Провал прозападной оппозиции в Тбилиси: "Мечта" сформировала правительство, - Айнур Курманов

03:50 27.11.2024 Провал прозападной оппозиции в Тбилиси: "Мечта" сформировала правительство

Айнур Курманов. 26.11.2024



Прозападная грузинская оппозиция попыталась в понедельник сорвать первое заседание нового состава парламента XI созыва, в котором большинство мест получила "Грузинская мечта". Целью было заблокировать здание и создать эффект углубления политического кризиса, но, судя по итогам парламентских решений, сделать это им не удалось.



Как следствие, парламент был полностью сформирован после завершения процесса верификации мандатов новоизбранных депутатов. Процедура, включающая в себя проверку соблюдения всех необходимых юридических норм и требований избирательного законодательства Грузии, заняла несколько часов. Полномочия всех избранных депутатов были признаны, что открыло путь к формированию руководства парламента. На ключевые позиции были назначены опытные и влиятельные политические фигуры.



Прозападная грузинская оппозиция попыталась в понедельник сорвать первое заседание нового состава парламента XI созыва,...



Шалва Папуашвили, сохранив свой пост, вновь возглавил парламент. Его переизбрание свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны правящей. Выбор Папуашвили, опытного политика с прочной репутацией, обеспечивает необходимую стабильность в работе законодательного органа в условиях, которые часто характеризуются политической поляризацией.



Первым заместителем председателя парламента избран Гия Вольский. Заместителем председателя парламента осталась Нино Цилосани, что подтверждает ее значительную роль в политической системе Грузии. Примечательным назначением стало избрание Теи Цулукиани на пост вице-спикера. Ее долгое пребывание (с 2012 года) в правительстве, где она занимала важные министерские посты, привнесло в парламент значительный административный и политический опыт.



Сформированы и составы комитетов. Фактически по результатам голосования парламент оказался однопартийным в силу того, что пока четыре оппозиционные партии отказываются занять свои места. Зато нынешнее правящее положение "Грузинской мечты" дает ей возможность провести переизбрание президента страны. И эта процедура уже назначена и состоится через 45 дней. В этот раз пост займет политик, не связанный с напрямую с Западом и лишит Саломе Зарубишвили возможности использовать это кресло для деструктивной деятельности и консолидации оппозиционных сил.



Нынешнее первое заседание стало значительным успехом "Грузинской мечты", которое закрепило окончательно новое положение и продемонстрировало решимость партии проводить государственную политику и брать всю ответственность на себя в ситуации бойкота со стороны оппозиции.



И напротив, возможностей и мощи у прозападных объединений не хватило для осуществления своих угроз – вся протестная волна сейчас не принесла пока никакого результата. Напротив, идет деморализация в стране противников "Грузинской мечты", который ускорился после провала попытки блокировки и захвата здания парламента в понедельник. Атака была пресечена полицией, а сам штурм не получил поддержки даже у всех митингующих.



Как поражение прозападных сил рассматривают эту неудачу оппозиции целый ряд экспертов, которые прокомментировали ситуацию для "ПолитНавигатора".



Так, Дмитрий Лорткипанидзе, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, считает, что требование повторных выборов уже похоронено с нынешним провалом акции. Он ничего не видит предосудительного в том, что в стране будет однопартийная система.



"Это очередное фиаско оппозиции, которая полностью обанкротилась и начался необратимый процесс маргинализации. Становится очевидным, что новая власть имеет легитимность от народа, которая мудрым пониманием смотрит в будущее из открытых окон возможностей для Грузии. Выборы состоялись.



Выборы состоялись и повторных не будет. Выборы президента будут через 45 дней и муниципальные через год. Однопартийное правление узаконено в Молдове и на Украине. А у нас 89+13 уже гарантировано. Может, еще 16 лелойцев добавятся. Страна развивается, ВВП растет, новые геополитические реалии вполне позволяют работать в таком режиме", – отметил эксперт.



Избрание прежнего спикера и определение состава парламентских комиссий ведет к стабилизации политической системы, считает генеральный секретарь новой грузинской партии "Солидарность во имя мира" Темур Пипия. По его мнению, в связи с состоявшимся первым заседанием парламента у прозападных сил становится все меньше шансов опрокинуть ситуацию вспять.



"Первое заседание депутатов проведено. Новый парламент вступил в свою законную силу и начал выполнять обязанности. Более того, парламент уже сформирует и новое правительство Грузии. Это означает серьезный шаг в политической стабилизации и то, что что все меньше остается возможностей у проамериканской оппозиции дестабилизировать ситуацию и совершить антиконституционный переворот.



Правда у оппозиции остаются шансы внести в политическую жизнь Грузии неразбериху. Они будут продолжать свою деструктивную деятельность, придерживаться тактики непризнания результатов выборов и, соответственно, нового парламента и правительства. У них есть международная поддержка и политическая, и финансовая.



