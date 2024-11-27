Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка в Казахстане

07:53 27.11.2024

27.11.2024



Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку в республике, а также продвижение его как средства межгосударственного и межнационального общения.



"И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения", - написал он в статье "Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее", опубликованной в газете "Казахстанская правда" в день начала государственного визита в Астану