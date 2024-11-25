Росбиатлониста Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере (2010 год). Якобы - допинг

00:00 27.11.2024

Российский биатлонист, который завершил карьеру еще в 2014 году, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил



Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU), отвечающего за контроль над соблюдением антидопинговых правил в биатлоне.



Апелляционный отдел поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который пришел к выводу, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил, на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена.



Устюгов наказан четырехлетним сроком дисквалификации. Кроме того, все результаты, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года и до завершения карьеры в конце сезона 2013/2014, аннулируются. Это включает в себя результаты, достигнутые на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где он завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете. Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.



Ранее CAS также отобрал у Устюгова золото Олимпиады в Сочи в эстафете - на основании данных, полученных из московской лаборатории. Его признали виновным в употреблении допинга - оксандролона. BIU сообщил, что на это решение Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.