Но после того как новый парламент состоялся и новый кабинет министров избран, то конечно, их деятельность будет выглядеть гораздо менее привлекательной даже для сторонников. Так что в Грузии, я думаю, политическая стабильность будет сохранена", – озвучил свое оптимистическое видение нынешнего положения Пипия.



Правда, по его словам, перед "Грузинской мечтой" теперь стоят грандиозные задачи преодоления социально-экономического кризиса и восстановления дипломатических отношений с Россией, что является залогом для поступательного развития страны и интеграции с постсоветским пространством.



"Сейчас "Грузинская мечта" как правящая партия, которая сохранила власть, останется один на один с серьезнейшими проблемами, что стоят перед страной. Ведь они никуда не ушли и непонятно как преодолеть социально-экономический кризис, как урегулировать отношения с абхазами и осетинами, и наконец, как выйти из той изоляции в которую Грузия была поставлена из-за давления со стороны западных стран и США. Они в ультимативной форме вынуждают Тбилиси сохранять ненормальное положение, когда у Грузии нет никаких отношений, в том числе дипломатических с Российской Федерацией.



В итоге грузинская экономика остается в изоляции, несмотря на то, что она требует по всей логике жизни интегрироваться в постсоветское пространство, но не может. У "Грузинской мечты" нет пока политической воли сделать это. И первым шагом по этому пути, который принесет ощутимые дивиденды стране, должно быть восстановление нормальных отношений с Россией", – пришел к выводу политик.



Такие же процессы маргинализации протестов и самой оппозиции, которая скатилась к махровой русофобии, отмечает известный грузинский политолог, руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе. По его мнению, у прозападных сил не оказалось выработанной стратегии, что приводит к отторжению от низов.



"Оппозиция показала свою несостоятельность, избрав неправильную стратегию, исходя из того, что они повели протесты по пути русофобии. И очень маргинально это выглядит, так как идут, например, высказывания о том, что вот Россия якобы нас захватила и живем сейчас в Челябинске. И такие абсурдные лозунги слышны из уст оппозиционеров, они сами себя маргинализировали. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на таких проблемах насущных как коррупция, безработица, отток населения и на других вопросах, которые будоражат население, они абстрагировались от этого и зациклились на русофобских высказываниях.



Это маргинализировало их движение даже среди далеко не пророссийски настроенной части населения, которая хочет, чтобы Грузия стала членом Европейского Союза и НАТО. Люди все-таки чувствуют, понимают ситуацию и понимают несостоятельность русофобской оппозиции. Поэтому немноголюдно было у парламента все эти дни и выходила только вот эта жалка молодежь. Жалкая потому, что они были дезориентированы без сплачивающей идеи, но с лозунгами уровня дешевой русофобской риторики. Больше ничего здесь не было", – отметил политолог.



А так как оппозиция не предложила альтернативу, то от митингующих начали отваливаться большие группы, сторонники быстро разочаровываются. Но пока до полной легитимизации далеко, так как Вашингтон обязательно постарается надавить на Иванишвили и руководителей Грузии.



"Поэтому люди реагируют вяло, хотя понятно, что "Грузинская мечта" подтасовала выборы и появились некоторые свидетели и участники этого процесса на местах. Может пять или десять процентов, и это решающие проценты, которые обеспечили "Мечте" большинство.



И сейчас не эти вопросы оказались главными для оппозиции, а риторика идиотская о том, что Россия вмешалась и так далее. Это они делают, чтобы понравиться Западу, чтобы он их считал своими и сейчас они уповают только исключительно на его помощь.



Но с другой стороны, я бы не стал на месте "Грузинской мечты" ликовать, так как если оппозиция не войдет и не займет свои места, а все оппозиционеры напишут заявления, что отказываются от своих мандатов, то это будет делегитимизировать парламент. Ведь очень сомнительная легитимность будет у парламента, вполне возможно, что Запад потребует перевыборов. И Иванишивли и его команде мало не покажется, так как у США и ЕС есть серьезные рычаги влияния.



Поэтому надо подождать, что будет после Нового года. Сейчас "Грузинская мечта" назначит своего президента, и весь этот процесс будет идти, но в стране сильно ничего не изменится от этого", – приходит к выводу Гулбаат Рцхиладзе.



В связи с этим в Грузии будут сохраняться риски новых политических кризисов, особенно, если руководители "Грузинской мечты" будут нерешительными и непоследовательными, соглашаясь на различные уступки. Если Иванишвили и его сторонники, наоборот, не дрогнут и пойдут до конца, то у Тбилиси появляются нешуточные шансы выйти из изоляции и укрепить собственную экономику за счет сближения с Москвой.



Оппозиция же пока выгадывает и строит свою стратегию, исходя из того как поведет себя администрация Трампа, так как сейчас все поставлено на паузу. Соответственно, у властей сейчас есть фора в несколько месяцев. Источник - Политнавигатор

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