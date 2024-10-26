 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.11.2024
03:50  Провал прозападной оппозиции в Тбилиси: "Мечта" сформировала правительство, - Айнур Курманов
02:55  Под сенью "Орешника": эффект военный и информационный, - Илья Титов
02:33  Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
01:29  Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
01:16  Пекин предложил миру свой рецепт борьбы с бедностью, - А.Башкатова
00:59  В Санэпидкомитете опровергли распространение неизвестного вируса в Узбекистане
00:55  "Неустойчивая коалиция": в России спрогнозировали исход выборов в Германии, - Т.Борисов

00:54  "Талибан" оказался безопаснее Украины и Запада, - Олег Исайченко
00:50  ВС РФ ворвались в Великую Новоселку – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
00:46  В бой идет весь Пакистан. Противостояние властей и оппозиции вступило в решающую фазу, - Къ
00:42  Возвращение Дональда Трампа. С точки зрения пассионарной теории Льва Гумилева
00:17  Могут ли думать организмы, лишенные мозга, - Виталий Антропов
00:13  Вашингтон и Токио намерены защищать Тайбэй, - В.Скосырев
00:11  Их цель – развал России. Как сбежавшие из РФ экстремисты пытаются при поддержке Запада расчленить РФ, - ФСК
00:04  Серьезнее ATACMS: в НАТО хотят передать ВСУ "Томагавки", бьющие на 5 тысяч км
00:00  Росбиатлониста Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере (2010 год). Якобы - допинг
Вторник, 26.11.2024
23:06  Удар предвидения: Россия готова к военному ответу на любые провокации Запада
23:03  Китай топит надежды ВМС США в Мировом океане, - Сергей Ищенко
22:59  Сможет ли Европа постоять за себя при более скромной поддержке Америки? - Д.П.Рэтбоун, Б.Холл
22:58  Шум в конце тоннеля: в Грузии начал работать новый состав парламента
22:32  Генерал Мереке Кучекбаев - новый главком Сухопутных войск Казахстана
22:23  Запад просчитывает шансы на выживание, - В.Никифорова
22:17  Кожевенную промышленность Узбекистана возглавил Акбар Султанов
22:15  В ОАЭ найден мертвым израильский раввин. Израиль подозревает в его убийстве граждан Узбекистана
22:12  "Праздник непослушания" в Киеве, или рассказ про то, что до некоторых не доходит с первого раза, - М.Павлив
22:11  Узбекистан. "Стало невозможно ни учиться, ни работать". К чему привело внедрение "критериальной" системы оценивания в школах?
22:06  Guardian: в США все больше политиков склоняются к изоляционизму
14:07  В Лондоне траур - их "связник" неожиданно попал в плен к россиянам
14:06  Суды и миллионные иски. Что оставляют после себя западные компании в России
14:05  "Все исполнительные органы переведем в Новый Ташкент" - президент Мирзиеев
14:04  Андижанский государственный технический институт образуют на базе трех вузов
14:03  Как реформируют свою милицию страны Центральной Азии
14:02  "Стремится развязать третью мировую войну": почему в США призвали объявить Байдену импичмент
14:01  Как в Абхазии убирали президента и забор, - Юрий Васильев
13:53  Россия и Китай победят вместе! - Юрий Тавровский
13:19  Эскалация Запада против России: рисков больше чем плюсов, - Кристофер Маккаллион, Бен Фридман
13:17  Европа нашла за что полюбить Трампа, - В.Корнилов
13:16  Скончался бывший заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Султан Закиров
13:10  Сырский, уходя с Донбасса, приказал "сжигать мосты"
13:08  "Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
13:05  Философ Гогенова: европейцы не понимают ситуацию с Украиной - их отучили думать
13:04  Крипторалли Трампа: как сильно может вырасти биткоин
09:15  Скончался кыргызстанский врач, академик и экс-народный депутат СССР Эрнст Акрамов
09:09  Стратегия Запада на фоне успехов СВО. Как России не попасть в ловушку, - С.Николаев
09:03  Русофобы двух сортов. Поляки определились с кандидатами в президенты, - Олег Хавич
08:58  Бегут, не дожидаясь приказа. ВСУ уходят из Донбасса в Запорожскую область, - "Регнум"
08:54  Грузия получила новое правительство, - Игорь Селезнев
08:51  Пекин предложил миру свой рецепт борьбы с бедностью, - А.Башкатова
08:46  Зять в оборот: в Сербии пошли на сделку с членом семьи Трампа, - К.Логинова
08:42  Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к Форуму регионов, - "Известия"
08:37  ВС РФ создали плацдарм на западном берегу Оскола севернее Купянска – итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
02:33 27.11.2024

26.10.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Великий обманщик, отец лжи стремится убедить окружающих, что его не существует

По долгу службы, скажем так, я посмотрел франшизу "Исполнитель желаний", состоящую из четырех частей. Правда, всерьез говорить можно, пожалуй, только о двух первых фильмах, где роль злодея (или правильнее даже сказать, Зла) исполнил Эндрю Дивофф. На самом деле, он, как не трудно догадаться, никакой не Дивофф, а русский мужик Андрей Дивов; мать у него каталонка, а родился он в Венесуэле.

