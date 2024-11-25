 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон и Токио намерены защищать Тайбэй, - В.Скосырев
00:13 27.11.2024

25.11.2024
На японских островах Пентагон разместит ракеты на случай атаки Китая на Тайвань
Владимир Скосырев
Завод Илона Маска в Шанхае поставил выпуск электромобилей для китайских потребителей на конвейер.
Администрация Джозефа Байдена хочет связать руки Дональду Трампу. Речь идет не только об американской помощи Украине, но и о совместном с Токио плане дислокации ракет на японских островах Нансэй, Окинава и на Филиппинах. Согласно информации агентства Kyodo, США и Япония будут биться бок о бок, обороняя Тайвань от китайского вторжения. Ссылаясь на анонимные источники в Вашингтоне и Токио, агентство передало, что части морской пехоты США, оснащенные высокомобильными системами HIMARS и другим оружием, будут наносить удары по китайским подразделениям с базы на японских островах. А американское подразделение, работающее по космосу, киберпространству и электромагнитным волнам, будет дислоцировано на Филиппинах.

По плану американские ракетчики начнут обустраиваться на японских островах, соседствующих с Тайванем, в декабре. А источники, то есть чиновники, огласили эту "военную тайну" загодя. Как следует из публикаций газеты South China Morning Post, уходящая администрация хочет затруднить избранному президенту США свободу маневра. Тем более что сам подбор чиновников Трампом говорит о его намерении проводить жесткий курс по отношению к Китаю. Это касается многих назначений – от госсекретаря до управляющего делами президента. Почти все эти выдвиженцы ранее говорили, что именно Китай, а не Россия, представляет собой главный вызов позиции США на мировой арене.

Исключение из этого правила – Илон Маск. Ему будет поручено следить за эффективностью работы высших звеньев американского государственного аппарата. Никто из американских бизнесменов не финансировал так откровенно и щедро предвыборную кампанию Трампа, как Маск. И вряд ли у кого-либо еще из них имеются столь большие деловые интересы в Китае. А ведь Трамп обещал защитить Америку от конкуренции с Китаем с помощью высоких пошлин и других мер.

Маск же сделал ставку именно на Китай. Его компания Tesla производит половину своих электромобилей в Китае. Tesla продает в Поднебесной больше автомобилей, чем в других странах, за исключением США. Однако в Китае фирма Маска тоже сталкивается с жесткой конкуренцией. Китайский регулятор не разрешил Tesla предложить китайским заводам технологию автомобиля без водителя. В то же время он позволил китайским фирмам, разработавшим аналогичные технологии, рвануть вперед.

Маск лично обратился к премьер-министру Китая Ли Цяну с просьбой разрешить выпуск в КНР, как он сказал, полностью самостоятельно движущегося автомобиля. Естественно, многие эксперты полагают, что Пекин сможет использовать Маска как союзника для того, чтобы убедить Трампа занять более примирительное отношение к Китаю. Как говорит Михаэл Дан, консультант по автомобилестроению в Сан-Диего, "если китайское руководство захочет направить важный месседж президенту США, то лучшей кандидатуры для передачи послания, чем Илон Маск, не найти".

Тем не менее Tesla, как и большинство американских компаний, действующих в Китае, должна учитывать политические риски. Самый большой риск связан с ситуацией вокруг Тайваня. Тут Маску и другим американским игрокам остается только гадать, начнет Пекин операцию по возвращению Тайваня в лоно родины или нет. Некоторые синологи в Европе и Америке говорят, что критический момент наступит в 2027 году, когда исполнится 100 лет Народно-освободительной армии Китая.

Источник - НГ
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