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В Санэпидкомитете опровергли распространение неизвестного вируса в Узбекистане
00:59 27.11.2024

В Санэпидкомитете опровергли сообщения о распространении неизвестного опасного вируса. Вспышку острых респираторных вирусных инфекций следует воспринимать как естественное явление, заявил первый замглавы комитета Нурмат Атабеков.

В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опровергли информацию о распространении в Ташкенте неизвестного опасного вируса, поражающего преимущественно детей и вызывающего пневмонию. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала комментарий первого заместителя председателя Санэпидкомитета Нурмата Атабекова, который заявил, что сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями - это естественное явление.

"Респираторные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, носят сезонный характер. В осенне-зимний период наблюдается их рост, и это не повод для беспокойства", - отметил специалист.

С резким снижением температуры воздуха в Узбекистане многие жители держат окна плотно закрытыми, чтобы сохранить тепло в домах и квартирах. Это же можно сказать и о разных организациях. В результате ухудшается вентиляция в квартирах и помещениях, что способствует увеличению концентрации вирусов в воздухе, сказал Нурмат Атабеков.

Обычно острые респираторные заболевания проявляются несколькими клиническими симптомами. Сначала может наблюдаться зуд в слизистой носа, затем - частичное снижение обоняния, чихание и насморк, пояснил он.

На следующем этапе могут появиться першение, сухость и боль в горле, осиплость голоса и сухой кашель. В период выздоровления отмечаются отхаркивание мокроты, ослабление симптомов болезни и снижение боли при кашле.

"Факторов, вызывающих подобные патологии, много. Это может быть грипп, парагрипп, риновирус, аденовирус и коронавирус", - отметил Нурмат Атабеков.

"Что касается сообщений о "появлении новых вирусов, надо отметить, что на данный момент в мире зарегистрировано около 45 тысяч мутаций коронавируса, и процесс их появления продолжается. Однако только 10−15 из них вызвали заболевание. Поэтому не следует подвергаться панике из-за мутаций", - сказал он.

"Нынешний рост случаев острых респираторных вирусных инфекций надо рассматривать как естественное явление", - отметил Нурмат Атабеков.

Он напомнил, что в Узбекистане действует система мониторинга вирусов, циркулирующих на территории страны. В специализированных лабораториях регулярно анализируются образцы вирусов, взятые у пациентов.

"Основываясь на этом, могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день на территории нашей страны не циркулируют вирусы, неизвестные или незнакомые медицине. Большинство выявленных заболеваний - это сезонные респираторные инфекции", - заявил представитель руководства комитета.

Для предотвращения распространения заболеваний и обеспечения стабильности эпидемиологической ситуации больным рекомендуется избегать посещения общественных мест и контактов с другими людьми, а также соблюдать социальную дистанцию, отметил он. Пациентам и лицам, ухаживающим за ними, рекомендуется носить медицинские маски.

Гражданам с симптомами заболевания рекомендуется обратиться к врачу и начать лечение, добавил Нурмат Атабеков.

26/11/24

Источник - Газета.Уз
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