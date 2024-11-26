Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

01:29 27.11.2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, передает 12-й канал израильского телевидения.

"Оно вступит в силу завтра, в 10:00 утра (11:00 мск)", - говорится в сообщении.



Источник рассказал подробности перемирия между Ливаном и Израилем



На этом фоне ЦАХАЛ сообщила, что на севере и в центре Израиля запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.



О возможности заключения этой сделки СМИ писали последние несколько дней. Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план о прекращении огня военно-политическому кабинету. При этом он отметил, что Тель-Авив оставляет за собой полную свободу действий в согласии с США и если движение "Хезболла" попытается вооружиться или запустить ракету, то, по его словам, ЦАХАЛ нанесет ответный удар.



В начале ноября гостелерадиокомпания Kan опубликовала американский проект соглашения между Израилем и "Хезболлой", согласно которому юг Ливана будут контролировать только вооруженные силы страны и миротворцы ООН в соответствии с Резолюцией 1701, а ЦАХАЛ полностью выведет свои войска с этой территории в течение семи дней после прекращения огня.



Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых уже погибло более 13,7 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона стали беженцами.



Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.



Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.