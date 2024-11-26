Их цель – развал России. Как сбежавшие из РФ экстремисты пытаются при поддержке Запада расчленить РФ, - ФСК

00:11 27.11.2024 Андрей Соколов

26.11.2024

Их цель – развал России

Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"** и его структурные подразделения террористическими организациями, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Эта организация была создана в форме общественного движения в Польше в 2022 году. По информации ведомства, руководят ею скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран.



Как отмечается в пресс-релизе суда, в качестве методов достижения своих подрывных целей Форум использовал призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, к совершению терактов и диверсий, к содействию террористической деятельности. Со своими структурными подразделениями Форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава нашей страны.



В число организаторов Форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. При Форуме сформирован некий "Координационный совет" с участием группы беглых русофобов. В числе этой странной компании русофобов, как явствует из публикаций в сети, трижды судимый Рафис Кашапов, который с конца 1980-х годов был членом татарского общественного центристского национального движения "Всетатарский общественный центр", провозглашавшего курс на выход Татарстана из состава России. Долгое время возглавлял его отделение в Набережных Челнах. А ныне он – один из соучредителей в Великобритании движения "Свободный Идел Урал". Другие участники "Совета": главный редактор журнала "Регион" Вадим Штепа, занимающийся вовлечением в Форум аналитиков из разных стран, сочинителей русофобских псевдоисторических опусов; Андрюс Алманис – глава некого Института Регионов ПостРоссии; Павел Мезерин – политолог из Санкт-Петербурга, координатор никому неизвестного Гражданского движения Свободная Ингрия, а также "украинка, рожденная в Грузии", но почему-то проживающая в Чехии, Инна Курочкина, которую организаторы именуют "представителем Председателя Кабинета Министров Чеченской Республики Ичкерия по особым поручениям".



Поддержку Форуму на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation** и Hudson Institute**, признанные нежелательными в России. А одним из главных идейных вдохновителей и создателей ФСГПР выступает матерый украинский националист, боевик "оранжевой революции" и Евромайдана, Олег Магалецкий*.



Свою подрывную деятельность форум реализует через призывы к участию в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со своими структурными подразделениями (которых более сотни) Форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава России под фальшивым лозунгом ее якобы "деколонизации".



По словам французского историка и социолога Марлен Ляруэль, призывы участников Форума к "освобождению порабощенных народов" отсылают к лозунгу "тюрьма народов" времен Российской империи и к антибольшевистскому блоку наций, спонсируемому ЦРУ во время холодной войны.



При этом лидеры движения прибегают к циничной фальсификации истории. Так, они приписывают России преступления, которые творили в покоренных ими странах западные колонизаторы – от работорговли в Африке до "опиумных войн" в Китае. Понятно, что история России, как известно, не имеет с этим ничего общего. Целью политики "собирания земель", которую проводила Российская империя, являлось не покорение заморских территорий и жестокая эксплуатация их ресурсов, а вовлечение присоединяемых народов в единое общероссийское пространство, предоставление им возможности развиваться наравне с другими народами, а также стремление обезопасить свои границы от постоянных набегов чужеземцев.



"Решение справедливое и нами ожидаемое", – заявил РИА Новости, комментируя вынесенный судом вердикт, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, который назвал этот Форум "террористической организацией".



"Помимо того, что сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ, – отметил он, – могу добавить, что эта группа организаций, активно взаимодействующих с властями недружественных государств, давно была в поле зрения Комиссии Госдумы. Обратили внимание на их ярко выраженную экстремистскую деятельность, направленную на разрушение нашего государства. Буквально на этой неделе они провели очередное, одно из многих, мероприятие, где участвовали и канадские парламентарии, в свое время приветствовавшие украинского нациста Гуньку", – сказал Пискарев.



Попытки развалить Россию имеют давнюю историю. Наиболее активную роль в этом сыграли, и продолжают играть, украинские националисты. На протяжении многих лет они пытаются разжигать сепаратизм в России, делают это и сейчас, выступая в авангарде создания эмигрантской структуры, ставящей задачу развала РФ по регионально-этническому принципу.



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Как известно, первая попытка объединить в одну организацию представителей так называемых угнетенных народов СССР с целью борьбы против России и за создание независимых национальных государств на ее территории, предприняли руководители запрещенной в РФ "Украинской повстанческой армии" (УПА**) 81 год назад. Это произошло 21–22 ноября 1943 года на тайном сборище на территории оккупированного гитлеровцами Здолбуновского района Ровенской области под видом "Первой конференции порабощенных народов Востока Европы и Азии".



Его "делегатами" стали бывшие советские военнопленные 13 национальностей, оказавшиеся предателями и согласившиеся пойти на службу в гитлеровской вспомогательную охранную полицию (шуцманшафт), а после переметнувшиеся из нее в ряды боевиков УПА**. Как свидетельствуют историки, для пущего пропагандистского эффекта, было заявлено, будто "делегаты" представляли реальные подпольные организации своих народов, и с риском для жизни пробрались с советской территории через линию фронта.



Спустя три года приспешник Бандеры, видный деятель ОУН Ярослав Стецько вместе с жено, создали и возглавили в Мюнхене так называемый Антибольшевистский блок народов (АБН) – международное объединение эмигрантских национальных организаций из СССР, а впоследствии и других социалистических стран Восточной Европы. В дальнейшем пропагандистская активность АБН способствовала принятию Конгрессом США в 1959 году "Резолюции о неделе порабощенных народов" с целью "привлечь внимание мира к положению национальных меньшинств в СССР".



