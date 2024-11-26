ВС РФ ворвались в Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 26 ноября

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00:50 27.11.2024
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 ноября в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму Великой Новоселки. Скандал с некачественными минами от местной промышленности перешел на Украине на государственный уровень. Член Конгресса США опосредованно пригрозила импичментом Байдену в случае, если пересуды прессы о возможной передаче незалежной ядерного оружия окажутся чем-то большим, нежели газетной уткой. Глава СВР России Нарышкин сообщил о причастности американских и британских спецслужб к подрыву "Северных потоков". Руководитель разведывательного ведомства также констатировал, что "заморозки конфликта" на Украине не будет, режим Зеленского передышки не получит.
Удар в сердце обороны
Передовые подразделения русской армии завязали бои в юго-восточной части Великой Новоселки, войдя в населенный пункт между руслами рек Шайтанка и Кашлагач. ВС РФ приняли очень мудрое решение проводить штурм именно так, чтобы противник в селе не смог использовать водные артерии в качестве подспорья для противодействия. Ведь они делят Великую Новоселку на несколько частей, где каждая из них может выступать в роли самостоятельного сектора в общей системе обороны. Наши войска нанесли удар как раз в оборонительное ядро ВСУ в этом населенном пункте. Он автоматически обесценивает украинские позиции в южных частях Великой Новоселки, а также в малых селах рядом. Но это лишь одна из причин провала обороны противника на описываемом участке. Для понимания всей тяжести положения неприятеля нужно обратить внимание то, что происходит севернее и западнее Великой Новоселки.
Севернее штурмовые подразделения вынудили силы незалежной бросить Раздольное и отступить к сельской трассе от шоссе Н-15, где ВСУ подготовили полевые укрепления. Этот шаг противника продиктован следующими соображениями. Он пытается не допустить выхода русских частей в полосу сел Новоочеретоватое – Новый Комар. Данная местность представляет собой не что иное, как тыл украинских соединений, обороняющихся в Великой Новоселке, кроме того, если неприятель решит отходить, то трасса через село Новый Комар служит единственным условно надежным путем для техники. Дорога у села Раздольное уже не может использоваться ВСУ для отхода, она под плотным огневым контролем. Есть еще рокадная трасса на Гуляйполе, но она уже стала зоной охоты расчетов средств поражения ВС РФ. Значит, неприятель может полагаться только на самый безопасный из всех вариантов – на сельскую дорогу через Новый Комар.
Западнее Великой Новоселки русские войска продолжают давление на украинскую армию с целью выйти на рокадную трассу, соединяющую село с городом Гуляйполе. Главная цель данного сектора нашего наступления – это охват Великой Новоселки с запада. Во избежание сценария выхода из полуокружения а-ля "забег по тиру" неприятель может предпринять организованный отход уже в ближайшее время, пока сохраняется контроль хотя бы над одной безопасной дорогой.
Промышленность побила рекорды брака
Редакция Readovka уже обратила внимание, что в сети появлялись в том или ином виде жалобы украинских военных на низкое качество минометных 120-мм мин производства "Укроборонпрома". Однако эта проблема вышла на новый уровень. Журналисты незалежной уже сами забили тревогу из-за числа жалоб на качество вооружения.
Последовала реакция и министерства обороны незалежной, которое якобы уже три недели ведет закрытое разбирательство касательно вала брака от собственной военной промышленности. Ведомство страны-противника сообщило, что свернуло поставку минометных боеприпасов от украинского производителя и ныне заменяет его импортом. Но большой вопрос, насколько это в состоянии покрыть потребности подразделений.
Интересно, что уже 100 тыс бракованных мин поставлено в войска, и они стали там мертвым грузом. Надежда на работоспособность вооружения и боеприпасов будет стоить жизней и проваленных боев для украинских войск.
