Пекин предложил миру свой рецепт борьбы с бедностью, - А.Башкатова

01:16 27.11.2024

25.11.2024 20:28:00



Адресная помощь неимущим по-китайски предполагает переезд начальства в деревни

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



В 2021 году китайские власти объявили о победе над нищетой в региональном масштабе.

Китай призвал вдохновиться его опытом борьбы с бедностью и прежде всего его победой над нищетой, о которой было объявлено еще несколько лет назад, на излете пандемии. Список рецептов, публикуемый официальной китайской прессой, включает столько же пунктов, сколько букв в английском алфавите. И это не только содействие трудоустройству, развитие здравоохранения и образования, укрепление научной базы, но и, что любопытно, переезд в наиболее упадочные деревни начальства, чтобы оно, ощутив на себе все невзгоды, смогло действительно адресно помочь нуждающимся.



На состоявшемся в Рио-де-Жанейро саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай готов вместе со всеми сторонами предпринять шаги для решения проблемы бедности.



"История Китая – доказательство того, что развивающиеся страны могут победить бедность", – сообщила по итогам саммита газета "Жэньминь Жибао" (официальный печатный орган КНР, имеющий русскоязычную онлайн-версию). Издание опубликовало длинный список оздоровительных мер: по одному рецепту на каждую букву английского алфавита.



Самое главное, с чего начинается этот список, – с призыва действовать в соответствии с местными реалиями. Другими словами, нужно разрабатывать именно адресные меры поддержки, которые учтут условия жизни в каждой отдельно взятой деревне, семье, более того, у каждого отдельно взятого малоимущего.



И тут хочется, нарушая "хронологию", перескочив через несколько пунктов, сразу упомянуть другой схожий по смыслу китайский совет. Как можно судить по приведенной информации, чтобы помощь была действительно адресной, начальству для начала следует буквально на себе испытать все невзгоды тех людей, которых нужно вывести из нищеты, а лучше и из бедности (это, уточним, два разных социально-экономических состояния).



"В апреле 2015 года Китай начал назначать выдающихся чиновников в качестве первых секретарей деревенских комитетов Коммунистической партии Китая (КПК) для оказания адресной помощи бедным. Более 3 млн первых секретарей поселились в деревнях. Таким образом, был осуществлен полный охват бедных деревень", – сообщается в публикации "Жэньминь Жибао".



Борьба с нищетой и бедностью ведется под лозунгом того, что никто не должен остаться в этом процессе в стороне, позади, так что активное участие принимают и бизнес, и благотворители, и волонтеры разных специальностей, способные внести свой вклад в улучшение качества медицинского обслуживания, образования, сельского управления. Объявлено и о том, что нельзя допускать имитации деятельности: "Китай принял строгие меры, предотвращающие "фальшивую" работу по снижению уровня бедности".



Но, конечно, в списке можно найти и более, скажем так, привычные меры, с которых обычно и начинается эффективная борьба с бедностью. Это развитие системы образования: например, с 2012 по 2018 год Китай оказал помощь 620 млн учащихся, общий объем финансовой помощи превысил 1 трлн юаней.



Это также развитие системы здравоохранения: "Китай полностью обеспечивает бедное население базовым медицинским страхованием, страхованием от критических заболеваний, предоставляет доступ к системе медицинской помощи, гарантирует возможности жителей бедных районов посещать врачей и проходить лечение".



Кроме того, это укрепление научно-технологической базы. Это содействие трудоустройству, а также – при необходимости – переселению жителей из депрессивных районов туда, где они смогут найти новую работу, обеспечивающую им достойную оплату труда. Но что важно, проекты, помогающие мобильности граждан, не отменяют других мер, нацеленных на улучшение качества жизни именно на местах.



А такое улучшение качества жизни на местах порой требует действительно кардинальных изменений, касающихся удовлетворения сначала базовых потребностей населения. Например, важным пунктом преобразований стало развитие системы водного хозяйства, обеспечение в том числе сельского населения безопасной питьевой водой.



