ВС РФ ворвались в Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 26 ноября

00:50 27.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 ноября в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму Великой Новоселки. Скандал с некачественными минами от местной промышленности перешел на Украине на государственный уровень. Член Конгресса США опосредованно пригрозила импичментом Байдену в случае, если пересуды прессы о возможной передаче незалежной ядерного оружия окажутся чем-то большим, нежели газетной уткой. Глава СВР России Нарышкин сообщил о причастности американских и британских спецслужб к подрыву "Северных потоков". Руководитель разведывательного ведомства также констатировал, что "заморозки конфликта" на Украине не будет, режим Зеленского передышки не получит.



Удар в сердце обороны



