которой Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина имеет право наносить удары по территориям РФ дальнобойными французскими ракетами "в целях самообороны".



- Напряженность возрастает в результате решения Америки разрешить Украине использовать ATACMS для целей, расположенных внутри России. Если, что кажется вполне вероятным, Россия в ответ нанесет удары по чувствительным украинским объектам (например, посольству США в Киеве), за этим могут последовать новые санкции, - поделился с "Известиями" профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель.



При этом новая администрация Трампа может и ослабить их в случае прогресса в направлении мирного урегулирования конфликта, тем самым оправдывая снятие ограничений, добавил эксперт. По мнению Питера Кузника, избранный президент США мог бы снизить градус конфликта и приблизить стороны к переговорам, однако он весьма непредсказуем, и пока его роль ограничивается лишь словами. Источник - Известия

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