Все перечисленное, конечно, требует инвестиций, важна финансовая составляющая. Так, упоминается специальный фонд для борьбы с бедностью центрального правительства КНР: "За восемь лет из центрального, провинциальных, городских и окружных бюджетов было выделено 1,6 трлн юаней, центральное правительство инвестировало в общей сложности 660,1 млрд юаней". Свои инвестиции совершали и предприятия, например, в рамках сотрудничества между восточными и западными регионами страны.



Помимо этого сообщается о специальных кредитах: "С начала борьбы с бедностью Китай выдал более 710 млрд юаней в виде микрокредитов на искоренение нищеты, 668,8 млрд юаней в качестве повторных займов, а также 9,2 трлн юаней в виде финансовой ссуды для адресного оказания помощи бедным".



Особо отмечается, что борьба с бедностью – "это многолетняя битва", в которой всегда нужно быть начеку, чтобы избежать "рецидивов нищеты". Опрошенные "НГ" эксперты отметили, что результаты работы властей КНР впечатляют, но все же стоит учитывать, что в Китае борьба велась сначала именно с нищетой, с действительно экстремальными условиями жизни людей.



"По мнению Всемирного Банка, Китай практически победил "экстремальную бедность" (она определяется как жизнь ниже международной черты бедности, составляющей 2,15 доллара в день), – сообщила "НГ" руководитель отдела компании "Финам" Ольга Беленькая. – Данные приводятся в международных долларах в ценах 2017 года с учетом инфляции и различий в стоимости жизни между странами. В 1981 году 97% жителей сельской местности Китая пребывали в крайней нищете. Даже в городах эта доля составляла более 70%. К 2020 году доля людей, живущих в крайней нищете как в городской, так и в сельской местности, стала менее 1%".



"Главным средством борьбы с бедностью за последние 40 лет, вероятно, оказалось бурное экономическое развитие Китая, его промышленности, инфраструктуры и сектора услуг, урбанизация", – отметила также Беленькая. Но к этому можно добавить и те меры социальной политики, о которых говорится в статье в "Жэньминь Жибао". И прежде всего это, как уточнила эксперт, командирование чиновников высокого уровня на работу в деревни, формирование специальных денежных фондов, обеспечение бедных жителей деревень для начала едой, одеждой, медицинской помощью, образованием.



Кроме того, благодаря иным принятым мерам именно зарплаты, а не пособия стали основным источником доходов в сельской местности в беднейших районах страны, продолжила доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Важно и понимание того, что проблему бедности нельзя охарактеризовать только как недостаток материальных средств. Это вопрос более широкий – о той социальной среде, о тех условиях, в которые помещена семья.



Есть ли в опыте Китая что-то такое, что уже применяет или могла бы применить Россия? "В целом китайские рецепты борьбы с бедностью специфичны из-за того, что жизнь в Китае определяется в значительной мере политикой КПК, – говорит Беленькая. – Но способствование переселению из депрессивных регионов туда, где идет быстрое развитие, сдерживаемое дефицитом трудовых ресурсов, было бы востребовано и в России. Есть проблема "вымирающих деревень", которые невозможно газифицировать и обеспечить современной инфраструктурой и медицинской помощью, а также образованием".



Сейчас, как отметила Лебединская, в России реализуется программа социального контракта, преследующая аналогичные китайским цели: способствовать трудоустройству граждан, начав при необходимости с их переобучения, профориентации.



Но в России применяются и другие методы. Например, как напомнила Беленькая, это межбюджетные трансферты для регионов с недостаточным уровнем экономического развития, пособия многодетным семьям, выделение земли и льготная ипотека в районах, нуждающихся в усилении экономического развития (речь про Дальний Восток).



По данным Росстата, в 2023 году уровень бедности в России достиг исторического минимума 8,5%, тогда как в 2013 году он составлял 10,8%, а в 2000 году 29%. Но следует учитывать, что методология расчета уровня бедности была изменена в 2021 году. Однако ситуация в России до сих пор очень неоднородна по регионам и по группам населения, и особенно это становится заметно в периоды высокой инфляции, высоких темпов роста зарплат (который, к слову, и сам неравномерен). В итоге, по словам Беленькой, мы видим сейчас такие перекосы, как, например, в случае с реальными доходами пенсионеров, которые практически не растут или даже немного снижаются.