В 1996 году "Антибольшевистский блок народов" объявил в связи с распадом СССР и переориентации на Запад стран бывшего "социалистического лагеря" о самороспуске. В интервью агентству РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев сказал следующее:



"Однако спустя 30 лет неугомонные украинские националисты вновь подняли флаг борьбы за развал нашей страны. И вновь, как и прежде, в ее рядах находятся либо признанные судом преступники, либо лица, подозреваемые в их совершении. За большинством постоянных участников ФСГПР, таких как Илья Пономарев*, Ахмед Закаев* и рядом других тянется длинный шлейф из законченных уголовных дел, или находящихся в стадии производства, по различным статьям УК РФ от содействия терроризму до совершения экономических преступлений".



Матвеев напомнил, что, как утверждал соучредитель ФСГПР украинский националист Олег Магалецкий, "спонсорами этой общественной платформы выступают европейские общественные организации и меценаты с Украины. Есть все основания полагать, что одним из таких "меценатов" является Служба безопасности Украины и подконтрольные ей структуры или предприниматели".



Ну, а на самом деле, конечно, за всеми этими акциями, направленными на развал России, стоят спецслужбы западных стран, прежде всего, США и Великобритании, а СБУ является всего лишь подведомственной Западу структурой. И сегодня они пытаются повторить все то, что им удалось сделать в 1991 году – расчленить Россию, развалить наше государство изнутри.



В 2017 году были обнародованы секретные документы ЦРУ – план тайной спецоперации против СССР. Многие до сих пор считают, что Советский Союз развалился из-за экономического застоя, ущемления свобод граждан, деградации правящей элиты и прочих проблем. Однако не только из-за этого. Против Советского Союза применили тайную операцию по развалу страны и уничтожению единого государства. Один из таких документов, которые это подтверждают, – директива NSDD – или National Security Decision Directives – "Национальные секретные руководящие инструкции".



17 января 1983 года этот документ, подготовленный директором ЦРУ Уильямом Кейси, лег на стол президенту США Рональду Рейгану. По сути, он являлся планом по расшатыванию СССР. Директива NSDD под грифом "совершенно секретно" предполагала тайные наступательные операции против Советов. Но такие планы существуют и сейчас. Это, например, ставший известным в конце 2016 года доклад RAND Corporation американского исследовательского института, аффилированного со спецслужбами и с министерством обороны США. В его рамках излагается следующая концепция: США в дальнейшем придется сталкиваться с усилением своих ключевых противников в мире – имеется в виду Россия, Китай и Иран. В этой связи необходимо поддерживать все формы внутренней оппозиции в России. Не так давно на сайте госзакупок США появился запрос об исследовании фактора русского национализма в России и возможных вариантов его использования.



Для подрывной деятельности используются прежде всего американские спецслужбы, бюджет которых засекречен, но благодаря разоблачениям Сноудена стало известно, что он составляет порядка 15 млрд долларов в год. По словам экспертов, как правило, агентура США, которая реализует эти планы на практике, базируется, прежде всего, в посольстве, а также в офисах всевозможных либеральных организаций, НКО и всякого рода фондов.



Еще недавно в России легально действовал NDI – Национальный демократический институт США*, который на самом деле занимался разведывательной деятельностью.



Эти американские структуры и созданные ими организации тщательно собирали и продолжают собирать информацию о жизни в России еще со времен Советского Союза. Американцев интересует буквально все: что едят, во что деваются, сколько зарабатывают, о чем говорят и, особенно, чем недовольны граждане. Сейчас же самый большой объем информации предоставляют социальные сети.



Люди сами выкладывают миллионы снимков каждый день, личные данные, данные родственников, друзей, место работы, обмениваются мнениями, дают оценку политическим событиям. Этот огромный массив сведений собирается, внимательно анализируется, составляется среднестатистический портрет жителя страны, с которым понятно, как работать в своих целях.



Активная пропагандистская работа ведется через определенные СМИ, которые любым недовольным дают трибуну. В поле зрения американцев попадают не только сотрудники ведущих СМИ, но и те, кто пишет или снимает для Сети. Вся эта деятельность прозападных СМИ напрямую связана с так называемыми агентами влияния. Сначала вас приглашают в посольство, затем вручают билеты или путевку на какую-нибудь образовательную программу. Это может быть программа для учителей, юристов, для журналистов и молодых политиков. Эти "агенты влияния" затем отрабатывают деньги, рассказывая в СМИ душераздирающие истории о политическом преследовании, о якобы пытках в "застенках режима". Россиянам назойливо транслируют лживые идеи, которые кочуют из уст в уста еще со времен СССР, что будто бы Москва – агрессор, притесняющий народ в национальных регионах России, на Украине и т.д.



Среди рассекреченных документов ЦРУ есть, например, доклад "Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил на Украине". Согласно ему, еще в 1957 году американская разведка разработала план антисоветского вооруженного восстания в УССР.



Спецслужбы ЦРУ спрогнозировали межнациональное напряжение между русскими и украинцами, делая акцент на местных жителях, которые будут сотрудничать с американским спецназом в ходе вторжения. Сегодня история повторяется, но уже в регионах России. Например, в Екатеринбурге – столице Урала – количество американских представителей и работников посольств просто зашкаливает.



Важнейшим шагом в этой войне спецслужб против России является также формирование сочувствующих среди представителей высших эшелонов власти. Сейчас эта работа ведется в первую очередь среди бизнес-элит, а также в среде либеральной, прозападно настроенной интеллигенции, которая и во времена СССР, и сейчас используется как рупор для трансляции подрывной информации в широкие слои населения.



А потому причины распада СССР и те методы, которые Запад использовал, чтобы содействовать этому процессу, должны сегодня стать для нас уроком. Нарывы надо вскрывать, прежде чем они превратятся в опасную опухоль. Одной из таких целительных "хирургических операций" и является решение Верховного суда о признании "Форума свободных государств постРоссии" террористической организацией. Источник - фонд стратегической культуры

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