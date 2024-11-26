В бой идет весь Пакистан. Противостояние властей и оппозиции вступило в решающую фазу, - Къ

00:46 27.11.2024

26.11.2024,



Столицу Пакистана Исламабад охватили массовые беспорядки в связи с общенациональным маршем протеста, организованным партией "Движение за справедливость" экс-премьера Имрана Хана. Сторонники оппозиции требуют освобождения политика из тюрьмы, отмены поправок к конституции, ограничивающих полномочия судебной власти, а также пересмотра результатов парламентских выборов этого года. Для подавления протестов власти ввели в Исламабад войска.



Противостояние в Исламабаде, который находится на осадном положении с прошлой субботы, похоже, перешло в решающую фазу и уже привело к первым жертвам. По сообщениям местных СМИ, в столкновениях на улицах пакистанской столицы во вторник были убиты по меньшей мере пять полицейских, еще несколько сотрудников сил правопорядка получили тяжелые ранения, число погибших среди протестующих уточняется.



Тысячи сторонников оппозиционного "Движения за справедливость", которые несколькими колоннами пришли маршем на Исламабад из регионов страны, смяли полицейские кордоны и заграждения из контейнеров, установленные на подступах к городу, и продвинулись к центральной площади Исламабада - Ди-Чоук. Оттуда открывается прямой путь к "Красной зоне" Исламабада, где находятся правительственные учреждения.



Марш оппозиции, который приобретает все более радикальные формы, сопровождается вспыхивающими в разных районах стихийными столкновениями с 20-тысячным контингентом полиции и стянутыми в город армейскими подразделениями.



Для разгона митингующих полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ. Власти сообщают о том, что сторонники оппозиции имеют огнестрельное оружие. "Если они начнут стрелять, мы на их пули ответим пулями",- предупредил глава МВД Мохсин Накви. "Власти дали строгие указания силам безопасности действовать решительно против подстрекателей и нарушителей порядка, одновременно разрешив принимать крайние меры, такие как расстрел участников беспорядков на месте",- отмечает пакистанский телеканал Geo.



Колонну оппозиции, пришедшую в Исламабад, возглавляют главный министр приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур и Бушра Биби, жена отбывающего тюремное заключение экс-премьера (2018–2022 годы) Имрана Хана.



Одно из ключевых требований оппозиции - освобождение политика, смещенного с должности главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия, который он назвал заговором внешних сил во главе с США.



Впоследствии Имран Хан был признан виновным по целому ряду дел - в частности, по статьям о коррупции и раскрытии гостайны. Учитывая все вынесенные ему приговоры, остаток жизни 72-летний господин Хан должен будет провести за решеткой. Бушра Биби призывает к мирным протестам, однако дает понять: если власти не выпустят на свободу ее мужа, его сторонники могут прибегнуть к самым решительным мерам.



Также в числе требований митингующих - освобождение ряда других активистов, пересмотр результатов февральских парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными, а также отказ от поправок к конституции страны, ограничивших полномочия судебной власти.



За что посадили экс-премьера Имрана Хана

Внутриполитические потрясения в Пакистане проходят на фоне визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Исламабад, начавшегося в понедельник. Как сообщил глава МВД Мохсин Накви, протестующие пытались заблокировать одну из дорог, по которой должен был проследовать кортеж президента Лукашенко, однако перекрыть движение им не удалось. Уже после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, состоявшихся во вторник, белорусский лидер был вынужден отреагировать на взрывоопасную ситуацию в Исламабаде, попытавшись примирить противоборствующие стороны призывом беречь свою страну и сохранять единство. "Идет передел мира. Сильные, богатые страны схватились в этой железной схватке. Ваша страна пятая по численности населения в мире, естественно, вовлечена в этот водоворот. Вы знаете, чего хочет Пакистан, но то, чего вы хотите, не соответствует желаниям крупных стран, которые сегодня ведут борьбу за лидерство",- заявил господин Лукашенко.



Внутриполитические потрясения в стране не помешали этим переговорам и не скажутся на начавшемся во вторник визите в Москву делегации пакистанского парламента во главе со спикером Национальной ассамблеи (нижней палаты) Айязом Садиком. "Визит станет продолжением серии встреч на высоком уровне между Пакистаном и Россией, направленных на укрепление двусторонних связей",- заявили в пакистанском посольстве в Москве. На этом фоне министр приватизации и инвестиций Пакистана Абдула Алим Хан сообщил о том, что его страна работает над открытием прямых рейсов в Россию и Белоруссию.



Сергей Строкань

26/11/24