Третья и четвертая части этой франшизы, снятой на рубеже XX и XXI веков, сильно на любителя; их я досмотреть не смог. А вот первые две, несмотря на довольно-таки банальный сюжет, весьма любопытны. Злой Джинн, чью душу заключили в красном опале, а тот был спрятан в статуе древнего бога Ахура-Мазда, освобождается и начинает пожирать души в обмен на исполнение желаний, чтобы захватить мир.

И вот что любопытно. В первой части все довольно стандартно: преследование, обман, погони, а в конце главная героиня побеждает Джинна, временно, с помощью логики. А вот вторая часть куда интереснее одним весьма показательным аспектом. Фокус в том, что девица по имени Моргана (ее играет Холли Филдс) ведет неправедный образ жизни, и для того, чтобы победить зло, она должна стать праведницей, искупить грех.

Что здесь удивительного? А есть ли в современных фильмах (последних 10-15 лет) прямое высказывание о грехе и праведности, о преступлении и наказании? Кто из продюсеров, режиссеров заявляет, что для победы над злом ты должен обратиться за помощью к Господу? Странный вопрос, да, но вы все же подумайте. Во второй части "Исполнителя желаний" Моргана должна покаяться и стать на путь света (намеренно выражаюсь старомодно).

Высказывание усилено еще и тем, что ее друг – Грегори – священник. Он говорит, что для победы над злом им понадобится помощь Бога. При этом сама Моргана реально не только избавляется от своих злых привычек, но и от темных атрибутов. Более того, она реально приносит часть себя в жертву. И в этом фильме побеждает уже не Логика, Разум, а Вера. Представить подобное сейчас довольно-таки проблематично.

"Исполнитель желаний 2" вышел в 1999 году. До этого мы видели в кино (понятно, что есть исключения и их немало), в общем-то, привычную картину добра и зла. Например, вампиров и другие отродья тьмы побеждали христианскими символами: крестами, святой водой, молитвой. Но с каждым годом нечисть в кино все меньше боялась Слова Господа. Сейчас же это в принципе не распространено; формально – дабы не обидеть другие религии. Но вместе с тем, как христианство вытеснили из кино, оттуда же постарались изгнать и Бога.

Год 1999-й в этом плане крайне любопытен. Можно вспомнить масштабный фильм с Арнольдом Шварценеггером "Конец света", где дьявола блестяще играет Гэбриэл Бирн, а главный герой должен вновь обрести веру в Бога. Фильм, к слову, что большая редкость для Железного Арни, провалился, хотя был весьма хорош. Не потому ли он и провалился, что в нем прямо артикулировали христианскую веру как путь к Спасению? А сколь лихо убивали вампиров в культовом кино "От заката до рассвета" опять же молитвой и верой Христовой.

Но все это по большей части в прошлом. Так что изменилось? Ответ дан нам в том же кинематографе. Год 1999-й был щедр на знаковые фильмы: тут вам и "Бойцовский клуб", и "Матрица", и "Красота по-американски". Но мы сейчас должны вспомнить две ленты, сделанные посвященными, – это "Девятые врата" Романа Полански и "С широком закрытыми глазами" Стэнли Кубрика. Что их объединяет?

И там, и там ждут антихриста, воцарения его власти в новом веке. Кубрик прямо показывает, что этого ожидают элиты, устраивающие сатанинские мессы. Полански сделал это еще раньше – в ленте "Ребенок Розмари" 1968 года. Причем соседями-сатанистами пары Вудхаус, у которой и рождается антихрист, оказываются голливудские деятели (их фамилия Кастевет). Куда уж более прямое высказывание?

И, действительно, в XXI веке борьба со злом при помощи Бога, христианской веры и христианских символов практически сошла на нет. Более того, само Зло – его существование – было поставлено под вопрос: все теперь, как нам объяснили постмодернисты, зависит от точки зрения. А дьявол, как известно, великий обманщик, отец лжи. Он лукав, он в первую очередь стремится убедить, что его не существует.

Именно это сегодня мы и наблюдаем в голливудском кинематографе, а он форматирует сотни миллионов людей. А потом мы видим кино уже в реальной жизни: странные открытия Готардского туннеля и Олимпиады в Париже, например. Звенья одной инфернальной цепи, безусловно? Да особо никто и не маскируется. Проблески меж тем есть, но пока что тьма гораздо масштабнее и сильнее. Одна из наших задач – рассеять ее своим, подлинно своим, созидающим искусством.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732663980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Члены Бюро Сената утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Повышение охвата образованием и медсуслугами, исключение приписок и борьба с теневой экономикой: в Правительстве рассмотрели цифровые проекты
- Казахстанская делегация во главе с Государственным советником Ерланом Кариным приняла участие в мероприятиях и встречах в Китайской Народной Республике
- О влиянии истории на современность
- "Газпром" и Казахстан договорились по Карачаганаку
- Нынешнее положение и перспективы развития нефтяной отрасли обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили вопросы возрождения и популяризации казахских пород лошадей
- Обратный маршрут по ТМТМ: первый контейнерный поезд из Баку в Сиань
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  