Серьезнее ATACMS: в НАТО хотят передать ВСУ "Томагавки", бьющие на 5 тысяч км

00:04 27.11.2024

Парламентская ассамблея НАТО одобрила резолюцию, призывающую страны - члены альянса передать Украине ракеты средней дальности с радиусом действия от 1000 до 5500 километров. Особое внимание уделено ракетам типа Tomahawk, которые ранее упоминались в "плане победы" Зеленского. Такие ракеты могут позволить ВСУ атаковать не только крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург, но и значительно более отдаленные регионы, такие как Поволжье, Урал и Забайкалье. Под удар попадают военные и гражданские заводы Удмуртии, Прикамья, аэродромы и военные базы, находящиеся далеко от зоны СВО.



В документе также содержится обращение к правительствам стран альянса с просьбой ужесточить санкции против России и КНДР. Автор резолюции подчеркнул, что это необходимо для увеличения цены сотрудничества этих стран в контексте военной агрессии. Дополнительно предлагается предоставить Украине все виды вооружений, включая ракеты средней дальности, которые помогут защититься и остановить дальнейшую эскалацию конфликта.



"Призываем правительства и парламенты стран - членов Североатлантического Альянса ужесточить санкционный режим против Российской Федерации и КНДР для повышения цены за их сотрудничество в агрессии против Украины. А также предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии", - говорится в резолюции, составленной по итогам 70-й ежегодной сессии в Монреале.



Представители НАТО объясняют свои действия стремлением ограничить возможности Москвы для ведения войн. Аргументом также послужило упоминание принципа самообороны, закрепленного в статье 51 Устава ООН. Такое заявление прозвучало на фоне недавнего высказывания главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который отметил, что вместо ожидания нападения необходимо действовать превентивно. По его словам, требуется уничтожать российские пусковые установки, чтобы предотвращать атаки, подчеркивая важность точечных ударов по ключевым военным объектам противника.



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, обсуждая возможность превентивного удара по России, НАТО отбросила все рамки приличий и открыто озвучила свои истинные намерения. Высказывание прозвучало на фоне недавних слов Роба Бауэра о планах НАТО, что делает идею передачи "Томагавков" Украине явно неслучайной. По мнению экспертов, альянс, осознавая риски прямого ответа от Москвы, предпочел бы возложить "почетную миссию" первого удара на Киев, поскольку украинскому руководству уже нечего терять.



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Для России подобный сценарий представляет серьезную угрозу, поскольку первоочередными целями могут стать базы с ядерным вооружением. Если они окажутся под критическим ударом, это создаст возможность для НАТО нанести свой собственный удар. Именно поэтому ключевой задачей сейчас становится предотвращение поставок "Томагавков" Украине. Однако очевидно, что простые предупреждения не приносят желаемого результата. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина имеет право бить ракетами SCALP дальнего радиуса действия вглубь России.



"Резолюция, конечно, ни к чему не обязывает, но словесная эскалация продолжается", – пишут авторы канала "Зе Рада".



Авторы: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