Безумие как политика
В США разгорается скандал из-за появления в американской прессе на прошедшей неделе сведений о том, что текущая президентская администрация Штатов рассматривает вариант передачи Украине ядерного оружия. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин на своей странице в социальных сетях дала четкую оценку тому, что пытается провернуть ближний круг Байдена, пока еще имеет полномочия.
"Это безумие и полная неконституционность, возможно, акт государственной измены. Это должно быть немедленно остановлено!! Администрация Байдена пытается развязать ядерную войну и использовать ее как причину, чтобы остановить передачу власти Трампу?" – написала Тейлор-Грин.
Несмотря на то что ее слова – реакция на публикацию в СМИ, это де-факто озвученная позиция части американского истеблишмента на "пробу", которой и являлось сообщение NYT о возможной проработке Белым домом такого решения. Передача ядерного оружия Киеву однозначно приведет к глобальному катаклизму со всеми лазейками для демократов сохранить место в Овальном кабинете. А то, что конгрессвумен апеллирует антиконституционным характером подобных идей, это намек, что президент Ричард Никсон может оказаться не единственным президентом США, досрочно отрешенным от полномочий главы государства.
Заморозки не будет. Россия добьется настоящего мира на Украине
Директор СВР Сергей Нарышкин выступил с крайне резким и недвусмысленным заявлением. Оно очень простое по смыслу: Россия категорически против заморозки конфликта на Украине.
Принципиальная проблема не только столкновения на Украине, но и множества иных рассыпанных по карте мира противостояний состоит в том, что они продолжаются бесконечно. Йемен, Мали, арабо-израильский конфликт... Во всех случаях у сторон так и не получилось сделать одну ключевую вещь. Не вышло разрешить конфликт по существу. Во всех случаях заключались перемирия и соглашения о прекращении огня. Во всех случаях они не работали.
России и Украине необходимо прийти к миру – это аксиома. Но это должен быть мир. Не перемирие. Не соглашение о прекращении огня. Мы уже попробовали перемирие в Минске. Оно не сработало. Замороженный конфликт – неразрешенный конфликт. Заморозка означает только подготовку к новому раунду противостояния. Только возможность перевооружиться и влететь во второй раунд. Эти "вторые раунды" мы видели сами на постсоветском пространстве, в Карабахе и Южной Осетии. Такой замороженный конфликт навсегда остается болевой точкой, куда, если что, можно ткнуть. Понятно, зачем это надо британцам или американцам. Непонятно, зачем это надо нам.
России нужно окончательное разрешение конфликта по существу. И мы его добьемся.
Нарышкин: "Северный поток" взорвали англосаксы
Руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что располагает данными о прямой причастности ко взрывам на трубопроводе "Северный поток" профессиональных диверсантов, относящихся к спецслужбам США и Британии.
Нарышкин подчеркнул, что терроризм – это обычное для Запада средство достижения геополитических целей. На сей раз "англосаксы" уничтожили трубопровод, поскольку российско-европейский проект позволял успешно взаимодействовать с конструктивно настроенной частью Европы и мог стать основой для прочного партнерства. Однако уничтожение "Потоков" стало идеей фикс для американской элиты.
Ничего невероятного здесь, разумеется, нет. США теряют позиции на мировой арене, это факт, к добру или худу, но признанный уже более-менее всеми наблюдателями. До сих пор много говорили о мире, "основанном на правилах". Проблема в том, что уважаемые партнеры понимают такой мир исключительно как место, где в рамках правил выигрывать будут они. Как только выигрыш оказывается неочевиден, правила меняются – вместо шахмат начинается бокс, вратарю ломают ноги за воротами.
Бессмысленно возмущаться этим фактом. Тот, кто силен на мировой арене, будет навязывать другим свое видение. Но нужно понимать, какова цена разглагольствованиям о честной игре, и быть готовыми к тому, что тот, кто больше всех говорит о правилах, первым их нарушит.
Вчера, 25 ноября, главным событием дня стало создание русскими войсками плацдарма на западном берегу Оскола.